COVID, COME STANNO ANDANDO LE VACCINAZIONI IN ITALIA? BENISSIMO, IN UN MESE E MEZZO NE ABBIAMO FATTE 3 MILIONI. SIGNIFICA CHE VOLENDO VACCINARE L'INTERA POPOLAZIONE SERVIREBBERO 900 GIORNI: QUASI 2 ANNI E MEZZO! – EPILOGO FIAT. AGNELLI CHE PAGA RONALDO CHE PAGA 8 MILIONI UNA BUGATTI…

cristiano ronaldo e andrea agnelli

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

Epilogo FIAT.

Agnelli che paga Ronaldo che paga 8 milioni una Bugatti.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, la senatrice Monica Cirrinnà sul Pd: "Questo è un partito di correnti al cui capo ci sono tutti maschi". Roba da matti! Ancora maschi e femmine, ma vive nel medioevo? Si dice "soggetto 1" e "soggetto 2".

Ulisse Greco

giuseppe conte roberto speranza

Lettera 3

Caro Dago, Cristiano Ronaldo acquista per 8 milioni di euro una Bugatti Centodieci, prodotta in soli 20 esemplari. Perché gliel'hanno data a prezzo stracciato? Quando incontri un pollo è d'obbligo spennarlo. Di sicuro CR7 era pronto a sborsare il doppio pur di averla. Perché non approfittarne?

tony blinken

Bug

Lettera 4

Caro Dago, mancata apertura degli impianti sciistici, il ministro Speranza: "La salute viene prima di tutto". E per il sostentamento? Bisogna affidarsi al suo cognome?

L.Abrami

garavaglia

Lettera 5

Lettera 6

Caro Dago, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha chiesto un'indagine sull'attacco missilistico sferrato lunedì contro una base aerea a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e ha promesso di "chiederne conto ai responsabili". Massì, conviene mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno così si è certi del ricevimento della domanda.

rocco casalino a otto e mezzo

S.d.A.

Lettera 7

Caro Dago, sci, il ministro leghista del turismo, Garavaglia: "La stagione è finita, Speranza ha mancato di rispetto". La replica del collega alla Sanità (LeU): "La salute prima di tutto". Forse a Draghi conviene presiedere due esecutivi separati.

Daniele Krumitz

Lettera 8

Ciao Dago,

andrew cuomo

per usare il titolo di Ingegnere basta superare l'esame di stato e non serve (fortunatamente) essere iscritto all'albo degli Ingegneri.

Lettera 9

Caro Dago

Non ho capito il servizio canzonatorio contro la Regione Lombardia sulla faccenda dei

Vaccini anti-Covid.

Come sempre dalla Lombardia c’e’ solo da imparare.

Sciacquatevi la bocca quando ne parlate.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 10

trump biden

Caro Dago, Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York ed illustre esponente del Partito democratico americano, ha nascosto il numero reale di morti per Covid nelle case di riposo del suo Stato: 15mila anziché dei 9 mila e 500 dichiarati. Temeva che Donald Trump utilizzasse il dato per attaccare i Dem durante la campagna elettorale. E qui per il partito di Joe Biden si mette male. Dopo la doppia figuraccia rimediata con l'impeachment contro Donald Trump - assolto entrambe le volte - ora gli americani avranno modo di constatare se alla sinistra a stelle e strisce interessa veramente cacciare chi si macchia di gravi colpe o se invece si limita ad utilizzare l'impeachment esclusivamente come strumento di lotta politica contro l'avversario del momento.

Diego Santini

walter ricciardi al meeting di rimini 2

Lettera 11

Caro Dago, neve e gelo negli Stati Uniti, temperature che non si vedevano da 40 anni, anche 10 gradi sotto la media. Joe Biden proclama lo stato di emergenza. Ma non aveva detto di voler combattere il riscaldamento globale?

Lidiano Pretto

Lettera 12

Se non leggo male, i contagi diminuiscono, le morti con covid pure. l’ISS dice però che aumentano le “varianti” del virus e La Cassandra Ricciardi propone un nuovo lock down.

È come se, di fronte al calo di vendite di autovetture ma all’aumento di produttori di auto, si decidesse di vietarne la vendita.

MUSTIER ELKETTE

Ottavio Beccegato

Lettera 13

Ma il Mustier che crea una spaac per investire in società finanziare è lo stesso che ha venduto Fineco a 4.65€ ?

Oggi vale oltre 15 €

Lettera 14

Caro Dago,

Il giudice Nunzio Sarpietro GIP del processo a Salvini, per rispettare i suoi principi esistenziali di arroganza e di accoglienza da lui evidentemente professati, peraltro tipici della magistratura, si è fatto accogliere, con figlia e genero, dopo la gitarella per sentire Conte, in un bel ristorante di Roma, nonostante la zona arancione.

IL GIUDICE SARPIETRO AMMETTE

Un uomo quindi senz’altro integerrimo, tutto d’un pezzo, che dà lustro alle istituzioni e rispettoso delle leggi, (le sue).

