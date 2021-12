POTERI FUORTES – LA RAI E DISCOVERY TROVANO L’ACCORDO PER LE OLIMPIADI DI PARIGI 2024. PER EVITARE BUCHI CLAMOROSI O FIGURACCE COME QUELLE DI TOKYO 2020, IL SERVIZIO PUBBLICO POTRÀ TRASMETTERE 360 ORE DI GARE, RIPETIBILI ANCHE PER VIA DIGITALE. FINALMENTE SI POTRANNO VEDERE LE GARE ANCHE SU RAIPLAY (COSA CHE NON È SUCCESSA PER I GIOCHI GIAPPONESI) - AVRÀ INFLUITO NELLA TRATTATIVA IL FATTO CHE LA PRESIDENTE DELLA RAI MARINELLA SOLDI È STATA EX AD DI DISCOVERY NETWORKS PER IL SUD EUROPA?

CARLO FUORTES MARINELLA SOLDI

1 - DAGONOTA

Mai più buchi, come a Tokyo 2020! La Rai e Discovery hanno trovato l’accordo per le olimpiadi di Parigi del 2024: il servizio pubblico potrà trasmettere 360 ore di gare, ripetibili anche per via digitale (quindi finalmente si potranno vedere anche su RaiPlay e sui social). Per i giochi in Giappone di quest’anno le ore erano invece 200.

Le competizioni potranno essere trasmesse su due canali. Nelle scorse Olimpiadi era stato possibile mandarle in onda soltanto su RaiDue. Sarà effetto della presidenza di Marinella Soldi (ex ad Discovery Networks per il Sud Europa)?

2 - OLIMPIADI IN CHIARO, SIGLATO L’ACCORDO TRA RAI E DISCOVERY

Da www.calcioefinanza.it

LE OLIMPIADI SULLA RAI

Olimpiadi in chiaro – Dopo essere state molto vicine alla rottura, Discovery – titolare dei diritti audiovisivi – e la Rai hanno raggiunto un accordo sulla trasmissione delle Olimpiadi. Lo riporta Il Sole 24 Ore, spiegando che i Giochi invernali di Pechino e i prossimi Giochi estivi di Parigi 2024 saranno trasmessi dalla Tv di Stato: 100 ore di diretta per quelli invernali e 200 ore per quelli estivi, compresi anche i diritti digitali.

Per quanto riguarda invece la copertura integrale degli eventi sportivi, il colosso statunitense renderà tutto disponibile attraverso il servizio Discovery Plus. Eurosport, visibile in pay su Sky e su DAZN, avrà invece la possibilità di trasmettere una selezione degli eventi più importanti.

Olimpiadi in chiaro – I diritti di Discovery

OLIMPIADI NON TRASMESSE SU RAIPLAY

Il gruppo Discovery, che controlla Eurosport, è titolare da giugno 2015 in tutta Europa dei diritti per quattro edizioni della manifestazione (2018, 2020, 2022 e 2024) grazie a un’offerta da 1,3 miliardi. L’acquisizione, per tutte le piattaforme, prevede comunque la trasmissione di 200 ore live in chiaro per le edizioni estive o 100 ore per quelle invernali.

finestre rai olimpiadi

La Rai – conclude Il Sole 24 Ore – può quindi di tirare un sospiro di sollievo, perché se da un lato l’emittente ha messo sotto la lente i conti dell’azienda, la questione dell’offerta dei grandi eventi sportivi è evidentemente delicata. Basti ricordare le polemiche seguite alla rinuncia, da parte della Rai, ai diritti digitali degli ultimi Giochi olimpici di Tokyo (e la conseguente mancata trasmissione su RaiPlay).

carlo fuortes

