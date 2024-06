UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON GIORGIA, REGINA DI COATTONIA

Dagospia presenta lo Zingarelli della coatteria romana. Un indispensabile manuale di conversazione per coloro i quali dovessero imbattersi, indifesi, in un dialogo con la Regina di Coattonia, alias il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Terza e ultima parte.

Apprezzamenti ed espressioni a sfondo sessuale

- NUN FA' ER SOLITO MANDRILLO/MANDRILLONE: "smetti di corteggiare follemente e senza ritegno le ragazze"

- ME STAI A BATTE I PEZZI: la tua corte nei miei confronti è alquanto palese

- STAI A FA ER PROVOLA/MOLLICONE: vedi sopra

- T'ARISURTO?: ti vado a genio?

- NUN ME TE 'NCULO DE PEZZA: non ho nessun interesse acciocché il nostro rapporto

prosegua

- ME COZZI: la tua presenza mi indispone oppure non mi è particolarmente gradita

- UN TRANCIO DE SESSO: dicesi di persona che stimola eccessivamente le fantasie sessuali

- STRAPPONA/SBRINDELLONA/SMANDRACCHIONA: dicesi di ragazza nota nell'ambito metropolitano per la facilità con la quale si concede sessualmente

- STRACCIA FILETTO: vedi sopra

- SDRAIACAZZI: vedi sopra

- QUELLA E' UNA CHE LA DA' COME FOSSE 'N FREESBEE: vedi sopra

- QUELLA C'HA 'NA CIORNIA TARMENTE SPAMPANATA CHE QUANNO CORE

J'APPLAUDE: vedi sopra

- SOLO 'N GIORNO E GIA' E' PASSATA A LI' MICROFONI: dicesi di ragazza ben disposta nello svolgere particolari pratiche orali

- SO' 'NGRIFATO: sono eccessivamente eccitato

- C'HO VOJA DE 'NZUPPA' L'AGNELLO: espressione prettamente maschile per esprimere

l'intenzione di avere un rapporto sessuale con una ragazza

- C'HO 'L CRATERE CHE ME SBRODA: espressione prettamente femminile per esprimere

l'intenzione di avere un rapporto sessuale con un ragazzo

- ST'OMO ME FA TARMENTE SANGUE DA FAMME GUARI' DALL'ANEMIA: il mio

ragazzo è talmente speciale da apportarmi un beneficio terapeutico

- SI' TE 'O METTO 'N SPALLA, ALTRO CHE VIA CRUCIS: "la mia virilità è rinomata

nell'ambito della periferia"

- E' MEJO CORTO CHE TAPPA CHE LUNGO CHE SCIAQUA: frase da rivolgere con

sufficienza a coloro i quali si vantano di improbabili misure del proprio "membro"

- ME CHIAMENO TREPPIEDE: "girano esagerate voci sulle dimensioni del mio membro"

- C'HAI ER CAZZO COLL'IMPUGNATURA ANATOMICA: sei troppo dedito a certe attività manuali solitarie

- TANTO CIOO SANNO TUTTI CHE 'O PIJI IN BERTA: "è inutile che continui a fingere:

ormai è risaputa la tua omosessualità"

- ME PARE D'AVECCE 'N FORNO PE' COCE LE ROSETTE: ho delle forti infiammazioni

vaginali

- C'E' LA BASSA MAREA: l'ambiente è saturo di ragazze fortemente sgradevoli alla vista e al tatto (cozze)

- ANVEDI; STA A ARIVA' 'NA MAREGGIATA/'NA 'NFORNATA DE COZZE: numi, quelle ragazze in arrivo sono davvero poco avvenenti

- ANVEDI CHE PEZZO DE FICA/GNOCCA/SORCA/FREGNA/PATONZA: "qual leggiadra fanciulla vedo comparir all'orizzonte"

- C'HAI 'N CULO CHE PARLA DA SOLO: il tuo deretano è veramente piacevole a vedersi

(espressione generalmente rivolta a fanciulle di bell'aspetto

- C'HAI ER CAZZO COSI' PICCOLO CHE PARE CHE C'HAI TRE PALLE: le dimensioni del tuo sesso sono ridotte ai minimi termini

- C'HAI PIU' CORNA DE 'N SECCHIO DE LUMACHE: eufemismo che descrive una persona il cui partner (o la cui partner) non sembra essere particolarmente interessata alla fedeltà coniugale

- TE FIOCINO ER CULO: frase utilizzata sovente all'inizio di un amplesso

- FROCIO/RICCHIONE/FROCIONE/ROTTO 'N CULO/CULO SFONNATO: omosessuale

- QUELLO SCOPA DA LA PARTE SBAJATA: ho motivo di credere che quello sia gay

- PARE CHE T'HANNO MESSO 'N MANICO DE SCOPA AR CULO: le tue movenze paiono eccessivamente rigide