Dov’è lo scandalo?

Lenny

Lettera 15

Caro Dago, il Bitcoin sfonda la soglia dei 50 mila dollari. E meno male che dopo il crollo di due o tre anni fa gli «esperti» dissero che era un bidone da cui stare lontani. Chi sa fa, chi non sa fare fa l'«esperto».

Bibi

john kerry 4

Lettera 16

Caro Dago, il Pd che non piazza nessuna donna tra i ministri del governo Draghi è come l'ecologista John Kerry che viaggia in jet privato: una tipica roba "de sinistra".

Theo

Lettera 17

Caro Dago, Ue: "Ritardo nelle consegne dei vaccini Moderna a febbraio". Ormai l'Europa è lo zimbello di Joe Biden che ci fa mandare i vaccini a seconda di come si sveglia. Proprio un grande "amico" rispetto a Donald Trump.

F.T.

Lettera 18

LUCIA AZZOLINA

Egr. Dago,

Come per tutte le professioni regolamentate, ingegnere, architetto, avvocato, dottore agronomo,

dottore forestale etc., il titolo si acquisisce dopo il conseguimento della laurea ed il superamento dell'esame di stato, che poi uno si iscriva o meno all'albo serve solo per esercitare.

Quindi bisognerebbe verificare se Casalino abbia sostenuto e superato l'esame di stato.

Cordialità

Antonio Caramuta

Lettera 19

Caro Dago,

nella sua prima dichiarazione alla stampa il nuovo ministro dell’istruzione ha inanellato una serie di errori di italiano che mi hanno fatto rimpiangere la signora Azzolina. Mi sembra infatti che in rapida sequenza abbia detto: Di essere “conso” della quantità di lavoro da fare (forse voleva dire consapevole o cosciente ). Di aver “imparato” la sera prima di essere stato nominato ministro (forse voleva dire appreso o saputo)

ANDREA CRISANTI

E, infine, “speriamo che saremo”

Anch’io spero che in questo caso non si avveri quel proverbio che dice “Se il buon giorno si vede dal mattino ….” altrimenti la nostra scuola sarebbe veramente messa male.

Pietro Volpi

Lettera 20

Caro Dago, il prof Crisanti: "È il virus che decide l'agenda". Lo dicevamo noi che per sostituire Giuseppi a Palazzo Chigi Covid-19 era meglio di Draghi!

Mich

massimo galli

Lettera 21

Caro Dago, Rocco Casalino è ingegnere così come Lilli Gruber è una giornalista. Al di là delle lauree, delle abilitazioni e delle iscrizioni agli albi professionali.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 22

Caro Dago, Covid, come stanno andando le vaccinazioni in Italia? Benissimo, in un mese e mezzo ne abbiamo fatte 3 milioni. Significa che volendo vaccinare l'intera popolazione servirebbero 900 giorni: quasi 2 anni e mezzo!

Ettore Banchi

Lettera 23

Caro Dago, l'infettivologo Galli: "Ho il reparto pieno di varianti". Non si faccia illusioni, saranno sempre meno delle posizioni grilline nei confronti del governo Draghi.

a grande richiesta parlami d amore

Camillo Geronimus

Lettera 24

Caro Dago,

Napoleone sosteneva che "è bene che i generali siano intelligenti, ma se sono fortunati è anche meglio”. Non so se Speranza sia o meno una persona di talento, ma sono sicuro che è nu’ poco taantoo sfortunata.

Non era il caso di metterci qualcun altro in quel posto lì? Me pare Pascale passaguai, una persona che infila un insuccesso o una sfortuna dopo l'altra.

A' San Gennà pienzece tu.

Piero delle Nevi

tedros adhanom ghebreyesus

Lettera 25

Caro Dago, il successo di "A grande richiesta" è tutto merito della Pivetti, che non temeva il confronto e se la giocava "alla pari" con Maria la sanguinaria: Veronica Piroetta.

Al solito, i sondaggisti erano ubriachi.

johnkoenig

Lettera 26

Dago Europeo,

dicesi che in UK si fanno quasi un milione di vaccini al giorno e in Israele sono al 94% della popolazione vaccinata su 20 milioni. Dicesi che alcuni Land della Germania e alcune regioni italiane avrebbero trovato pronta consegna milioni di vaccini, gli stessi che arrivano con il contagocce dalla centrale acquisti di Bruxelles. Dopo le banche ora le case farmaceutiche, la mitica Europa a tasso variabile. Piccoli e grandi Arcuri in crescita.

vaccinazioni in israele

Saluti - peprig -

Lettera 27

Caro Dago, il direttore generale dell'Oms, Tedros Ghebreyesus: "Per la quinta settimana consecutiva il numero dei casi di contagio da Covid-19 nel mondo è diminuito". Ma gli esperti non stanno lanciando l'allarme un giorno sì e l'altro pure che la variante inglese è assai più contagiosa? Chi tra questi signori ci sta prendendo per i fondelli?

Simon Gorky

Lettera 28

