PROSCIUTTO E “COGLIONE” - A “DRITTO E ROVESCIO” VA IN SCENA LO SCONTRO TRA VEGANI E CARNIVORI E SI RISCHIA LA RISSA PER COLPA DI UNA ZAMPONA SUINA SVENTOLATA DA UN PRODUTTORE - IL VEGANO SI INCAZZA E GLI DÀ DEL COGLIONE, POI ARRIVA DEL DEBBIO E… - VIDEO

A "DRITTO E ROVESCIO" SPUNTA UN PROSCIUTTO E SI SFIORA LA RISSA - VIDEO

https://www.tgcom24.mediaset.it/televisione/vegani-vs-carnivori-a-dritto-e-rovescio-spunta-un-prosciutto-e-si-sfiora-la-rissa_3234292-201902a.shtml

Da www.tgcom24.mediaset.it

rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 11

Mentre a "Dritto e Rovescio" si parla di dieta vegana e carnivora, in studio spunta un prosciutto. A puntarlo minacciosamente contro un vegano è un signore in giacca e cravatta: tanto basta per surriscaldare gli animi. Le due fazioni se le dicono di tutti i colori e quasi arrivano alle mani: “Bravo, bravo – è la risposta dell'uomo con il salume a chi gli ha dato del c******e – la mia famiglia vive di questo”.

rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 13

Provvidenziale l’intervento di Paolo del Debbio, che indossa gli inediti panni del paciere: “Si sieda”, dice a un infervorato vegano. E poi: “Se statw tutti buoni bene, altrimenti ve ne andate fuori e parliamo d’altro”

rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 12 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 10 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 1 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 8 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 2 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 3 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 4 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 7 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 5 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 6 rissa sfiorata a dritto e rovescio per colpa di un prosciutto 9