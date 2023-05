PORNO-AVATAR! – IL KOLOSSAL DI JAMES CAMERON DIVENTA UN PORNAZZO “MADE IN ITALY”. UN’OPERAZIONE TRASHISSIMA, CON UMANOIDI DAI CORPI AZZURRI CON STRIATURE BLU IMPEGNATI IN ROCAMBOLESCHI AMPLESSI – L’IDEA È DEL PRODUTTORE HARD MAX BIONDI, NON NUOVO A QUESTO TIPO DI TRASPOSIZIONI PORNO-HOLLYWOODIANE (“TITANIC”, “IL GLADIATORE”, “TOP GUN”) – PROTAGONISTA FEMMINILE È NINA GARCO, NEL SUO PRIMO RUOLO DOPO LA FINE DELLA BRUTTA STORIA CHE L'HA VISTA VITTIMA DI UNO STALKER...

Gabriella Sassone per Dagospia

max biondi e gli attori di porno avatar xxx parody

Fermi tutti! “Avatar”, il kolossal di James Cameron che ha sbancato i botteghini in ogni dove e collezionato Oscar, diventa un pornazzo. Avete capito bene, il pianeta Pandora diventa a luci rosse. Nuove avventure aspettano i Na’vi de’ noantri, umanoidi dai corpi azzurri con striature blu, gli occhi gialli come i gatti, le orecchie a punta come gli elfi e la lunga coda: stavolta trattasi di rocamboleschi amplessi e non di lotta per la sopravvivenza.

Un’operazione trashissima, ci viene da dire subito, ma che potrebbe risultare anche divertente. L’idea è venuta al produttore hard Max Biondi con la sua “Napolsex” che non è nuova a questo tipo di trasposizioni porno-hollywoodiane: ha già parodiato a luci rosse pellicole cult come “Titanic”, “Il Gladiatore”, “Top Gun”, “Matrix”, “King Kong” e “Star Wars”. Volete sapere chi ha scelto Biondi come protagonista femminile del suo film, colei che interpreterà Neytiri, che nel kolossal cinematografico aveva le fattezze elaborate al computer di Zoe Saldana.

nina garko alias waima vitullo interpreta neytiri in porno avatar xxx parody

Ebbene la pornostar prescelta è Nina Garco, che all’anagrafe altri non è che Waima Vitullo. Waima ha deciso di rimettersi in pista ora che il suo ex che la tormentava stalkerizzandola e minacciando di ucciderla, tanto da farla scappare per trovare rifugio in una casa protetta, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi e sta scontando gli arresti domiciliari a Marano con braccialetto elettronico. Lei in passato era stata corteggiatrice del reality “I Mammoni” e nel 2013 era stata candidata al Consiglio Regionale del Lazio col partito “Grande Sud Uniti per il Lazio” a sostegno della presidenza di Francesco Storace.

Poi, nel 2020, come raccontò in esclusiva a noi di Dagospia, debuttò nel porno al fianco di Max Felicitas, un “Frame Lakes” che dedicò a Silvio Berlusconi, di cui ambiva a diventare la fidanzata. “Stavolta il film lo dedico a me stessa e alla mia rinascita dopo quel periodo di terrore e vorrei essere di esempio alle donne che subiscono questo tipo di situazioni in famiglia: bisogna lottare, vincere e ricominciare”, dice Waima che ora non ha più paura.

porno avatar xxx parody 6

“Quando mi ha chiamata Biondi sono stata contenta e ho accettato subito la parte di Neytiri, anche perché questo è un film anche recitato, con una trama, non solo con scene hard. Siamo tutti dipinti di azzurro dal maestro di body-painting Catello Zanca”. Il regista di “Avatar XXX Parody” è Axel Ramirez, gli attori porno sono Matteo Linux, Francesco Mancino, Manuel X e Francesco Guzman.

La prima parte del film, quella solo recitata, è già stata girata lo scorso week-end, ora sabato 3 giugno in quel di Napoli verrà girata la seconda e ultima parte, quella hard, con Waima-Nina alle prese con tutti questi Na’vi ingrifati. C’è da dire che dopo il debutto hot con Max Felicitas, la Garco non ha fatto altre scene, solo alcuni video più o meno amatoriali con ragazzi normali poi veicolati su PornHub.

porno avatar xxx parody il cast

“Il mio sogno resta essere diretta dal maestro dell’hard Mario Salieri, che ha uno stile che mi è sempre piaciuto. Intanto penso di aprirmi un profilo su Onlyfans. Tanto per me questo è solo lavoro, nella vita privata sono una santa, non esco mai con nessuno, non accetto inviti da chicchessia”, conclude.

