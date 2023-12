PIPPITEL! - NON BASTANO LE CORNA DI BELEN E IL DRAMMA DI FEDEZ A RISOLLEVARE "DOMENICA IN": LA TRASMISSIONE DI MARA VENIER, NELLE SUE QUATTRO PARTI, FA SEGNARE IL 18,7-21,5-19,6-15,3% - ILARY BLASI A "VERISSIMO" CHIUDE AL 23,6%, "AMICI" DI MARIA DE FILIPPI AL 23,1% - LA FICTION "LEA - I NOSTRI FIGLI" VINCE LA PRIMA SERATA, SU RAI1: 3,4 MILIONI DI SPETTATORI, 18,3% DI SHARE - TESTA A TESTA TRA "REPORT", CON LA NUOVA PUNTATA DELL'INCHIESTA SU MAURIZIO GASPARRI AL 9% E "CHE TEMPO CHE FA" (9%). TRIPLICATA "ZONA BIANCA" (3.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 3 dicembre 2023, in prima serata, vedono su Rai1 l'ultima puntata della fiction Lea - I nostri figli, interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti, conquistare 3.415.000 spettatori spettatori e il 18.3% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa. La serie turca Terra Amara, con gli attori Hilal Alt?nbilek, Ugur Günes e Murat Ünalm?s , ha segnato invece su Canale5 2.825.000 appassionati pari al 16.2%, secondo programma più visto in prime time e anch'esso in crescita.

Sul Nove, Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove, con ospiti - fra gli altri - Woody Allen e Stefano De Martino - ha totalizzato 1.810.000 teste pari al 9%, mentre Che Tempo che fa - Il Tavolo, ha raccolto 1.216.000 persone pari all'8.7%.

Per l'approfondimento, Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 - con una puntata ampiamente incentrata sui rapporti del senatore Maurizio Gasparri con la società d'informatica Cyberealm - sigla il 9% pari a 1.742.000 spettatori, testa a testa con Fabio Fazio (e battendolo nel segmento del Tavolo) e triplicando Giuseppe Brindisi con Zona Bianca su Rete4 e i suoi 571.000 individui all'ascolto con il 3.9%.

Su La7, il film Il Negoziatore attira 394.000 spettatori con il 2.2% di share, superiore a taluni risultati ottenuti da In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese, trasmesso fino alla settimana scorsa.

L'ennesima riproposizione del film Harry Potter e il Principe Mezzosangue su Italia1 ha raccolto il 6.4% pari a 1.115.000 individui all'ascolto, mentre la quarta puntata della seconda edizione della Caserma porta a casa su Rai2 un magro 2.8% equivalente a una media di 545.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Lea - I nostri figli (Rai1) - 3.415.000 Terra Amara (Canale5) - 2.825.000 Che tempo che fa (Nove) - 1.810.000 Report (Rai3) - 1.742.000 Harry Potter e il Principe Mezzosangue (Italia1) - 1.115.000 Zona Bianca (Rete4) - 571.000 La Caserma (Rai2) - 545.000 Il mio trentesimo Natale (Tv8) - 399.000 Il negoziatore (La7) - 394.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 totalizza il 24.3%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 raduna il 14.2%. Serena Bortone con Che sarà su Rai3 raggiunge il 3.7%, battuta da Massimo Gramellini che, con In altre parole su La7, arriva al 3.9%, mentre Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend su Rete4 sigla il 3.7% e il 3.3%.

In fascia preserale, Che Tempo che Farà con Fazio sul Nove segna il 2.5% con 441.000 spettatori, e la presentazione di Che Tempo che fa in access sigla il 5.4% con 1.036.000 con affezionati, mentre su Rai1 la Finale del 66mo Festival dello Zecchino d'Oro presentato da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti raduna il 17.1% con 2.509.000 spettatori, in linea con gli ascolti dell'anno scorso.

Al pomeriggio, ampio spazio alle "tv delle corna" e alle coppie scoppiate Totti-Blasi e De Martino-Belen. Su Rai1 Domenica In condotto da Mara Venier con ospite Belén segna il 18.7%, il 21.5%, il 19.6% e il 15.3% mentre Amici di Maria De Filippi totalizza su Canale5 il 23.1%, e Silvia Toffanin con Verissimo - ospite Ilary Blasi - il 23.6%. Al pomeriggio, Monica Maggioni con In mezz'ora su Rai3 conquista il 7.2% di share con 958.000 teste, mentre con Il mondo di In mezz'ora raggiunge il 5.2% con 620.000.

