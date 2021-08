PRESTO, RICHIAMATE IL PADRE DI BRITNEY SPEARS! - LA CANTANTE SI SPOGLIA PER FESTEGGIARE LA RINUNCIA DEL PAPÀ JAMIE ALLA CUSTODIA LEGALE, CHE AVEVA OTTENUTO 13 ANNI FA - IL POST SU INSTAGRAM CON UNA SFILZA DI FOTO A TETTE DI FUORI: “VOLEVO VEDERMI IN UN MODO PIU LEGGERO… NUDA, NEL MODO IN CUI SONO NATA” - “NON MI SONO OPERATA ALLE TETTE E NON SONO NEMMENO INCINTA. HO QUESTE TETTE PERCHÉ MI SONO…”

britney spears in topless 2

FREE BRITNEY! – FINALMENTE IL PADRE DI BRITNEY SPEARS, JAMIE, HA DECISO DI LASCIARE LA POPSTAR IN PACE: RINUNCERÀ ALLA CUSTODIA LEGALE CHE AVEVA OTTENUTO 13 ANNI FA – SECONDO LA CANTANTE PER ANNI SI È INTASCATO SOLDI CHE NON GLI APPARTENEVANO: PER QUESTO JAMES HA DECISO DI NEGOZIARE UN’USCITA DI SCENA CON UNA SANATORIA CHE LO LIBERERÀ DA FUTURE AZIONI LEGALI. LEI SU INSTAGRAM FESTEGGIA CON BALLETTI, VIDEO E FOTO IN TOPLESS

BRITNEY SPEARS SENZA VELI: "NUDA COME QUANDO SONO NATA". LE FOTO DELLO SCANDALO

britney spears in topless 3

Britney Spears ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti in cui si mostra in slip bianchi e stivali rossi. A seno nudo. "Volevo vedermi in un modo più leggero... nuda... nel modo in cui sono nata - ha scritto in un lungo post sui social -. Io sono una donna... una donna bella e sensibile che ha bisogno di guardarsi nella sua forma più pura!".

Britney ha anche ironizzato sulle sue forme morbide: "No ragazzi... non mi sono operata alle tette in solo una settimana e nemmeno sono incinta... ho queste tette perché mi sono abbuffata di cibo". Dopodiché la cantante ha spiegare il motivo dietro tutte queste foto di nudo pubblicate nell'ultimo mese. Immagini che finora erano state pubblicate senza commenti, al punto che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che non fosse Britney a postarle.

britney spears in topless

"Voglio che capiate qual è la mia idea sul mostrare il corpo. Secondo c'è un po' di confusione nel capire quando una donna vuole essere sexy e quando invece vuole solo togliersi uno strato di dosso. Non sto parlando di strip club o esibizioni. In maniera molto più pratica pensate di trovarvi nella vostra macchina in piena estate indossando una stupida maglietta a maniche lunghe. La reazione immediata di qualunque donna dopo essersi tolta quella maglietta sarebbe quella di sentirsi dannatamente meglio. E inoltre pensereste di essere anche più belle", ha concluso.

