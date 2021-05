PROSCIUTTO E MELONI – LA "DUCETTA" DI FRATELLI D’ITALIA A PRANZO AD OSTIA PER FESTEGGIARE, INSIEMA ALLA SORELLA, LA MAMMA – NEL SUO LIBRO RACCONTA IL RAPPORTO CON LEI: “PER CAMPARE LA MAMMA HA FATTO MILLE LAVORI, ANCHE SCRIVERE ROMANZI ROSA CON VARI PSEUDONIMI, TRA CUI JOSIE BELL: NE HA PUBBLICATI 144"

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-mia-madre-stava-abortire-non-sarei-dovuta-nascere-39-era-269565.htm

Da leggo.it

giorgia meloni a pranzo a ostia con la mamma

La mamma è sempre la mamma. E, di conseguenza, la festa della mamma è un momento da festeggiare per tutti. Anche per Giorgia Meloni che, pur tra mille impegni istituzionali e politici, non ha voluto rinunciare a festaggiare, insieme alla sorella Arianna, la mamma Anna Paratore.

Giorgia Meloni, per questo momento di relax e di festa, ha scelto di pranzare al mare, precisamente allo Stabilimento V-Lounge ad Ostia. Proprio in questi giorni la leader di Fratelli d'Italia è protagonista sui giornali perché sta per uscire in libreria il suo nuovo libro "Io sono Giorgia", nel quale, tra le altre cose, racconta del rapporto con il suo compagna - il padre della figlia Ginevra - e la sua infanzia.

giorgia meloni a verissimo 1

Giorgia Meloni, come ha raccontato lei stessa a Verissimo, è stata cresciuta dalla madre, poiché il papà, dopo la rottura della relazione con la mamma, non le è mai stato particolarmente vicino.

GIORGIA MELONI GIORGIA MELONI DA PICCOLA GIORGIA MELONI CON LA FIGLIA GINEVRA giorgia meloni cover GIORGIA MELONI CON LA MADRE E LA SORELLA