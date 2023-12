PIPPITEL! - "NATALE E QUALE", CONDOTTO DA CARLO CONTI SU RAI1, SI AGGIUDICA LA SERATA CON 2.8 MILIONI DI SPETTATORI E IL 16.9% DI SHARE - LA SERIE TV "TERRA AMARA", SU CANALE5, HA RADUNATO 2.6 MILIONI DI TELE-MORENTI (15.8%) - "REPORT" VOLA AL 9.7% CON L'INCHIESTA SUL MISTERO DEL QUADRO DI VITTORIO SGARBI - "CHE TEMPO CHE FA" (9.1%) - "DOMENICA IN" (15.7%-18.1%-18.3%) - "VERISSIMO" (21%) - "AMICI" (24.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

tale e quale show 5

Prima serata televisiva, quella di ieri domenica 17 dicembre 2023, che ha visto su Rai1 Natale e Quale - Speciale Telethon condotto da Carlo Conti, vinto da Antonino nei panni di Michael Bolton, conquistare il 16.9% con una media di 2.810.000 spettatori, battendo non di molto la serie turca Terra Amara che ha segnato invece su Canale5 2.655.000 appassionati pari al 15.8%.

Sul Nove, Che tempo che fa di Fabio Fazio ha totalizzato 1.758.000 teste pari al 9.1% di share, mentre a seguire Che Tempo che fa - Il Tavolo, ha raccolto 1.030.000 persone pari all'8.1%.

tale e quale show 6

Per l'approfondimento, Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 - con una puntata perlopiù dedicata al mistero del quadro di Vittorio Sgarbi con relativa diffida da parte di quest'ultimo alla Rai - sigla dal canto suo 1.786.000 spettatori pari al 9.7%, battendo Fazio e triplicando Giuseppe Brindisi con Zona Bianca su Rete4 e i suoi 466.000 individui all'ascolto pari al 3.3%.

L'ennesimo passaggio del film Harry Potter e i doni della morte 2 su Italia1 ha divertito 1.256.000 affezionati pari al 7.3% di share, mentre la sesta e ultima puntata della seconda edizione della Caserma porta a casa su Rai2 un esanime 2.3% equivalente a una media di 427.000 teste, ennesimo flop del prime time della Seconda Rete. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

fabio fazio che tempo che fa su canale nove

Natale e quale - Speciale Telethon (Rai1) - 2.810.000 Terra Amara (Canale5) - 2.655.000 Report (Rai3) - 1.786.000 Che tempo che fa (Nove) - 1.758.000 Harry Potter e i doni della morte 2 (Italia1) - 1.256.000 Zona Bianca (Rete4) - 466.000 La Caserma (Rai2) - 427.000 La chiave del Natale (Tv8) - 410.000 Era mio padre (La7) - 342.000

In access prime time, la presentazione di Natale e Quale - Speciale Telethon con Carlo Conti su Rai1 segna il 18.1%, mentre Paperissima Sprint su Canale5 raccoglie il 15.4%.

Serena Bortone con Che sarà su Rai3 raggiunge il 4.5% di share pari a 871.0000 individui all'ascolto, battendo Massimo Gramellini che, con In altre parole - Domenica su La7, arriva al 4.2% con 823.000, mentre Augusto Minzolini con Stasera Italia Weekend su Rete4 sigla complessivamente il 3.7% nelle sue due parti. Sempre in access, Fabio Fazio con la presentazione di Che Tempo Che Fa sul Nove attira dal canto suo il 5.8%, e precedentemente, in fascia preserale, con Che Tempo che Farà segna il 2.2%.

terra amara 2

Al pomeriggio, su Rai1 Domenica In condotto da Mara Venier segna il 15.7%, il 18.1%, il 18.3% e, dalle 16.45 alle 17.10, il 16.6% mentre Amici di Maria De Filippi totalizza su Canale5 il 24.4%, e Silvia Toffanin con Verissimo il 21.0%, e, dalle 17.54 alle 18.40, il 16.7% con Verissimo - Giri di Valzer.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Natale e Quale – Speciale Telethon 2.810.000 (16.9%), presentazione 3.549.000 (18.1%). Canale5: Terra Amara 2.655.000 (15.8%) . Rai2: La Caserma - Sull’Attenti! 443.000 (2.3%), La Caserma 427.000 (2.3%). Italia1: Harry Potter e i Doni della Morte: Parte II 1.256.000 (7.3%) . Rai3: Report (presentazione) 1.295.000 (6.6%), Report 1.786.000 (9.7%), Report Plus 1.073.000 (7%). Rete4: Zona Bianca 466.000 (3.3%) . La7: Era Mio Padre 342.000 (2%). Tv8: La Chiave del Natale 410.000 (2.3%). Nove: Che Tempo Che fa (presentazione) 1.100.000 (5.8%), Che Tempo Che Fa 1.758.000 (9.1%), Che Tempo Che Fa (Il Tavolo) 1.030.000 (8.1%), Che Tempo Che Fa - L’Importante È Finire 494.000 (8.5%).