- TE RETTIFICO LA VENA CACATORIA: ti provocherò lesioni anali permanenti

- AR POSTO DELLE ZINNE C'HAI DU' PEDALINI: il tuo seno non è granché sodo

- C'HAI 'N CULO TARMENTE BASSO CHE TE PUZZA DE PIEDI: se un giorno diventerai famosa, non sarà certo per le doti del tuo fondoschiena

- E' USCITO FORI MEJO PINOCCHIO CO' 'NA SEGA CHE TE CO' 'NA SCOPATA: la

natura non è stata benevola con te

- SI' ARZI LA CODA TE PURGO: ho un desiderio impellente di conoscerti in senso anale

- SCIAQUA 'A SELLA CHE STASERA SE CAVARCA: cerca di avere un igiene intima

accurata perché ti attende un rapporto sessuale molto intenso e logorante (per lo più rivolto ad una ragazza)

- ME SO' FATTO 'NA PELLE: ho avuto un congresso carnale

- TE CURO CO' 'NA SUPPOSTA DE CARNE: se non la smetti infilerò il mio membro nel

tuo pertugio anale

- MA FÙMATE 'STO SIGARO DE CARNE: gradirei che le tue labbra entrassero in contatto

con i miei genitali

- ROSOLAME 'N COJONE: chiara espressione per volere una leccatina nelle parti intime

- FAMME 'N BOCCIUOLO/'NA POMPA/'N SOFFOCOTTO/'N RIGATONE/'NA

SUCAZZOMPA CON INGOIO: hai per caso intenzione di praticarmi del sesso orale?

- M'ASSANGUA/ME LA MANNEREI PE' L'OSSA: mi piace molto (riferito ad una donna)

- C'HO LA PATATA AR SUGO: non posso avere rapporti prematrimoniali con te perchè ho

problemi con il ciclo mestruale

- ME PARI 'N CITOFONO: sei tragicamente e irrimediabilmente senza seno

- STAI COSI' ARRAPATO CHE SI' DAI 'NA LECCATA/SLINGUAZZATA A 'NA FREGNA LA SCANCELLI: il tuo grado di eccitazione sessuale è oltremodo eccessivo

- SO' COSI' ECCITATO CHE LE MUTANNE C'HANNO ER NASO: la tua presenza mi rende in sintonia con me stesso

- PUTTAN TOUR (PT)/TROJA TROPHY: visita panoramica tra le beltà dell'area

metropolitana in cerca di avventure repentine a sfondo erotico

- TE FAREBBI 'N VESTITINO DE SALIVA COR RINFORZO SUR CAVALLO: sei così

eccitante che ti leccherei tutta, soffermandomi soprattutto sui tuoi organi genitali

- ERA TARMENTE 'NGRIFATA CH'AVEVA FATTO 'A POZZA PE' TTERA: si narra che

quella donna/ragazza era in uno stato di eccitazione sessuale molto evidente

- ERA COSI' ARRAPATA CHE JO' DOVUTO STRIZZA' LE MUTANDINE: quella ragazza mostrava un incontenibile desiderio sessuale

- CE L'HAI COSI' SECCA CHE LE PIATTOLE SE DEVONO DA PORTA' LA BORACCIA: sei una ragazza che fa troppo la difficile

- C'HAI ER MARCHESE COSI' SPESSO CHE TE DEVI FA COSTRUI' 'N CANALE DE

SCOLO: sei una ragazza che si nega spesso con la scusa delle mestruazioni

- E' 'N MONUMENTO ALLA TOPA/FIGA/FREGNA/SORCA: a quella fanciulla la natura ha donato notevole bellezza

- MA QUELLA SU LE ZINNE CE SE PASSA 'R COPPALE?: quella leggiadra fanciulla

possiede un seno opulento e particolarmente sodo

- C'HAI DU' CORNA CHE SE VAI A VEDE 'NA PARTITA DE RAGBI TE FANNO META SUR CRANIO: probabilmente la tua dolce metà ti ha ripetutamente tradito

- VE VOLETE SGUANCIA'/SGUANCIATEVE: vi invito a rimandare le vostre effusioni

amorose

- QUELLA E' LA TU REGAZZA, O TE C'HANNO VOMMITATO ACCANTO?: la tua dolce metà non è affatto carina

- CHI E' BBELLA SE VEDE, CHI E' BBONA SE SA: gira voce che tu sia particolarmente

appassionata e disponibile

- TE CLICCO ER SITO: ti tocco il culo

- NUN ME TE SCOPEREBBI MANCO COR CAZZO DE 'N ARTRO: non ti toccherei neanche con un dito

- SI' TIRI 'N CAZZO 'N'ARIA 'N BATTE MANCO PE' TERA: dicesi di gruppo di ragazze

particolarmente inclini a facili rapporti sessuali

- PUPA, ACCENDI 'E LUCETTE CHE MO' T'ATTERRO SUR CULO: amore preparati ad un coito anale

