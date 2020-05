POSTA! - IL 30% DEI GUARITI DAL COVID-19 AVRÀ PROBLEMI RESPIRATORI CRONICI. SEMPRE CHE SOPRAVVIVANO AI PROBLEMI ECONOMICI - CERTO CHE SE GLI SPIONI DI GOVERNO SARANNO 60 MILA C'È IL PERICOLO DI TROVARSI "ASSISTENTI CIMICI" DAPPERTUTTO...

Dagovski,

Atteso editoriale di Travaglio sulla scatoletta di Tonno Palamara aperta (ma già scaduta).

Aigor

Caro Dago, il30% dei guariti dal Covid-19 avrà problemi respiratori cronici. Sempre che sopravvivano ai problemi economici, il punto number one.

Vesna

Caro Dago, Mattia Santori: "Giovedì ultimo incontro poi Sardine in pausa, troppe liti". Ma non erano il movimento dell'amore, della pace e dell'armonia? Si sono beccati il virus dell'odio?

Theo Van Buren

Ciao Dago, una riflessione sul triste storia di Schumacher. In questo periodo storico in cui l'élite cerca di convincerci che optare per la "dolce morte" è un diritto e che è ad una certa età diventiamo un costo inutile per la società, per cui meglio togliersi dalle scatole, la vicenda dell'ex pilota Ferrari strida parecchio e dimostra, senza ombra di dubbio che, nella stra maggioranza dei casi, l'uomo desidera sopravvivere e combattere, come è giusto che sia, visto che siamo protesi alla vita e non alla morte.

johnkoenig

Caro Dago, movida, gli irriducibili dell'aperitivo senza mascherina: "Ci siamo abbracciati tanto colpisce i più anziani". Bravi str**zi! Speriamo colpisca i più anziani delle loro famiglie.

Pat O'Brian

Caro Dago, in una intervista il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri si dice impressionato per l'umiltà del premier Conte. E infatti. A tal proposito, tra Matteo Renzi e Giuseppi è in atto uno scontro tra Titani.

Neal Caffrey

Caro Dago, Gad Lerner nuova firma de "Il Fatto Quotidiano". Saranno contenti i lettori del neo acquisto grullino proveniente dai "pidioti"?

Dario Tigor

Caro Dago, Recovery Fund, al netto del contributo nazionale per il Fondo - 55 miliardi - pare che dei 500 miliardi all'Italia ne arriveranno 20-25 . Bene. Di Maio intende girarli subito ai Benetton per la revoca della concessione ad Autostrade?

Fabrizio Mayer

Caro dago, penso che le tue 2 prime notizie,il debito e i mondiali di cortina, siano molto collegate: non è il covid il problema ma il finanziamento di una competizione tanto importante che era stata "vinta" da cortina (con tanto di grida di giubilo).... perché era l'unica candidata. penso che la strategia sia chiedere la dilazione per poi ottenere l'annullamento, e di seguito, se non arrivano gli schei, pure della olimpiade.

come informazione, la svizzera aveva annunciato di rinunciare alla mitica discesa di Wengen, finché non è intervenuto un privato a finanziarla.

Gianni ex sciatore agonista

Caro Dago, la Tribuna Montemario dell'Olimpico ridotta a corte dei favori e dei controfavori, ove la fauna di laudatores, clientes, adulatori, potenti o quanti si spacciano per tali, si appollaia non per vedere la partita ma per farsi vedere, per fare lo struscio come avviene nelle città del sud. Si scoperchia il vaso di Palamara e si scopre che il Re è nudo: ah, come ci manca il mattarello di quer populista della bonanima di Cossiga per scacciare dal Tempio i mercanti di Favoropoli!

Antonio Pochesci

Caro Dago, leggo che il Sindaco di Milano Giuseppe Sala vieterà la vendita delle bevande da asporto dopo le 19. Quindi se compro una birra in birreria, posso berla fuori da locale, perché invece che stare al banco nessuno mi vieta di uscire col bicchiere a prendere una boccata d’aria. Capisco che non sia nelle sue intenzioni fare lo sceriffo e che non vuole mettere limiti d’orario alle chiusure, ma vorrei ricordargli che i clienti della birreria sotto casa mia sabato scorso sono andati avanti a cantare e a urlare, insieme al proprietario del locale, fino alle 4 e 30 del mattino. Se va avanti così temo che uno sceriffo prima o poi arriverà. Sarebbe meglio quindi che lo facesse lui nei modi che ritiene più opportuni.

Un milanese stufo della beceraggine.

Caro Dago, l'astronauta Luca Parmitano: "Parlando delle precauzioni prese durante il rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale, ho erroneamente affermato che, come equipaggio, fossimo al corrente dell’inizio del contagio pandemico già a novembre". Ha confuso il mese, come fatto dal premier Conte per il Decreto aprile. E ora anche lui tenta il "Rilancio". Ma se nello Spazio si perde persino la cognizione di una cosa elementare come il tempo, c'è da fidarsi per tutti gli esperimenti scientifici che vengono effettuati? Non è che la mancanza di forza di gravità manda il cervello in pappa facendo vedere lucciole per lanterne?

