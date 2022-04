PIPPITEL! IL SABATO SERA “AMICI” NON HA RIVALI: IL TALENT DI MARIA DE FILIPPI CONQUISTA IL 26% DI SHARE E 4 MILIONI DI SPETTATORI. RAI1 DI COLETTA AI MINIMI TERMINI: “ULISSE” VIENE DOPPIATO E INCHIODA AL 13.8% - SU RAI2 “RISORTO” (4.6%), SU RETE4 “IL RE DEI RE” (4.7%) – AMADEUS (21.7%) BATTE ANCORA “STRISCIA (17.1%) – GENTILI (4.9%) SUPERA PARENZO – DE GREGORIO (4%) – IN SECONDA SERATA FLOP “CIAO MASCHIO” CON MATTEO BASSETTI CHE RACIMOLA IL 6%...

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 16 aprile 2022 vedono in prima serata rinnovarsi la disfida tra Ulisse - Il piacere della scoperta di Alberto Angela su Rai1, la cui seconda puntata era dedicata alla Sardegna, e Amici XXI di Maria de Filippi su Canale5, giunto al quinto appuntamento serale che ieri sera ha visto l'eliminazione di Carola Puddu (riconsolatasi però con la notizia che sarà la protagonista femminile di Romeo e Giulietta del Balletto di Roma, atteso per il prossimo ottobre).

ulisse 3

E l'un tempo glorioso sabato sera di Rai1 ancora una volta soccombe pesantemente ad Amici, che si assesta al 26% di share con oltre 4.082.000 spettatori (Amici Buonanotte 1.739.000 spettatori – 24.2% di share), doppiando Ulisse con il suo 13.8% e 2.419.000 individui all'ascolto. Nel corso di queste ultime cinque settimane il talent giovanile di Canale5, che un tempo era il programma più "debole" di Maria De Filippi in prima serata, ha fatto a pezzi tre programmi di punta della Rai1 presieduta da Stefano Coletta, ovvero Affari tuoi - Formato famiglia, I Soliti Ignoti - entrambi condotti da Amadeus - e adesso anche il programma fiore all'occhiello di Alberto Angela. I vertici Rai nulla da dire di queste continue débâcle in prime time?

ciao maschio

In seconda serata sempre su Rai1 non decolla Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo. Con ospiti la virostar Matteo Bassetti, che potremmo ribattezzare "Matteo Parietti" per quante volte appare in Tv, e l'aspirante prezzemolino Luca Sommi del Fatto Quotidiano - testata per la quale De Girolamo sembra avere un debole, visto che la scorsa settimana aveva ospite Andrea Scanzi - "l'harem al maschile" si è fermato a 483.000 spettatori con il 6% di share. Cifre decisamente più in linea con quelle di Rai3 che con l'Ammiraglia.

risorto 1

Nella serata di ieri, sabato 16 aprile 2022, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta, in onda dalle 21.47 alle 23.54, ha conquistato 2.419.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Amici, in onda dalle 21.33 alle 24.48, ha raccolto davanti al video 4.082.000 spettatori pari al 26% di share (Amici Buonanotte 1.739.000 – 24.2%). Su Rai2 Risorto è stato seguito da 910.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Freedom presenta: Misteri Insondabili 2 ha intrattenuto 605.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Che ci faccio qui – Nelle tue Mani ha raccolto davanti al video 716.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 Il Re dei Re totalizza un a.m. di 733.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Gandhi ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Il Codice da Vinci ha raccolto 303.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills 2 ha raccolto 320.000 spettatori e l’1.7% di share.

amici 4

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha siglato il 21.7% con 4.352.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.436.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai3 Sapiens Files interessa a 766.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.4% con 1.074.000 spettatori. Su R 4 Controcorrente ha raccolto 955.000 telespettatori con il 4.9% nella prima parte e 918.000 (4.6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 804.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 407.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 214.000 spettatori e l’1.1%.

