PIPPITEL! – RECORD “IN ONDA” IN PRIMA SERATA: L’INTERVISTA DI APRILE-TELESE ALLA “POMPEIANA ESPERTA” MARIA ROSARIA BOCCIA FA VOLARE LA7 AL 9.4% CON 1.6 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 LA PARTITA FRANCIA-ITALIA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 31.1% DI SHARE E 5.5 MILIONI DI TIFOSI – SU CANALE5 REGGE “ENDLESS LOVE” CON IL 12.9% DI SHARE E 2 MILIONI DI TELEMORENTI – “PAPERISSIMA SPRINT” (11.3%), DEL DEBBIO (5.1%)

MARIA ROSARIA BOCCIA - IN ONDA LA7

Nella serata di ieri, venerdì 6 settembre 2024, su Rai1 la partita di Nations League – Francia-Italia ha interessato 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share (primo tempo a 5.431.000 e il 29.8%, secondo tempo a 5.689.000 e il 32.4%); pre e post gara totalizzano un netto di 2.877.000 spettatori pari al 18.9%. Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.063.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, in onda dalle 21:14 alle 22:19, intrattengono 524.000 spettatori pari al 2.9%. Nel dettaglio: Pallavolo 270.000 (1.5%).

A seguire SportAbilia arriva a 327.000 spettatori pari al 2.2%. Su Italia1 Tre uomini e una gamba incolla davanti al video 777.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Spencer segna 520.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 Guardia del corpo totalizza un a.m. di 695.000 spettatori (4.7%). Su La7 In Onda – Prima Serata, dalle 20:44 alle 23:01, raggiunge 1.642.000 spettatori e il 9.4%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ottiene 460.000 spettatori con il 2.8%.

francia italia

Sul Nove la nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno debutta interessando 349.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Hard Kill fa sintonizzare 270.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Tomb Raider è scelto da 204.000 spettatori (1.2%). Su Iris Nikita è seguito da 224.000 spettatori pari all’1.4%. Su RaiMovie We Were Soldiers sigla 161.000 spettatori (1%).

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.049.000 spettatori pari all’11.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.050.000 spettatori (6%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 973.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.289.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 881.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 804.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raduna 404.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 623.000 spettatori (3.5%). Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a .000 spettatori (%).

ENDLESS LOVE

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.926.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.862.000 spettatori pari al 23%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.472.000 spettatori (16.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.045.000 spettatori (17.4%). Su Rai2, dopo TG2 Flash (513.000 – 6%) e TGSport Sera (533.000 – 5.6%), le Paralimpiadi 2024 544.000 spettatori (4.9%) con la Scherma, 602.000 (4.8%) con il Nuoto, 839.000 (5.6%) con l’Atletica Leggera, 1.055.000 (6.4%) con il Nuoto.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 322.000 spettatori (3.1%) e FBI: Most Wanted raccoglie 530.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.001.000 spettatori (15.1%). A seguire Blob segna 784.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 548.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 157.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 350.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 331.000 spettatori con il 2.4%.

LUCA TELESE MARIANNA APRILE MARIA ROSARIA BOCCIA - IN ONDA LA7

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 606.000 spettatori con il 16.6% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 407.000 e il 15.1% e il TG1 delle 8 a 934.000 e il 20.2%). A seguire l’ultimo appuntamento con Unomattina Estate intrattiene 737.000 spettatori con il 18%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 572.000 spettatori con il 21.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.103.000 spettatori con il 24.1%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 880.000 spettatori con il 21.2% nella prima parte e 714.000 spettatori con il 18.4% nella seconda parte. Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (122.000 – 2.8%), O Anche No – Stravinco per la Vita raggiunge 165.000 spettatori (3.9%), mentre le Paralimpiadi 2024, dalle 9:26 alle 12:57, sono viste da un netto di 290.000 spettatori (6.6%). Nel dettaglio: Ciclismo 175.000 (4.5%), Nuoto 236.000 (6.3%), Atletica Leggera 261.000 (6.8%), Judo 265.000 (6.8%), Atletica Leggera 338.000 (8.1%) fino alle 11:04.