Da segnalare che il Tg1 delle 13.30 diretto da Gian Marco Chiocci, con l'annuncio di Amadeus dei 27 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024, ha totalizzato il 30.3% di share con 4.259.000 spettatori. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Lea – I Nostri Figli 3.415.000 (18.3%). Canale5: Terra Amara 2.825.000 (16.2%). Rai2: La Caserma - Sull’Attenti! 394.000 (1.9%), La Caserma 545.000 (2.8%). Italia1: Harry Potter(Principe Mezzosangue 1.115.000 (6.4%). Rai3: Report (presentazione) 1.227.000 – 6%), Report 1.742.000 (9%), Report Plus 1.072.000 (6.4%). Rete4: Zona Bianca 571.000 (3.9%). La7: Il Negoziatore 394.000 (2.2%). Tv8: Il Mio Trentesimo… Natale 399.000 (1.8%). Nove: Che Tempo Che fa (presentazione) 1.036.000 (5.4%), Che Tempo Che Fa 1.810.000 (9%), Che Tempo Che Fa - Il Tavolo 1.216.000 (8.7%), Che Tempo Che Fa – L’Importante è Finire 543.000 (8%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.937.000 (24.3%). Canale5: Paperissima Sprint 2.875.000 (14.2%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.130.000 (5.6%). Rai3: Che Sarà… 735.000 (3.7%). Rete4: Stasera Italia Weekend 745.000 (3.7%) nella prima parte, 678.000 (3.3%) nella seconda. La7: In Altre Parole Domenica 785.000 (3.9%). Tv8: 4 Ristoranti 688.000 (3.4%).

Preserale

Rai1: 66° Festival dello Zecchino d’Oro – Finale 2.509.000 (17.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.115.000 (14.2%), Caduta Libera Story 2.851.000 (17.1%). Rai2: Tg Sport Sera 397.000 (2.9%), Novantesimo Minuto 756.000 (5.1%), Novantesimo Minuto – Tempi Supplementari 676.000 (4.1%), N.C.I.S. New Orleans 370.000 (2%). Italia1: Studio Aperto Mag 590.000 (3.8%) C.S.I. Miami 640.000 (3.6%). Rai3: Tgr 2.733.000 (15.4%). Rete4: Tempesta d’Amore 662.000 (3.4%). La7: La Patata Bollente 194.000 (1.3%). Tv8: 4 Hotel 470.000 (2.8%). Nove: Little Big Italy 293.000 (2%), Che Tempo Che Farà 441.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 (1.609.000 – 11.3%), Speciale TG1 – Olindo e Rosa Colpevoli Imperfetti? 663.000 (7.3%), Applausi 217.000 (6.3%). Canale5: Tg5 Notte 760.000 (9.1%). Rai2: La Domenica Sportiva 1.029.000 (6%) nella presentazione, 906.000 (8.6%) nella prima parte, L'Altra Domenica Sportiva 208.000 (4%). Italia1: Pressing 448.000 (8.7%). Rai3: Viaggio in Sicilia 675.000 (5.3%) Tg3 Mondo 413.000 (5.3%). Rete4: Sully 145.000 (4.2%). La7: Camera con Vista 66.000 (0.8%), TgLa7 Notte 51.000 (0.8%). Tv8: Destinazione Natale 300.000 (3.3%). Nove: Il Contadino cerca Moglie 132.000 (3.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 201.000 (11.8%) nella presentazione, 496.000 (15.6%) nella prima parte, 1.244.000 (21.2%) nella seconda, Tg1 Ore 7.00 260.000 (12.8%), Tg1 Ore 8.00 884.000 (19.5%), Tg1 Ore 9.00 1.312.000 (21.7%), Check Up 1.189.000 (18.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 315.000 (14.4%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.027.000 (20.7%), I Viaggi del Cuore 622.000 (10.1%), Santa Messa 989.000 (15%). Rai2: Radio2 Happy Family Rewind 249.000 (3.9%). Italia1: Scooby-Doo! 104.000 (2.1%), Friends 165.000 (2.7%), Will & Grace 210.000 (3.2%) nel primo episodio, 223.000 (3.4%) nel secondo, Big Bang Theory 223.000 (3.3%).

