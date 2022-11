PIPPITEL! – TANTO RUMORE PER NULLA! NONOSTANTE UNA SETTIMANA DI SERVIZI, ARTICOLESSE E POLEMICHE SULLA MAGLIETTA DELLA “X MAS” INDOSSATA DA ENRICO MONTESANO, “BALLANDO CON LE STELLE” SU RAI UNO ARRIVA AL 25.5% DI SHARE CON 3.8 MILIONI DI SPETTTATORI, MA VIENE SUPERATO DALLA FINALE “TU SI QUE VALES” DI MARIA DE FILIPPI, SU CANALE 5 CON IL 28.9% E 4 MILIONI DI SPETTATORI - VIDEO

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 19 novembre 2022 vedono, in prima serata al centro dei riflettori, la disfida dell'anno tra Ballando con le Stelle su Rai1 e la finale di Tú Sí Que Vales su Canale 5. Un appuntamento al quale il talent danzante condotto da Milly Carlucci si è presentato con un giurato in collegamento da casa causa Covid-19, Fabio Canino; una giurata in lutto per la morte della mamma, Selvaggia Lucarelli (alla quale rivolgiamo le nostre sincere condoglianze); e dopo una settimana di polemiche relative alla famigerata clip di Enrico Montesano trasmessa nella puntata precedente.

Clip nella quale, ricordiamo, Enrico Montesano indossava una maglietta della X Flottiglia Mas con la scritta Memento Audere Semper che gli è costata la squalifica dal talent di Rai1. Dopo sette giorni di progressive rivelazioni, di dichiarazioni ufficiali della Rai, di giustificazioni, repliche e annunci di strascichi legali da parte del diretto interessato, il tutto rilanciato dai quotidiani, da Dagospia e dai talk show, ferveva quindi trepida l'attesa per quanto avrebbe dichiarato in diretta Milly Carlucci.

La quale di fatto ha dedicato pochissimi minuti del programma a spiegare la propria posizione sulla vicenda Montesano, senza mai entrare nei dettagli della vicenda e senza mai accennare alla pietra dello scandalo, ovvero la maglietta della X Mas e la sua simbologia fascista, né ai motivi storici per cui sia stata giudicata motivo di squalifica dell'attore.

Pronunciando un vago discorso teso a mitigare gli animi, giudicato da molti commentatori in rete una "supercazzola", la conduttrice si è semplicemente scusata se qualcuno si fosse offeso, per poi lasciar spazio all'esibizione di Alessandra Tripoli, rimasta "orfana" di Montesano, in coppia con il marito Luca Urso, anch'egli campione di ballo.

Sul caso della maglietta è quindi tornata con una battuta Selvaggia Lucarelli lodando il talento di Gabriel Garko: "L’unica speranza che abbiamo per buttarlo fuori è che si metta la maglietta sbagliata”. Al che gli altri giurati Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith hanno approfittato per esprimere la propria contrarietà alla squalifica di Montesano, suscitando molte critiche sui social network. Insomma, dai toni in fondo pacati con cui Ballando ha liquidato la vicenda rispetto al putiferio mediatico e istituzionale che teneva banco da sette giorni, pareva che Montesano avesse indossato una maglietta degli X-Men anziché della X Mas. Ma tant'è.

Senz'altro c'è da dire che tale putiferio è giunto assai tempestivamente ad attirare l'attenzione sul programma di Rai1 in vista dello scontro con la temutissima finale di Tú Sí Que Vales. E i timori erano oltremodo giustificati: l'anno scorso il programma ideato da Maria de Filippi aveva totalizzato 4.430.000 spettatori pari a uno share del 28%, distaccando ampiamente Ballando fermo a 3.715.000 spettatori e al 20,9%.

Il caso Montesano avrà ribaltato la situazione a favore del talent danzante di Rai1? Purtroppo per Carlucci, no. Ballando ha sì recuperato qualche punto di share rispetto al 2021 totalizzando 3.817.000 spettatori con il 25.2% di share, ma Tu si que vales ha comunque ampiamente predominato con 4.012.000 milioni di spettatori e il 28.9%, realizzando la decima vittoria a fronte di dieci sfide.