Access Prime Time

mara venier a domenica in show 3

Canale5: Paperissima Sprint 3.039.000 (15.4%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.281.000 (6.6%). Rai3: Che Sarà… 871.000 (4.5%). Rete4: Stasera Italia Weekend 776.000 (4%) nella prima parte, 655.000 (3.3%) nella seconda. La7: In Altre Parole Domenica 823.000 (4.2%). Tv8: 4 Ristoranti 585.000 (3%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha to 2.806.000 (18.6%), Reazione a Catena 3.967.000 (23.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.987.000 (13.7%), Caduta Libera Story 2.471.000 (15.2%). Rai2: Tg Sport Sera 465.000 (3.5%), Novantesimo Minuto 798.000 (5.6%), Novantesimo Minuto – Tempi Supplementari 641.000 (3.9%), Castle 545.000 (3%). Italia1: Studio Aperto Mag ha to 556.000 (3.6%), C.S.I. Miami 680.000 (3.9%). Rai3: Tgr 2.250.000 (13.2%). Rete4: Tempesta d’Amore ha to 562.000 (3%). Tv8: 4 Hotel 357.000 (2.1%). Nove: Little Big Italy 236.000 (1.7%), Che Tempo Che Farà 369.000 (2.2%).

terra amara 1

Seconda Serata

Rai1: Tg1 1.106.000 (11.9%), Telethon 451.000 (’8.2%). Canale5: Tg5 Notte ha to 762.000 (9.1%) . Rai2: La Domenica Sportiva (presentazione) 752.000 (4.7%), La Domenica Sportiva 800.000 (7.8%)ì, La Domenica Sportiva - L’Altra DS 223.000 (4.3%). Italia1: Pressing 432.000 (7.2%), Saluti 206.000 – 7.2%). Rai3: Viaggio in Sicilia 599.000 (4.9%), Tg3 Mondo 401.000 (5.4%). Rete4: American History X 125.000 (3.5%). La7: The Iron Lady 100.000 (1.5%), TgLa7 Notte 77.000 (1.6%). Tv8: Una Sorpresa sotto l’Albero 263.000 (2.8%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 134.000 (3.6%).

DAYTIME

Mattina

fabio fazio luciana littizzetto che tempo che fa su canale nove

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 254.000 (16.1%) nella presentazione, 455.000 (16%) nella prima parte, 1.373.000 (24.1%) nella seconda, Tg1 Ore 7.00 342.000 (17.9%), Tg1 Ore 8.00 904.000 (20.1%), Tg1 Ore 9.00 1.504.000 (25.4%), Telethon – dalle 9:44 alle 10:30 – 1.169.000 (18.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 292.000 (14.6%), Tg5 Mattina Ore 8.00 900.000 (18.7%), I Viaggi del Cuore 621.000 (10.3%), Luoghi di Magnifica Italia 647.000 (10.5%), Santa Messa 1.052.000 (16%) . Rai2: Radio2 Happy Family Rewind 187.000 (3.1%), Coppa del Mondo di Sci Alpino – Alta Badia: Gigante Maschile ha to 508.000 (7.8%).

Italia1: Scooby-Doo! 130.000 (2.6%), Friends 144.000 (2.4%), Will & Grace 196.000 (3%) nel primo episodio, 185.000 (2.8%) nel secondo. Rai3: Sorgente di Vita 20.000 (0.9%), Sulla Via di Damasco 46.000 (1.4%), Agorà Weekend (presentazione) 58.000 (1.3%), Agorà Weekend 125.000 (2.4%), Mi Manda RaiTre 301.000 (4.9%), presentazione 203.000 (3.4%), O Anche No 176.000 (2.7%), Timeline 160.000 (2.4%). Rete4: Poirot 109.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 110.000 (4.9%), Omnibus (Dibattito) 234.000 (4.2%), TgLa7 a 208.000 (6.3%), Camera con Vista 112.000 (1.8%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 82.000 (1.2%). Tv8: Un Natale in Città 185.000 (2.9%).

