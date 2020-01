PREPARATE I POP CORN: ARRIVA L’ULTIMA STAGIONE DI “HOMELAND” - LA MITICA SERIE SULLO SPIONAGGIO È AI TITOLI DI CODA, L’OTTAVA PARTE SARÀ AMBIENTATA IN AFGHANISTAN E COME AL SOLITO CI SARANNO RIFERIMENTI ALL’ATTUALITÀ. TANTO CHE L’ATTRICE CLAIRE DANES, CHE INTERPRETA LA PROTAGONISTA, CI RIFILA UN PIPPOTTO SU TRUMP: “LA DEMOCRAZIA È SOTTO ASSEDIO. QUANDO UN PRESIDENTE DI UNA GRANDE NAZIONE COME LA NOSTRA CRITICA MEDIA E SERVIZI SEGRETI C’È SOLO DA AVER PAURA” - VIDEO

Silvia Bizio per “la Repubblica”

C' è qualcuno che non vuole crederci, soprattutto i milioni di fan della serie di culto in tutto il mondo, ma la nuova stagione di Homeland , l' ottava, che arriva a due anni dalla precedente, è annunciata come quella conclusiva. Il dramma sul terrorismo e spionaggio internazionale è di nuovo imperniato intorno al personaggio dell' agente della Cia Carrie Mathison, interpretato da Claire Danes: ancora convalescente e molto provata dopo il brutale internamento in una prigione russa, Carrie viene arruolata da Saul Berenson, che ha il volto di Mandy Patinkin, ora consulente per la Sicurezza Nazionale, al fine di negoziare una pace coi Talebani in Afghanistan.

Negli Usa dal 9 febbraio, in Italia in onda su Fox (Sky, canale 112) ogni lunedì alle 21.50 dal 9 marzo, la nuova stagione è quasi tutta ambientata in Afghanistan (ma girata in Marocco) e a Washington D.C. e densa di riferimenti e critiche nei confronti della situazione geopolitica attuale in Medio Oriente e alla politica del governo statunitense.

Homeland , creata da Alex Gansa, e iniziata nel 2011, è diventata un fenomeno globale, seguitissima, premiatissima, una serie che ha fatto la fortuna della tv via cavo Showtime (le prime cinque stagioni in Italia sono anche su Netflix). Un "instant classic", come dicono a Hollywood.

Nel primo trailer della stagione 8 vediamo Saul dire a Carrie: «Non so se lo sai, ma il mondo è impazzito da quando sei sparita... Abbiamo bisogno di te per una missione importante ».

Carrie gli dice: «Ma a quanto pare ora sono un' agente della Russia ». Saul non batte ciglio: «Mi assumo il rischio». Seguono flashback della prigionia di Carrie, "un esempio di coraggio". Carrie va a trovare il nuovo presidente Usa Ralph Warner (Beau Bridges) e gli dice: «Spero lei possa essere testimone della fine di questa guerra senza fine».

Ed è solo l' inizio. «Nel corso dell' ottava stagione partiamo da Washington e poi ci spostiamo in Afghanistan», dice lo show-runner di Homeland Gansa. «E non solo lì, vedrete. Stavolta la storia è ancora più ampia rispetto alla stagione sette, torniamo allo spionaggio e al controspionaggio. Non ci sarà alcun paletto, nessun colpo proibito, ci giochiamo tutto».

La storia della fiction, ispirata alla serie israeliana Hatufim , era iniziata proprio in Israele, e dopo aver girato per il mondo ed è in Medio Oriente che torna e conclude. Una quadratura del cerchio. «In questa stagione parliamo senza peli sulla lingua della guerra di Donald Trump contro la comunità dell' intelligence, che lui chiama "un cancro contagioso"», spiega l' attore-Mandy Patinkin. «Quando un presidente di una grande nazione come la nostra critica i media e i suoi stessi servizi segreti c' è solo da aver paura. Mai la Casa Bianca s' era schierata contro l' Fbi e la Cia come adesso. La democrazia, a mio avviso, è sotto assedio».

Patinkin elogia la dedizione e il patriottismo dei veri agenti dell' intelligence americana, molti dei quali hanno collaborato alla realizzazione di Homeland come consulenti: «Ho grande rispetto e ammirazione anche per la loro ammissione di errori commessi in passato: sono persone che ascoltano solo critiche nei loro confronti, quasi mai un complimento per il sacrificio e le missioni portate a termine. E questo paradosso da loro è accettato filosoficamente come parte inevitabile del mestiere. Chapeau».

Patinkin spera anche che i fan di Homeland «usino le loro menti» alle urne e votino per coloro «che sappiamo s' impegneranno davvero per far cessare l' eterno ciclo di odio e violenza. E che si ritorni alla politica civile e all' informazione vera, non strillata, non twittata». La protagonista Claire Danes, 40, è cresciuta e maturata con questa serie: «Ho passato un quarto della mia vita con questo personaggio. È stata un' avventura interpretare Carrie, non sempre un narratore affidabile, spesso costretta a situazioni e decisioni estreme. E ripensandoci, adesso che è tutto finito, posso dire che è stato difficile, molto impegnativo, spesso stressante. Non c' è nulla di casuale in Homeland : tutto è calcolato nei dettagli, e tutti abbiamo dato tutto.

E affronta le contraddizioni e le ambiguità delle politiche internazionali attuali, e mai come stavolta azzarda un j' accuse contro la nostra amministrazione, insieme ad altre. Voglio dire che con Homeland non basta assumersi la responsabilità del ruolo: bisogna assumersi anche quelli di una narrativa di protesta, di un dramma di impegno sociale e politico».

Molto è cambiato in questi dieci anni: «Da quando è arrivato Trump alla Casa Bianca il cambiamento è stato radicale», dice Danes, «la sfiducia del Presidente nei confronti della comunità d' intelligence, come diceva Mandy, è un fatto senza precedenti. È scioccante scoprire che non c' è più quel tipo di comunicazione che l' intelligence aveva coi precedenti presidenti. Ed è stato affascinante notare questi cambiamenti dalla prospettiva di Homeland . La fiducia reciproca tra servizi segreti e il ramo esecutivo è essenziale per la sicurezza di tutti noi e per un senso più vasto di giustizia».

