NON È UN DEF, È UN BLUFF – GIANCARLO GIORGETTI ESCLUDE UNA MANOVRA CORRETTIVA. E TE CREDO: CON IL DEF MONCO NON C’È ALCUNA PROGRAMMAZIONE PER I PROSSIMI MESI ED È IMPOSSIBILE IMMAGINARE UNA CORREZIONE DEI CONTI (CHE SARÀ NECESSARIA E “CONSIGLIATA” DALL’UE, TRAMITE LA SCONTATA PROCEDURA D’INFRAZIONE) – UN MAGHEGGIO DEL GENERE NON SI ERA MAI VISTO, MA LA DUCETTA NON PUÒ ANNUNCIARE AGLI ITALIANI CHE I SOLDI NON CI STANNO PRIMA DELLE EUROPEE, O RISCHIEREBBE DI VEDER SBRICIOLARE IL CONSENSO - IL CDM APPROVA IL DOCUMENTO: IL PIL 2024 AL +1%