PIPPITEL! – SU RAI2 LA SERIE SEMISCONOSCIUTA “SOPHIE CROSS – VERITÀ NASCOSTE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON UN MAGRO 12.6% E 2 MILIONI DI SPETTATORI. BATTUTA LA MINISERIE “UNA MAMMA ALL’IMPROVVISO” CON IL 9.9% - “LOVEMI” FA VOLARE ITALIA1 AL 12.2% - IN MANCANZA DI AVVERSARI “CARTABIANCA” FA IL 9.6% - SU LA7 LE “INCHIESTE DA FERMO” DI RAMPINI SI FERMANO AL 4.6% - “TECHETECHETÈ” (16.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14.8%) - GRUBER (8.3%), GENTILI (5.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

sophie cross – verita nascoste 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 27 giugno 2023 vedono in prima serata la solita "gara al ribasso" fra le reti ammiraglie: la semisconosciuta serie franco-tedesco-belga Sophie Cross – Verità Nascoste prevale con 2.014.000 spettatori e il 12.6% di share, battendo su Canale5 la miniserie Una mamma all’improvviso che ha invece segnato 1.481.000 spettatori con il 9.9%.

lovemi 2

Boom invece per l'ultima puntata stagionale di #Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer, che senza concorrenza, totalizza la cifra record del 9.6% con 1.345.000 spettatori, doppiando il programma Inchieste da fermo di Federico Rampini su La7 che raduna 723.000 individui all'ascolto con il 4.6%.

cartabianca 3

Love Mi, l'evento musicale benefico ideato da Fedez e condotto da Mariasole Pollio e Max Angioni su Italia1, ha invece totalizzato in prima serata il 12.2% di share con una media di 1.669.000 spettatori. Sommandovi anche il risultato del tardo pomeriggio, l'evento ha raccolto complessivamente il 9.4% con 1.306.000 spettatori, in calo rispetto al 2022, migliorando però il dato serale. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Sophie Cross - Verità nascoste (Rai1) - 2.014.000

Love Mi (Italia1) - 1.669.000

Una mamma all'improvviso (Canale5) - 1.481.000

#Cartabianca (Rai3) - 1.345.000

Per tutta la vita (Rai2) - 840.000

The Bourne Identity (Rete4) - 771.000

Inchieste da fermo (La7) - 723.000

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? (Tv8) - 307.000

Avamposti Nucleo Operativo (Nove) - 245.000

sophie cross – verita nascoste 6

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 16.4% e su Canale5 Paperissima Sprint il 14.8%. Per l'approfondimento, invece, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta all'8.3%, Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 segna il 5.9% e il 5.2% e Tg2 Post Estate il 5.5%.

Al mattino, da segnalare l'ottimo risultato di Simona Branchetti con Morning News su Canale5 che totalizza il 20.3% nella prima parte e il 22.1% nella seconda, mentre al pomeriggio Serena Bortone con Oggi è un altro giorno su Rai1 si ferma al 13.3%, battuta dalle soap di Canale5 Terra Amara (24.5%) e La Promessa (23.9%). Bene La Vita in Diretta con Alberto Matano e il suo 23.5%, e ancora una volta Reazione a Catena con Marco Liorni (25.5%) stacca ampiamente Caduta Libera con Gerry Scotti su Canale5 (14.6%). Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

inchieste da fermo 4

Prima Serata

Rai1: Sophie Cross – Verità Nascoste 2.014.000 (12.6%). Canale5: Una mamma all’improvviso 1.481.000 (9.9%). Rai2: Per tutta la vita 840.000 (5.3%). Italia1: Love Mi 1.306.000 (9.4%). Rai3: #Cartabianca 1.345.000 (9.6%), presentazione 908.000 (5.4%). Rete4: The Bourne Identity 771.000 (5.3%). La7: Inchieste da fermo 723.000 (4.6%). Tv8: Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? 307.000 (2%). Nove: Avamposti – Nucleo Operativo 281.000 (1.7%). 20 Now You See Me – I maghi del crimine 448.000 (2.9%).

Access Prime Time

sophie cross – verita nascoste 5

Rai1: Techetechetè 2.760.000 (16.4%). Canale5: Paperissima Sprint 2.505.000 (14.8%). Rai2: Tg2 Post Estate 931.000 (5.5%). Rai3: Via dei Matti n° 0 789.000 (5%), Un Posto al Sole 1.455.000 (8.5%). Rete4: Controcorrente Estate 942.000 (5.9%) nella prima parte, 878.000 (5.2%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.395.000 (8.3%). Tv8: 4 Hotel 356.000 (2.2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 194.000 (1.2%). RealTime: Casa a Prima Vista 422.000 (2.5%).

lovemi 5

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.241.000 (22.8%), Reazione a Catena 3.098.000 (25.5%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.152.000 (12.7%), Caduta Libera 1.719.000 (14.6%). Rai2: Hawaii Five-0 506.000 (4.4%), N.C.I.S. 725.000 (5.1%). Rai3: Tg Regione 1.875.000 (14.5%), Blob763.000 (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 616.000 (4.1%). La7: Lingo – La Prima Sfida 115.000 (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 108.000 (0.9%). Tv8: 4 Ristoranti 277.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 318.000 (2.4%).

