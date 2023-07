PRONTI? IL “BOSS” STA PER TORNARE! – MARTEDI’ BRUCE SPRINGSTEEN CHIUDERÀ IL SUO TOUR EUROPEO FACENDO CANTARE I FAN ALL’AUTODROMO DI MONZA, TERZA DATA ITALIANA PER IL CANTANTE 73ENNE - DOPO LE POLEMICHE SUL CONCERTO POST-ALLUVIONE A FERRARA, PARTE DEGLI INCASSI SARANNO DEVOLUTI AI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA COLPITI DAL MALTEMPO - PER ACCOGLIERE I FAN, È STATO PREDISPOSTO LO STESSO PIANO DI MOBILITÀ CHE SI ADOTTA PER IL GRAN PREMIO DI F1...

Bruce Springsteen chiuderà a Monza, martedì 25 luglio, il suo tour europeo. Suonerà alla Gerascia, l’area verde nel parco in concessione all’autodromo, destinata ad ospitare grandi concerti. Per il concerto-evento, già sold out da mesi, si attendono 70 mila spettatori e in città fervono i preparativi per gestire l’arrivo degli spettatori e rendere la città più accogliente.

A questo proposito arriva il progetto «Note di gusto e di solidarietà» del Comune e dell’Unione commercianti: nei boschetti reali per tutta la notte ci sarà street food e i negozi del centro saranno aperti fino a tardi. Una parte del ricavato sarà devoluto ai Comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna.

L’assessorato al commercio ha varato il «Passepartout Monza» che dà diritto per i 60 giorni dopo l’evento a visitare i monumenti di Monza a prezzi scontati presentando il biglietto del concerto. Il piano della mobilità è quello già rodato in occasione del Gran Premio d’Italia con 10 mila posti auto esterni ed un sistema di navette verso il parco.

[…]L’area del concerto apre invece dalle 14 e le prime note arriveranno alle 16.30 con The Teskey Brothers e i Tash Sultana alle 17.45. Il Boss and The E street band saranno invece sul palco dalle 19.30.

Chi sceglierà di spostarsi in treno potrà contare su 10 corse straordinarie tra Monza e Milano Garibaldi e fermate intermedie a Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli. Sarà possibile acquistare sul sito trenord.it il biglietto dedicato al Concerto. […]

Per chi sceglie di arrivare a Monza in auto i parcheggi e le navette sono prenotabili sul portale di Monza Mobilità (www.monzamobilità.it). Ci sono 300 posti nel parcheggio «platino» istituito in via Grandi a Vedano, 3.000 nel «verde» di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 35 posti per i camper; 1.000 posti nel parcheggio «gold» interno al Parco; 2.200 in quello «viola», coperto, suddiviso tra il parcheggio «CAM» in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini;

circa 850 in quello «marrone» a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 1.350 in quello «blu» in viale Stucchi, oltre 500 nel parcheggio «arancione» suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto).

Un sistema di navette blu collegherà il parcheggio blu con il parco, la navetta nera farà la spola tra la stazione (partenza dal parcheggio lato piazza Castello) e il parco. Tutte le navette arriveranno all’interno del Parco all’incrocio tra via Cavriga e via Mirabello, dalla quale camminando si arriva alla Comfort Area Mirabello e al controllo accessi situato in quell’area.

Lungo tutti i percorsi ci saranno operatori del servizio di controllo, Protezione Civile e Forze dell’ordine oltre a soccorritori della Croce Rossa Italiana con mezzi di soccorso. Tutti i percorsi per raggiungere l’area concerto sono situati all’interno del Parco con lunghe e ampie zone d’ombra in quanto situati in mezzo alla vegetazione del parco. […]

Per acquistare cibo e bevande sarà necessario cambiare il denaro in token in apposite casse situate nelle Aree Comfort e nei punti bar all’interno dell’Area Concerto dove saranno presenti anche i punti vendita di merchandising. Una volta raggiunta l’area del concerto non si potrà tornare nell’area Comfort Village e Mirabello. […]