Ezra Martin

Caro Dago, a Roma multe fino a 500 euro per chi abbandona guanti e mascherine usate per strada. È quanto prevede l'ordinanza firmata da Virginia Raggi. Francamente 100 euro sembravano più che sufficienti. Se la sindaca deve far cassa perché non è capace di far quadrare il bilancio, lasci il posto a qualcuno più competente.

Tommy Prim

Caro Dago, coronavirus, Censis: "Sei famiglie su 10 temono di perdere il lavoro". Ottima notizia, pensavamo l'avessero già perso!

Lucio Breve

Caro Dago, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato la decisione di sospendere i test sull'uso dell'idrossiclorochina per il trattamento della Covid-19, manifestando preoccupazione per la sicurezza. Sarà vero? Visti i trascorsi di questi signori che a inizio epidemia - per compiacere la Cina - non avevano mostrato alcuna "preoccupazione" per il nuovo coronavirus e siccome l'antimalarico in questione è quello usato da Donald Trump, non è che anche stavolta si tratta di una "tattica" nell'ambito della strategia antiamericana di Xi Jinping di fronte alla quale l'organizzazione guidata da Tedros Adhanom Ghebreyesus è prona?

Samo Borzek

Caro Dago, le compagnie aeree low cost hanno spostato la sede da Dublino e Budapest a Napoli: vendono biglietti e non ci sono gli aerei. prendi un voucher da usare entro un anno, beato chi c' ha un occhio!

saluti

Eugenio dv

Dago darling, auguri di buon ventesimo compleanno al sito Dagospia. Sempre più insostituibile.Tanto più ora che Rep e Corrierone sono la stessa cosa, spesso melensa. Tanto più ora che conclamatamente non ci sono più destra e sinistra, ma solo comitati d'affari, come già Dago aveva anticipato anni fa.

Per giunta Dagospia é una modernissima "Selezione" (dal Reader's Digest) e si trova sempre qualcosa di interessante che altrimenti sarebbe sfuggita. Si può non essere sempre d'accordo con le fantasiose titolazioni di Dago, ma questo é il bello di un eco della stampa che cerca di essere scanzonato e non appiattito sulle veline (anche solo ventilate) del MinCulPop. Grazie a Dago e al suo staff. P.S. Della serie, non farci mancare nulla. Dopo i navigator, i facilitatori, ci mancavano proprio i 6omila ventilati assistenti civici! Riverenze

Natalie Paav

Caro Dago, Fase 2. Certo che se gli spioni di Governo saranno 60 mila c'è il pericolo di trovarsi "assistenti cimici" dappertutto.

Nino

Caro Dago,

C'è qualcuno di responsabile in Italia che si stia ponendo il problema che la cassa integrazione copre fino a metà giugno l'indennità per baristi, camerieri, cuochi, commessi ecc... (che comunque finora no hanno visto il becco di un quattrino) e che la copertura riprenderà dal 31 agosto? Se gli esercizi non riaprono, chi paga il periodo non coperto? Con quali risorse i titolari degli esercizi chiusi potrebbero pagare (secondo il pensiero dei geniali governanti) i dipendenti a casa?

Buon compleanno

Luca

Caro Dago, nell'articolo del Washington Post la contrazione dell'economia italiana per il 2020 è già passata dal 9,1%, previsto dal Fmi 40 giorni fa, al 18%. Si accettano scommesse: a fine anno riusciremo a contenere la perdita entro il 30%? Speriamo!!!

John Reese

Gentile Dago, non so perché, ma in questi giorni mi ronza nella mente una storiella a fumetti che lessi tanti anni fa. Ecco la storiella. Topolino chiede a Pippo di tinteggiare in colore rosso e bianco la loro casetta in legno, gli procura due latte di vernice e lo lascia. Quando torna si trova di fronte ad un inguardabile color rosa ma, alle sue rimostranze Pippo, orgoglioso del lavoro, risponde: “per semplificare le cose ho mescolato le due tinte”. Non so perché, ma quando questo governo parla di semplificazione, mi vengono i brividi.

Mikkke1999

Caro Dago, la Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha respinto la richiesta del tribunale di Palermo di processare Matteo Salvini per il caso Open Arms. La votazione è finita 13 a 7. Dopo quanto sentito nelle intercettazioni tra magistrati - "Salvini ha ragione ma bisogna attaccarlo..." -, i sette che hanno votato a favore devono avere un bello strato di pelo sullo stomaco, per non dire della faccia come qualcos'altro...

Lino

Caro Dago, un tizio multato perché senza mascherina all'aperto chiede agli agenti: «Mi spiegate voi come posso tenere in bocca una sigaretta se indosso la mascherina?». Questo è assai difficile... Però si può capovolgere la domanda: chi fuma tre pacchetti al giorno è esente dall'indossarla?

L.Abrami