Mezzogiorno

CHE TEMPO CHE FA - FABIO FAZIO

Rai1: A Sua Immagine 1.314.000 (17.8%), Santa Messa 1.429.000 (19.7%), Angelus 1.945.000 (21.2%), Linea Verde 2.799.000 (23.2%), presentazione 1.855.000 (18.4%). Canale5: Le Storie di Melaverde 856.000 (12.6%), 1.181.000 (15.1%), Melaverde 1.995.000 (19.7%). Rai2: Tg Sport Giorno 242.000 (3.6%), Telethon 384.000 (4.1%). Italia1: Big Bang Theory 169.000 (2.5%) nel primo episodio, 172.000 (2.2%) nel secondo, 222.000 (2.4%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 674.000 (4.9%), Sport Mediaset - Magazine XXL 502.000 (3.5%).

Rai3: Tg3 Ore 12.00 428.000 (4.6%), Ritratti – La Versione di Anita 332.000 (2.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 168.000 – 2.5%), Dalla Parte degli Animali 279.000 (4%), I Saluti 315.000 (3.9%), Colombo 397.000 (3%). La7: Le Parole della Salute 58.000 (0.8%), La7 Doc 80.000 (0.9%), L’Aria che Tira – Il Diario 134.000 (1.1%). Nove: Freddie Mercury – L’Uomo Dietro il Mito 94.000 (1%), Queen – La Nascita di un Mito 142.000 (1%), RaiSport: Coppa del Mondo di Sci Alpino – Val d’Isere: Super-G Femminile 506.000 (6%). Sky Sport Uno: Calcio - Serie A - Milan-Monza 325.000 (2.4%).

Pomeriggio

silvia toffanin verissimo 2

Rai1: Tg1 Libri 3.568.000 (24.9%), Domenica In (presentazione) 2.266.000 – 15.7%), Domenica In 2.351.000 (18.1%) nella prima parte, 2.163.000 (18.3%) nella seconda, I Saluti di Mara 1.898.000 16.6%), Telethon 1.692.000 (13.2%). Canale5: L’Arca di Noè 2.380.000 (16.4%), Amici di Maria De Filippi 3.165.000 (24.4%), Verissimo 2.467.000 (21%), Verissimo – Giri di Valzer 2.200.000 (16.7%). Rai2: Coppa del Mondo di Sci Alpino – Alta Badia: Gigante Maschile (seconda manche) 954.000 (6.6%), Origini 308.000 (2.4%), Pallavolo - SuperLega Maschile - Trento-Perugia 268.000 (2.3%).

Italia1: E-Planet 439.000 (3%), Piccola Peste 471.000 (3.7%), Piccola Peste Torna a Far Danni 528.000 (4.4%). Rai3: Tgr 2.208.000 (15.1%), In Mezz’Ora Speciale 925.000 (7%), Il mondo di In Mezz'Ora 626.000 (5.2%), Rebus 643.000 (5.6%), Kilimangiaro (presentazione) 798.000 (6.7%), Kilimangiaro – Un nuovo Viaggio 1.064.000 (8.5%), Kilimangiaro 1.442.000 (10.7%). Rete4: Pensa In Grande 312.000 (2.4%), Base Artica Zebra 379.000 (3.1%). La7: La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo 249.000 (1.9%), Bell’Italia in Viaggio 204.000 (1.8%), Hurricane 263.000 (1.9%). Tv8: La Regina del Natale 313.000 (2.3%), Un Finale Natalizio da Favola 419.000 (3.6%), Il Pranzo di Natale 505.000 (3.9%). Nove: Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo 234.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.944.000 (27.5%)

20.00 - 4.311.000 (23%)

TG2

13.00 - 1.360.000 (10.4%)

20.30 - 981.000 (5%)

TG3

14.15 - 1.555.000 (11%)

19.00 - 2.052.000 (13%)

TG4

11.55 - 308.000 (3.3%)

18.55 - 549.000 (3.4%)

TG5

13.00 - 2.749.000 (20.9%)

20.00 - 3.288.000 (17.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 914.000 (8.2%)

18.30 - 632.000 (4.6%)

TG LA7

13.30 - 478.000 (3.3%)

20.00 - 1.038.000 (5.5%)