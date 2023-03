PIPPITEL! SU RAI1 “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.5% DI SHARE E 4 MILIONI DI SPETTATORI E BATTE IN VALORI ASSOLUTI IL “GRANDE FRATELLO VIP” CHE FA IL 22.6% DI SHARE, MA CON 2.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI2 IL CUCUZZARO DI “STASERA TUTTO È POSSIBILE” ALL’8.4% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” CON IL 5.7% SUPERA “QUARTA REPUBBLICA” SU RETE 4 AL 5.1% - VESPA AL 21.5% PERDE 500MILA SPETTATORI RISPETTO AL TG1 – AMADEUS CON IL 22.3% SUPERA “STRISCIA” (17.9%). GRUBER (7.4%), DAMILANO (7%), PALOMBELLI (4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 6 marzo 2023, in prima serata, vedono il ritorno de Il commissario Ricciardi su Rai1 giunto alla sua seconda stagione. E la fiction con protagonista Lino Guanciale è stata vista da 4.039.000 spettatori (21.5%), prevalendo in valori assoluti sul Gf Vip che ne ha ottenuti 2.915.000 (22.6%). Ma se gli "svipponi" del Grande Fratello crescono rispetto a sette giorni fa, l'esordio della seconda stagione della serie di Rai1 perde tre punti di share e quasi due milioni di spettatori rispetto al debutto della prima stagione nel gennaio 2021 (24.1% - 5.951.000).

Presa Diretta con Riccardo Iacona su Rai3 (5.7%), dal canto suo, batte Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete4 (5.1%), superati entrambi da Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai2 (8.4%).

In access prime time, Bruno Vespa con Cinque Minuti perde oltre 500mila spettatori rispetto al Tg1 ottenendo il 21,5%, mentre Amadeus raggiunge il 22.3% e Striscia il 17.9%. Gruber (7.4%) batte Damilano (7%), Palombelli (4%) e Tg2 Post (3.6%).

Al pomeriggio, Maria De Filippi con Uomini e donne (26.4%) distacca di dieci punti Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno (16.6), mentre Alberto Matano con La vita in diretta tocca il 21.1%. Ma vediamo di seguito gli ascolti di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Il Commissario Ricciardi 2 (prima puntata) 4.039.000 spettatori (21.5%). Canale 5: Grande Fratello Vip 2.915.000 spettatori (22.6%). Rai2: Stasera Tutto è Possibile 1.346.000 spettatori (8.4%). Rai3: Presa Diretta 1.109.000 spettatori (5.7%). Italia 1: Freedom – Oltre il Confine 928.000 spettatori (5.5%). Rete4: Quarta Repubblica 768.000 spettatori (5.1%). La7: Rob Roy 362.000 spettatori (2%). Tv8: Genitori vs Influencer 290.000 spettatori (1.5%). Nove: Little Big Italy, primo episodio 515.000 spettatori (2.6%), secondo episodio in replica 230.000 (2.2%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque minuti 4.535.000 spettatori (21.5%), Soliti Ignoti 4.903.000 (22.3%). Canale 5: Striscia la Notizia 3.919.000 spettatori (17.9%). Rai2 Tg2 Post 790.000 spettatori (3.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.501.000 spettatori (7%), Un Posto al Sole 1.753.000 (8.0%). Italia1: NCIS 1.449.000 spettatori (6.7%). Rete4: Stasera Italia 867.000 spettatori (4%). La7: Otto e Mezzo 1.622.000 spettatori (7.4%). Tv8 100% Italia 475.000 spettatori (2.2 %). Nove: Don’t Forget the Lyrics 630.000 spettatori (2.9%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.234.000 spettatori (22.8%), L’Eredità 4.661.000 (26.5%). Canale 5 Avanti il Primo 2.556.000 spettatori (19.1%), Avanti un Altro 3.825.000 (22.6%). Rai2: Hawaii Five O 544.000 spettatori (3.3%), The Rookie 769.000 (3.9%). Rai3: Tgr 2.542.000 spettatori (13.7%), Blob 1.082.000 (5.4%), Caro Marziano 1.190.000 (5.7). Italia1: Studio Aperto Mag 416.000 (2.7%), CSI 645.000 (3.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 768.000 spettatori (3.7%). La7: Lingo – La Prima Sfida 147.000 spettatori (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 279.000 (1.7%). Tv8: Home Restaurant 299.000 spettatori (1.6%). Nove: Cash or Trash 471.000 spettatori (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Storie di Sera (prima parte) 1.438.000 spettatori (12.1%), Tg1 909.000 (8.8%), Storie di Sera (seconda parte) 549.000 (7.1%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 275.000 (5.8%). Canale 5: TG5 Notte 598.000 spettatori (21.3%). Rai2: Restart 250.000 spettatori (4.3%). Rai3: Tg3 Linea Notte 386.000 spettatori (5.2%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 342.000 spettatori (4.5%). Rete 4: Rizzoli & Isles 173.000 spettatori (3.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 222.000 spettatori (8.8%), TG1 Ore 7.00 431.000 (10.5%), TgUnoMattina 686.000 (12.9%), TG1 Ore 8.00 954.000 (18%), Uno Mattina 789.000 telespettatori (16.9%), Storie Italiane (prima parte) 865.000 (18.8%). Canale5: Prima Pagina TG5 619.000 (8.9%), TG5 Mattina 1.174.000 (22.1%), Mattino Cinque News (prima parte) 1.037.000 (21.5%), (seconda parte) 887.000 (19.6%). Rai 2: Viva Asiago 10! 147.000 (4.6%), Viva Rai2! Glass Cam 232.000 (6.4%), Viva Rai2! 916.000 (17.8%)