LA7 LANCIA L INTERVISTA A MARIA ROSARIA BOCCIA

Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (153.000 – 3.4%), Law & Order – Unità Speciale sigla 120.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 122.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 162.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (167.000 – 3.6%), Agorà Estate intrattiene 174.000 spettatori (4.1%) e 111.000 spettatori (2.9%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 142.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 81.000 spettatori (1.8%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 41.000 spettatori (1%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 141.000 spettatori (3.6%). Su La7 Omnibus raduna 150.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (326.000 – 7.8%), 253.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break Estate totalizza 197.000 spettatori (5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio chiude a 878.000 spettatori (16.5%), mentre Camper saluta 1.429.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.075.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai2, dopo TG2 Flash (330.000 – 7.3%), le Paralimpiadi 2024 radunano 410.000 spettatori (8%) con il Tennis Tavolo, 447.000 (7.2%) con l’Atletica Leggera, 706.000 (8.3%) con il Sollevamento Pesi. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 269.000 spettatori (4.5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 650.000 spettatori (5.7%) e 525.000 spettatori (4.4%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 214.000 spettatori (4.3%) e il TG3 delle 12 informa 554.000 spettatori (7.7%).

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

A seguire Quante Storie conquista 417.000 spettatori (4.5%) e Geo 299.000 spettatori (2.8%), mentre Passato e Presente è seguito da 363.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Mattino 4 conquista 153.000 spettatori pari al 3.2% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 408.000 spettatori pari al 3.9%. Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 257.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 381.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 111.000 spettatori (1.9%) e 4 Ristoranti 258.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 99.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 166.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.973.000 – 17.3%), Che Dio ci Aiuti colleziona 1.112.000 spettatori con l’11.3% nel primo episodio e 1.102.000 spettatori con il 13.7% nel secondo episodio, mentre Estate in Diretta Start conquista 927.000 spettatori con il 12.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.198.000 – 16.6%), l’ultima puntata di Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.310.000 spettatori con il 18.7% nella presentazione e 1.496.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.102.000 spettatori pari al 18.2%, Endless Love sigla 2.009.000 spettatori pari al 19.3%, My Home My Destiny raduna 1.613.000 spettatori pari al 18.6% e La Promessa segna 1.512.000 spettatori pari al 20.3%.

MEME SULLE LACRIME DI GENNARO SANGIULIANO AL TG1

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.065.000 spettatori pari al 15.1% nella prima parte e 1.033.000 spettatori pari al 13.7% nella seconda parte (I Saluti a 971.000 e l’11.8%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024, dalle 13:36 alle 17:50, totalizzano un netto di 527.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 423.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio, 403.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio e 349.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 254.000 spettatori (3%). A seguire Magnum P.I. raduna 250.000 spettatori (3.3%) nel primo episodio e 260.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest arriva a 202.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.017.000 spettatori (18.2%), mentre Il Provinciale coinvolge 389.000 spettatori (4.8%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 339.000 spettatori (4.7%) e Overland interessa 448.000 spettatori (6.3%). A seguire Geo Magazine conquista 680.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 679.000 spettatori con il 7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 414.000 spettatori con il 5.3%. A seguire Grand Hotel Excelsior sigla 199.000 spettatori con il 2.7%.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 186.000 spettatori pari al 2.2%, mentre Si Chiamava Grace Kelly arriva a 93.000 spettatori pari all’1.3% e Marilyn Monroe – La Morte di una Diva 145.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 L’isola dell’inganno segna 242.000 spettatori (2.4%), Il galà dell’amore 199.000 spettatori (2.7%) e Amore alle Hawaii 149.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Il Piccolo Lorys totalizza 199.000 spettatori (1.9%), mentre Cronache Criminali interessa 105.000 spettatori (1.4%). A seguire Little Big Italy è scelto da 203.000 spettatori (2.4%).

Seconda Serata

francia italia

Su Rai1 Codice è scelto da 470.000 spettatori con il 6.5%. Su Canale5 Station 19 è visto da 661.000 spettatori (7.6%). Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 raccolgono 174.000 spettatori pari al 2% con la Pallacanestro e 43.000 spettatori pari all’1.4% con Il Meglio Di… nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Immaturi segna 393.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3, dopo Beauty (184.000 – 1.7%), TG3 Linea Notte Estate interessa 210.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto è la scelta di 136.000 spettatori (2.6%). Su La7 Chocolat è visto da 381.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca sigla 164.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Fun – Comico Show intrattiene 289.000 spettatori pari al 3.8%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.687.000 (22.7%) – h.13:30 3.559.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.505.000 (13.6%) – h.13 656.000 (3.6%) – h.20:43

TG3 1.293.000 (12.8%) – h.14:25 1.463.000 (13.4%) – h.19

TG5 2.325.000 (21.1%) – h.13 2.798.000 (18%) – h.20

STUDIO APERTO 1.218.000 (13.4%) – h.12:25 359.000 (4.2%) – h.18:30

TG4 350.000 (5.2%) – h.11:55 548.000 (5%) – h.19

TGLA7 657.000 (5.6%) – h.13:30 1.263.000 (8.1%) – h.20