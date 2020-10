IL POST DI SELVAGGIA LUCARELLI SULLA MORTE DEL MEDICO DI ISCHIA CHE TIRA IN BALLO LA CURA AL PLASMA E IL LEADER LEGHISTA SCATENA GLI ODIATORI DELLA RETE - "PUR DI CRITICARE SALVINI, SBEFFEGGIA LA MORTE DI UNA PERSONA. MA LEI GODE NEL DIRE CATTIVERIE, PENSANDO DI FARE DELL’IRONIA? NON PROVA ALCUN SENSO DI INADEGUATEZZA NEL PRONUNCIARE SIMILI SCONCEZZE? TUTTO CIÒ È INTOLLERABILE E INSOPPORTABILE…"

SELVAGGIA LUCARELLI VS MATTEO SALVINI

Mariangela Garofano per ilgiornale.it

Non si arrestano le frecciatine che Selvaggia Lucarelli è solita lanciare al leader della Lega, Matteo Salvini.

Questa volta l'opinionista dalla "penna polemica" ha scatenato l’indignazione del web dopo un post pubblicato sui suoi profili social, riguardante la scomparsa di un medico a causa delle complicazioni del Covid-19.

Il dottor Peppe Ascione, medico di Ischia, si era ammalato durante la pandemia di Coronavirus e dopo diversi tentativi era riuscito a guarire grazie alla cura al plasma, promossa dal dottor De Donno, somministrata al dottore quando le sue condizioni erano molto gravi. Ma purtroppo non è bastato e dopo alcuni mesi gli strascichi della malattia hanno avuto la meglio sul dottore, che si è spento nella notte del 30 settembre.

“Il medico salvato dal plasma e da De Donno con l’ovazione di Salvini è morto”, scrive senza peli sulla lingua la Lucarelli, allegando un post che Matteo Salvini pubblicò quando il dottore guarì.

“E della plasmaterapia come cura definitiva e occultata dai poteri forti, non parlano manco lui e Le Iene, grandi promotori”, conclude polemica la giornalista. Il post, pubblicato sia su Facebook che su Twitter, ha ricevuto parecchie critiche per l'argomento trattato.

“Penso che una notizia così triste, scritta in questo modo, senza un minimo di sensibilità, è davvero… non trovo le parole, solo vergogna”, scrive un utente, al quale ne seguono tanti altri, che hanno attaccato la Lucarelli per la mancanza di tatto e per non avere rispetto di una tragedia così grande.

“Pur di criticare Salvini, sbeffeggia la morte di una persona. Questo è il livello ormai. Ma è Salvini lo sciacallo, giusto?”. “Ma lei gode nel dire cattiverie, pensando di fare dell’ironia? Non prova assolutamente alcun senso di inadeguatezza nel pronunciare simili sconcezze? Tutto ciò è intollerabile e insopportabile”.

Non è la prima volta che la Lucarelli attacca il leader della Lega, inserendolo come il prezzemolo in molti suoi articoli polemici, ma stavolta la giornalista sembra aver passato il segno ed è stata accusata di sciacallaggio e di utilizzare ogni pretesto per denigrare Salvini.