… E Viva il Videobox 263.000 (5%), Radio 2 Social Club 350.000 (7.4%). Rai3: Buongiorno Italia 373.000 spettatori (9.3%), TGR Buongiorno Regione 542.000 (10.1%). Agorà (presentazione) 371.000 (7%), 347.000 (7%), Agorà Extra 261.000 (5.8%). Italia 1: Chicago Fire 163.000 spettatori (3.4%), Chicago PD 211.000 (4.2%). Rete 4: Hazzard122.000 spettatori (2.6%). La7: Omnibus (News) 133.000 (3.4%), (Dibattito) 166.000 (3.3%), Coffee Break 178.000 spettatori (3.9%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 879.000 spettatori (16.1%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.762.000 spettatori (17.2%). Canale5: Forum 1.527.000 (20.1%). Rai2: I Fatti Vostri 586.000 spettatori (9.7%), 975.000 (10%) nella seconda. Rai3: Elisir (presentazione) 275.000 (5.7%), Elisir 359.000 (6.5%), TG3 Ore 12.00 895.000 (10.9%), Quante Storie 800.000 (6.6%), Passato e Presente 614.000 (4.6%). Italia 1: Chicago PD 330.000 spettatori (4.8%), Grande Fratello Vip 625.000 (5.1%), Sport Mediaset 628.000 (4.7%), Extra 387.000 (3%). Rete4: Monk 106.000 (1.9%), Il Segreto 127.000 spettatori (1.2%), La Signora in Giallo 639.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira (prima parte) 276.000 (4.8%), seconda parte (Oggi) 369.000 (3.4%).

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.314.000 (18.1%), Oggi è un Altro Giorno (presentazione) 1.722.000 (13.9%), 1.766.000 (16.6%), Il Paradiso delle Signore 1.965.000 (21.2%), Tg1 1.541.000 (17%), Vita in Diretta (presentazione) 1.920.000 (21.5%), Vita in Diretta 2.236.000 (21.1%), Canale5: Beautiful 2.558.000 spettatori (19.6%), Terra Amara 2.959.000 (24.1%), Uomini e Donne 2.782.000 (26.4%), finale 2.179.000 (23.4%), Amici 1.955.000 (21.1%), Grande Fratello Vip 7 1.748.000 (18.9%), Un Altro Domani 1.360.000 (15.2%), Pomeriggio Cinque 1.734.000 spettatori (16.2%), Presentazione 1.547.000 (16.4%), Saluti 1.768.000 (14.9%).

Rai2: Ore 14 727.000 spettatori (6.2%), Ciclismo (Tirreno-Adriatico) 414.000 (4.4%). BellaMa’ Short 458.000 (5%), Candice Renoir 246.000 (2.6%). Rai3: Tgr 2.258.000 (17.8%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 329.000 (3.5%), Aspettando… Geo 598.000 (6.5%), Geo 1.320.000 (12.3%). Italia1: I Simpson (primo episodio) 510.000 spettatori (4.1%), (secondo episodio) 565.000 (4.7%), terzo episodio 447.000 (4%), NCIS Los Angeles (primo episodio) 310.000 (3.3%), (secondo episodio) 333.000 (3.6%), The Mentalist 321.000 (3.2%). Rete4: Lo Sportello di Forum 617.000 (5.2%), TG4 Diario del Giorno 356.000 (3.8%). La7: Tagadà (presentazione) 585.000 (3.2%), Tagadà 373.000 (3.8%), Focus 302.000 (3.2%). TV8: Il Progetto del Cuore 206.000 spettatori (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.323.000 (25.2%)

20.00: 5.065.000 (24.9%)

TG2

13.00: 1.761.000 (13.9%)

20.30: 1.242.000 (5.8%)

TG3

14.24: 2.258.000 (11.4%)

19.00: 2.030.000 (12.6%)

TG4

11.55: 226.000 (2.9%)

18.55: 649.000 (4%)

TG5

12.58: 2.780.000 (21.7%)

20.00: 4.423.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.104 000 (10.6%)

18.30: 485.000 (3.9%)

TGLA7

13.30: 514.000 (3.9%)

20.00: 1.201.000 (5.8%)