Rai3: Sorgente di Vita 33.000 (1.3%), Sulla Via di Damasco 74.000 (2%), Agorà Weekend (presentazione) 118.000 (2.6%), Agorà Weekend 188.000 (3.4%), Mi Manda RaiTre 335.000 (5.3%), O Anche No 184.000 (2.8%), Timeline 166.000 (2.5%). Rete4: Poirot 73.000 (1.4%), Casa Vianello a 149.000 (2.3%). La7: Omnibus (News) 115.000 (4.5%), Omnibus (Dibattito) 177.000 (3.1%), TgLa7 204.000(5.6%), Camera con Vista 95.000 (1.5%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 80.000 (1.2%). Tv8: Un Amore di Renna 160.000 (2.5%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine 1.298.000 (17.7%), Santa Messa 1.507.000 (20.7%), Angelus 1.907.000 (21.3%), Linea Verde 2.945.000 (24.7%), presentazione 2.064.000 (20.8%). Canale5: Le Storie di Melaverde 874.000 (12.7%), 1.125.000 (14.6%), Melaverde 1.898.000 (19.1%). Rai2: Citofonare Rai2 356.000 (5.4%) nella presentazione, 328.000 (4.4%) nella prima parte, 551.000 (5.7%) nella seconda, TgSport Giorno: 305.000 (4.5%).

Italia1: Big Bang Theory 223.000 (2.9%) nel secondo episodio, 267.000 (3%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 812.000 (6%), Sport Mediaset - Magazine XXL 607.000 (4.3%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 491.000 (5.4%), Dino Meneghin. Storia di una Leggenda 253.000 (1.9%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 192.000 (2.9%), Dalla Parte degli Animali 242.000 (3.5%), I Saluti 234.000 (3%), Tenente Colombo: Immagini ad Incastro 349.000 (2.7%). La7: Le Parole della Salute 59.000 (0.8%), Uozzap! 89.000 (1.1%) L’Aria che Tira – Il Diario 140.000 (1.2%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.645.000 (18.7%), Domenica In 2.876.000 (21.5%) nella prima parte, 2.311.000 ( 19.6%) nella seconda, I Saluti di Mara 1.842.000 ( 15.3%). Canale5: L’Arca di Noè 2.287.000 (16.2%), Amici di Maria De Filippi 2.958.000 (23.1%), Verissimo 2.891.000 (23.6%), Verissimo – Giri di Valzer 2.555.000 (18.4%). Rai2: Paesi che Vai 446.000 (3.2%), Origini 334.000 (2.7%), Calcio - Serie C – Juve Stabia-Benevento 196.000 (1.6%).

Italia1: E-Planet 449.000 (3.2%), Batman e Robin 284.000 (2.3%), Magnum P.I. 315.000 (2.4%). Rai3: Tgr 2.180.000 (15.3%), In Mezz’Ora 958.000 (7.2%), Il Mondo di In Mezz'ora 620.000 (5.2%), Rebus 643.000 (5.4%), Kilimangiaro (presentazione) 745.000 (5.9%), Kilimangiaro – Un nuovo Viaggio 906.000 (6.9%), Kilimangiaro 1.293.000 (9.1%). Rete4: Pensa In Grande 315.000 (2.4%), Planet Earth: I Diari – Dietro le Quinte 272.000 (2.3%), Sentieri Selvaggi 548.000 (4.3%). La7: Una Giornata Particolare 361.000 (2.9%), Bell’Italia in Viaggio 219.000 (1.8%). Tv8: Un Volo a Natale 358.000 (2.6%), La Nostalgia del Natale 401.000 (3.4%), Natale a Greenpine Grove 401.000 (3%). Nove: Armageddon – Giudizio Finale 221.000 (1.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 4.259.000 (30.3%)

20.00 - 4.427.000 (22.9%)

TG2

13.00 - 1.315.000 (10.2%)

20.30 - 950.000 (4.7%)

TG3

14.15 - 1.623.000 (11.6%)

19.00 - 2.020.000 (12.6%)

TG4

11.55 - 254.000 (2.8%)

18.55 - 569.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.677.000 (20.6%)

20.00 - 3.788.000 (19.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 925.000 (8.5%)

18.30 - 684.000 (4.7%)

TG LA7

13.30 - 516.000 (3.7%)

20.00 - 950.000 (4.8%)