- STA' A CAZZO DRITTO, CHE PIOVE FREGNA: dicesi, in tono ironico, a persona che si

attende eventi quanto mai improbabili

- SI' TE DO 'N BACIO TE FACCIO L'AEROSOL: proposta di un bacio particolarmente

appassionato

- AL POSTO DE LI SPERMATOZZOI C'HO 'E TROTE: il lungo periodo di astinenza sessuale sta trasformando il mio apparato sessuale in una cultura ittica

- C'HO DU' PALLE CHE 'NGNA FACCIO A BRACCICALLE: ho i testicoli così gonfi che

non riesco ad abbracciarli

- SEI 'NA SMORZACANDELE: ti piace copulare perpendicolarmente all'uomo sdraiato

- C'HO 'R CAZZO COME 'NA MOTOZZAPPA: sono estremamente eccitato

- OGNI BUCO E' BONO; PURE QUELLO D'OZONO: sono particolarmente incline a penetrare qualsiasi spazio di forma circolare

- QUELLA C'HA 'NA PATONZA COSI' ACCALLATA CHE SI' TE PJA E STRIGNE TE FA SARTA' COME 'NA MAZZANCOLLA: apprezzamento per una ragazza avvenente, prosperosa e provocante

- SI' NUN C'AVEVI LE GAMBE LASCIAVI 'NA STRISCIA DE LUMACA: frase rivolta ad una ragazza particolarmente eccitabile

- SE QUELLA TE LO PJA 'N MANO, PE' RIPIALLO CE VO' L'AVVOCATO/LI

CARABBIGNERI: dicesi di ragazza alquanto affamata e morbosamente amante dei genitali

maschili

- CIO' 'R CAZZO PIENO D'AMORE: ho una eccitazione molto forte nei tuoi confronti

Espressioni volte ad indicare una

particolare condizione psicofisica

- SE SCHIZZAMO COR DENTIFRICIO: siamo esageratamente euforici

- STAI A SBORA': sei eccessivamente agitato o felice

- JE STO A ROTA: mi eccita molto

- C'HAI LE CACCOLE AR CERVELLO: non sei nel pieno delle tue facoltà mentali

- STO A SVARIA' NER FLASH/STO FLASHATO: non ho un perfetto possesso delle mie

facoltà

- STO COME 'NA FOCA 'N CINTA SU 'NO SCOJO: non mi sento molto in forma

- T'ABBUCHI CO' A' NUTELLA/COR VALIUM: l'eccessiva presenza di elementi estranei

nella tua circolazione sanguigna nuoce alle tue facoltà mentali

- JE STO 'NA MOUSSE/'NA CREMA appellativo usato per descrivere il raggiungimento di

uno stato di estrema rilassatezza e contentezza

- STO 'NA FIABA: espressione volta a sottolineare uno stato di benessere particolarmente

pronunciato

- SI' TE VEDE 'A MERDA, S'ARIPIJA: la tua condizione psicofisica è davvero miserevole

- SO' PARTITO DE CRANIO/STO A SBROCCA'/M'E' PARTITA 'A BROCCA: vedi sopra

- C'HAI ER SONNO CHE TE CORE APPRESSO: dicesi di persona che ha degli ottimi

rapporti con il cuscino

- C'E' ANNATO 'N FISSA: l'argomento lo ha interessato a tal punto da distoglierlo da ogni

altra occupazione

- SO' 'MPALLATO: sono concentrato in una attività a tal punto da perdere il contatto con il resto del mondo

- NUN ME REGGE LA POMPA/STO A SBOTTA'/STO ALLA FRUTTA: sono terribilmente stressato

- C'HO LI CRAMPI AR CULO: la mia tenuta fisica lascia alquanto a desiderare

- C'HO IL MASCARPONE ALLE PALLE: la mia noia è giunta ai limiti del sopportabile

- ME SENTO COME 'N'OVO DE PASQUA SOTTO L'ARBERO DE NATALE: forse ho

esagerato con gli alcolici

- STAMMATINA ME SO' ARZATO COLLA CAPPELLA ATTACCATA AR SOFFITTO: oggi, il mio umore mattutino non è dei migliori

- ME RODE COSI' TANTO 'R CULO CHE SE C'ENFILI 'NA MATITA T'AH TEMPERO: il mio umore non è dei migliori

- ME GIRENO TARMENTE I COJONI CHE CI'AROTO LI CORTELLI: sono decisamente

nervoso

- C'HAI LI DENTI COSI' GIALLI CHE SE CALA 'A NEBBIA LI POI USA' COME SEGNALI STRADALI: non sei abbastanza accurato nella pulizia dei tuoi denti

- SI' TE METTI 'N CAPPELLO VERDE TE SCAMBIANO PE' 'N CASSONETTO: emani un olezzo insopportabile

- QUELLO E' COSI' ZOZZO CHE PE' DIMAGRI' SE FA LA DOCCIA: vedi sopra

- ME STA A CALA' 'A CATARATTA: sono lievemente stanco

- QUELLO STA A FA' CUCU' NELL' ORTRETOMBA: statisticamente, quel poveretto ha

poche possibilità di sopravvivere