carola 18a6950

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.297.000 spettatori (17.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.675.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.994.000 spettatori con il 15.4% di share e Avanti un Altro! ne segna 2.948.000 con il 18.6% di share. Su Rai2 Novantesimo Minuto ha raccolto 421.000 spettatori (3%) e NCIS 576.000 (3.1%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 501.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 il TG Regione informa 1.991.000 spettatori (11.5%) e Blob segna 891.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4% con 752.000 spettatori e su La7 TGLa7 Speciale informa 412.000 spettatori (3.3%). Su Tv8 Quattro Matrimoni in Italia segna 231.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Beverly Hills Cop arriva a 160.000 spettatori (1.2%).

maria de filippi e alessio bernabei 145

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 7.3% con 144.000 spettatori, TG1 Edizione Straordinaria informa 1.258.000 spettatori (20.8%), Uno Mattina in Famiglia convince 1.288.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 1.037.000 (18.1%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 832.000 spettatori con il 14.6% di share e Passaggio a Nord Ovest 732.000 (10.9%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.224.000 spettatori (21.6%) e X Style segna il 12.1% con 749.000 spettatori. Su Rai 2 Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile ha raccolto 111.000 spettatori con il 2%

amici 1

Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 131.000 spettatori pari al 2.3% di share nel primo episodio e uno di 92.000 (1.6%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 317.000 spettatori (5.4%) e Mi Manda Raitre una di 269.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Ku-Fu? Dalla Sicilia con furore è la scelta di 134.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 158.000 spettatori con il 4.8% nelle News e uno di 179.000 spettatori (3%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 210.000 spettatori pari al 3.7%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Link interessa a 1.241.000 spettatori (14.1%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.113.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum arriva a 1.244.000 telespettatori con il 14.9%. Su Rai 2 Check Up ha raccolto 208.000 spettatori con il 3.1% e Cook40 314.000 (3%). Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 102.000 spettatori pari all’1.5% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 932.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 705.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 203.000 spettatori con l’1.8% di share e Sempre Verde 303.000 (2.1%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 203.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Pomeriggio

ulisse 2

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.470.000 spettatori con il 10.5%, Linea Bianca segna il 9.3% con 1.122.000 spettatori, A Sua Immagine segna l’8.4% con 920.000 spettatori nella prima parte e il 7.9% con 917.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 10% con 1.055.000 spettatori nella prima parte e l’11.1% con 1.281.000 spettatori nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.429.000 spettatori (16.3%), Una Vita 2.028.000 (16.5%) mentre Verissimo Sabato convince 1.936.000 spettatori con il 18.9% nella prima parte e % 1.898.000 (16.9%) nella seconda. Su Rai2 Il Provinciale ha raccolto 650.000 spettatori con il 4.6% e Speciale TG2 – Bombe e Minacce è la scelta di 461.000 spettatori (3.8%);

amici 3

Paradise – La finestra sullo Showbiz interessa 231.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Italia1 2 Cavalieri a Londra ha raccolto 557.000 spettatori (4.3%) mentre Nancy Drew e il Passaggio Segreto 347.000 (3.3%). Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.409.000 spettatori (16.4%), La Nostra Grande Famiglia a 493.000 spettatori (4.2%), Geo a 373.000 spettatori (3.7%) e Report a 571.000 (5%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 727.000 spettatori con il 5.3% e TG4 – Diario di Guerra informa 430.000 spettatori (3.8%) . Su La7 Tagadà ha ottenuto 395.000 spettatori con il 3.1% e Tagadoc 278.000 (2.6%).

Seconda Serata

il re dei re

Su Rai1 Ciao Maschio è stato seguito da 483.000 spettatori con il 6% di share. Su Canale 5 il TG5 Notte ha totalizzato una media di 867.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva interessa a 584.000 spettatori con il 4.7%) (presentazione 595.000 – 3.5%); L’Altra DS fa compagnia a 205.000 spettatori (2.7%). Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 2.8% con 400.000 spettatori. Su Italia1 Pressing Speciale viene visto da una media di 270.000 ascoltatori con il 2.9% di share (gli Highlights iniziali 351.000 – 2.9%). Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 201.000 spettatori con il 3.9% di share.

