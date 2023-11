PROPAGANDA OCCULTA? - ALDO GRASSO SPERNACCHIA IL DOCUMENTARIO "ENRICO MATTEI. RIBELLE PER AMORE": "NON HO CAPITO SE VOLESSE ESSERE UN OMAGGIO A UNO DEI PIÙ GRANDI PROTAGONISTI DEL "MIRACOLO ECONOMICO" ITALIANO O UN DOCUMENTARIO PROPAGANDISTICO SUL "PIANO MATTEI" CHE IL GOVERNO VUOLE ATTUARE. LA PARTE CON LA PARTECIPAZIONE DEL MINISTRO GUIDO CROSETTO È PRETESTUOSA E POSTICCIA E…"

Non ho capito se il documentario «Enrico Mattei. Ribelle per amore» (Rai Documentari con Aut Aut Production) volesse essere un omaggio a uno dei più grandi protagonisti del «miracolo economico» italiano in occasione dell’anniversario della morte (27 ottobre 1962) oppure un documentario propagandistico sul «Piano Mattei» che il governo vuole attuare. Forse entrambe le cose, ma in maniera imbarazzante. Nominato commissario liquidatore dell’Agip nel 1945, Mattei si rende conto delle potenzialità dell’azienda e decide di salvarla e rilanciarla.

Il pionieristico piano industriale — che parte dalla scoperta di metano e petrolio a Caviaga, nel 1946, e poi a Cortemaggiore (località che darà poi il nome alla benzina «Supercortemaggiore»), nel 1949, e si sviluppa attraverso la costruzione di un’ampia rete di metanodotti oltre che di un’estesa catena di stazioni di servizio per la distribuzione della benzina —, suscita un duro contrasto con società internazionali dello stesso settore.

[…] Peccato non aver mostrato le immagini del programma «L’Italia non è un Paese povero», voluto da Mattei e girato da Joris Ivens, una rara testimonianza d’epoca e una cristallina fotografia di alcuni aspetti della società italiana del periodo (la Rai lo mandò in onda edulcorato). Per «modernizzare» l’esposizione ci sono anche le testimonianze di Giovanni Minoli e di Monica Giandotti (la lezioncina a memoria!). Infine, la parte sul Piano Mattei con la partecipazione del ministro Guido Crosetto è pretestuosa e posticcia. Povero Mattei!