Seconda Serata

sophie cross – verita nascoste 4

Rai1: Porta a Porta 593.000 (7.9%). Canale5: X-Style 508.000 (6.3%). Rai2: La Conferenza Stampa 234.000 (2.5%). Italia1: A.P. Bio 308.000 (6%) nel primo episodio, 120.000 (3.5%) nel secondo, 82.000 (3.3%) nel terzo. Rai3: Tg3 Linea Notte 371.000 (6.8%). Rete4: L’ultimo boyscout – Missione sopravvivere 138.000 (3%). La7: La7 Doc – Tycoon Cina 244.000 (3%).

inchieste da fermo 2

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 264.000 (10.9%), Tg1 Ore 7.00 368.000 (10.9%), TgUnomattina Estate 654.000 (16.2%), Tg1 Ore 8.00 a 851.000 (19.7%), Uno Mattina Estate 642.000 (16.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 602.000 (21.1%), Tg5 Mattina 1.023.000 (23.8%), Morning News 773.000 (20.3%) nella prima parte, 768.000 (22.1%) nella seconda. Rai2: Gli Italians 53.000 (1.5%), Un Ciclone in Convento 52.000 (1.2%), Tg2 Ore 8.30 118.000 (2.9%), Radio2 Happy Family 126.000 (3.4%), Tg2 Italia 144.000 (4.2%), Tg2 Flash a 203.000 (5.3%).

sophie cross – verita nascoste 3

Italia1: Dr. House – Medical Division 101.000 (2.6%) nel primo episodio, 64.000 (1.8%) nel secondo, C.S.I. New York 106.000 (2.8%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 461.000 (13.8%), Buongiorno Regione 574.000 (14%), Agorà (presentazione) 257.000 (5.9%), Agorà 194.000 (5.1%), Agorà Extra 142.000 (3.9%), Elisir – A Gentile Richiesta 101.000 (2.9%). Rete4: Agenzia Rockford 53.000 (1.4%), Detective in Corsia 94.000 (2.7%). La7: Omnibus 163.000 (4.2%), Coffee Break di 141.000 (4%).

lovemi 4

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.158.000 (16%), Camper 1.617.000 (15.9%). Canale5: Forum 1.298.000 (19.8%). Rai2: Tg Sport 224.000 (5.5%), Un’estate sul lago di Garda 441.000 (6.4%). Italia1: C.S.I. New York 227.000 (3.8%), Sport Mediaset 715.000 (6%). Rai3: Rai Parlamento Speciale 79.000 (1.8%), Geo 160.000 (2.8%), Tg3 Ore 12.00 634.000 (8.8%), Quante Storie 417.000 (3.9%), Passato e Presente 406.000 (3.4%). Rete4: Carabinieri 4 162.000 (3.7%), Il Segreto 243.000 (2.7%), La Signora in Giallo 574.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira Estate 241.000 (5.1%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 304.000 (3.2%).

Pomeriggio

sophie cross – verita nascoste 2

Rai1: Tg1 Economia 1.886.000 (16.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.224.000 (13.3%), presentazione 1.182.000 (10.7%), Sei Sorelle 940.000 (12.9%), Tg1 1.225.000 (17.2%), La Vita in Diretta 1.838.000 (23.5%), presentazione 1.443.000 (20.4%). Canale5: Beautiful 2.749.000 (23.2%), Terra Amara 2.685.000 (24.5%), La Promessa 2.216.000 (23.9%), Un Altro Domani 1.311.000 (17.7%), Rosamunde Pilcher – Valigie e segreti 1.031.000 (13.7%). Rai2: Ore 14 756.000 (7.4%), Squadra Speciale Cobra 11 416.000 (5.2%) nel primo episodio, 509.000 (7.1%) nel secondo, Candice Renoir 326.000 (4.5%).

bianca berlinguer

Italia1: I Simpson 434.000 (3.8%) nel primo episodio, 451.000 (4.2%) nel secondo, I Griffin 396.000 (4%), American Dad! 343.000 (3.8%), Magnum P.I. 245.000 (3.2%) nel primo episodio, 233.000 (3.3%) nel secondo, Person of Interest 234.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 1.960.000 (17.3%), Alla scoperta del ramo d’oro 308.000 (3.8%), Luci per Ustica 281.000 (3.9%), Overland 430.000 (6%), Geo Magazine 639.000 (7.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 619.000 (6%), Tg4 – Diario del Giorno 506.000 (6.5%), I quattro del Texas 343.000 (4.5%). La7: Tagadà 271.000 (3.3%), presentazione 320.000 (3%), Tagadà #Focus 241.000 (3.4%), C’era una volta… il Novecento 144.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.733.000 (22.9%)

20.00 - 3.490.000 (23.4%)

TG2

13.00 - 1.488.000 (13.1%)

20.30 - 1.228.000 (7.6%)

TG3

sophie cross – verita nascoste 1

14.25 - 1.223.000 (11.4%)

19.00 - 1.455.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 380.000 (5.6%)

18.55 - 552.000 (4.9%)

TG5

13.00 - 3.042.000 (26.5%)

20.00 - 2.914.000 (19.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.111.000 (12.1%)

18.30 - 417.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 580.000 (4.9%)

20.00 - 913.000 (6%)

inchieste da fermo 1 inchieste da fermo 3

lovemi 1 lovemi 3