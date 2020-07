QUANDO UNO DICE LE COINCIDENZE! - ALESSIA MARCUZZI E QUEL POVEROCRISTO DEL MARITO, PAOLO CALABRESI, VENGONO "SORPRESI'' SORRIDENTI DAI PAPARAZZI DI “CHI” IN BARCA IN COSTIERA AMALFITANA. GUARDA CASO PROPRIO MENTRE, DOPO IL DAGO-SCOOP SUL TRIANGOLO DELLE CORNA CON BELEN E DE MARTINO, TUTTI PARLANO DELLA LORO CRISI - “APPAIONO SERENI, MOLTO AFFIATATI E PIÙ INNAMORATI CHE MAI”. COME NO…

IL DAGO-SCOOP SU MARCUZZI-DE MARTINO-BELEN

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dago-flash-sveglia-qui-si-tromba-belin-belen-settimane-39-241252.htm

TUTTI GLI ARTICOLI DI DAGOSPIA SUL TRIANGOLO MARCUZZI-DE MARTINO-BELEN:

https://m.dagospia.com/cerca?s=de+martino+marcuzzi

https://www.dagospia.com/cerca?s=de+martino+marcuzzi

ALESSIA MARCUZZI PAOLO CALABRESI MARCONI

DOPO TEMPO IMMEMORE NELLE STORIES DI INSTAGRAM DI "ALLESSA" MARCUZZI TORNA IL MARITO PAOLO CALABRESI: LEI GIOCA ALLA FAMIGLIA FELICE IN BARCA A POSITANO

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/toh-chi-si-rivede-ndash-nbsp-dopo-tempo-immemore-stories-242013.htm

SU CHI LE FOTO ESCLUSIVE DI ALESSIA MARCUZZI E IL MARITO PAOLO

Anticipazione da “Chi”

alessia marcuzzi, stefano de martino, belen

Su Chi in edicola da mercoledì 15 luglio, le foto esclusive che ritraggono Alessia Marcuzzi in Costiera Amalfitana con tutta la famiglia, compreso il marito, Paolo Calabresi Marconi, che l'ha raggiunta nel weekend. I due, finiti nella bufera del gossip dell'estate, secondo il quale Alessia avrebbe avuto una storia con Stefano De Martino, non replicano, ma appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai, a smentire con i fatti qualsiasi voce di crisi. Con loro, anche i figli di lei, Tommaso e Mia e anche il cagnolino Brownie, con i quali hanno organizzato una splendida gita in barca.

stefano de martino alessia marcuzzi LA INSTAGRAM STORY DI BELEN SULLE CORNA DI DE MARTINO CON LA MARCUZZI alessia marcuzzi stefano de martino 1 belen rodriguez gianmaria antinolfi belen antinolfi belen antinolfi alessia marcuzzi stefano de martino 2

alessia marcuzzi in barca con paolo calabresi e i figli 1 paolo calabresi alessia Marcuzzi alessia marcuzzi in barca con paolo calabresi e i figli 3 alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi in barca con paolo calabresi e i figli 4 alessia marcuzzi paolo calabresi marconi alessia marcuzzi in barca con paolo calabresi e i figli 5 alessia marcuzzi in barca con paolo calabresi e i figli 6 alessia marcuzzi in barca con paolo calabresi e i figli 2

alessia marcuzzi paolo calabresi marconi stefano de martino alessia marcuzzi stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi IL TRAMONTO DI ALESSIA MARCUZZI CON LIKE DI STEFANO DE MARTINO i fiori viola di alessia marcuzzi i fiori viola di alessia marcuzzi i fiori viola di alessia marcuzzi stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi ALESSIA MARCUZZI STEFANO DE MARTINO