45 anni fa, Madonna era tale solo per l’anagrafe, e che faceva per campare? La modella di nudo! I nudi in bianco e nero che vedete sono stati scattati a una Madonna 21enne, appena trasferitasi a New York dopo 2 anni di università nel natio Michigan: campare per modo di dire, perché la futura "Madonna" per questi scatti è stata pagata – dicono – la miseria di 25 dollari.

Un modo come un altro per tirare avanti, se hai 21 anni, ti sei diplomata in anticipo, e vinto una borsa di studio per il prestigioso Ann Arbor College, e però è New York ciò che vuoi. Madonna (si chiama sul serio così, Madonna Ciccone, non Veronica, né Louise, i suoi secondi nomi, Madonna si chiama Madonna come e per decisione della madre, una cattolica esagerata) posa da modella di nudo – e fa la barista, e fa la guardarobiera – per mantenersi. A fine anni ′70 il canto, e il pop (Madonna nel 1979 è tutta punk) non sono nei suoi pensieri.

Le altre foto di nudo a colori, con una Madonna coi capelli corti, le sono state scattate prima, nel 1977, dalla fotografa Cecil I. Taylor: Madonna ha 18 anni, sebbene biografi svelenino che maggiorenne non lo era. Ma una Madonna forse minorenne è quella che posa a gambe aperte con su gli slip nelle foto che a 17 anni le fa Peter Kentes. La Madonna by Cecil I. Taylor in 108 scatti a colori, nuda ballerina, è magrissima, “era un’anoressica e una bordeline”, dice Linda Alaniz, sua collega di danza, nella biografia "Madonna" di Lucy O′ Brien, “io mi ricordo che mangiava solo pop corn”.

Tra le foto in bianco e nero del 1979, opera dei fotografi Martin H. Schreiber e Lee Friedlander (il primo, suo amante) sbucano scatti vezzosamente lesbici, con Madonna nuda che accarezza compagna nuda… Sono scatti senza pretese, chiusi nel cassetto, fino al 1985: eccoli che spuntano su "Playboy" e su "Penthouse", che li strillano in copertina nel momento in cui Madonna arriva al successo con "Like a Virgin". Negli anni successivi, si piazzano sulle pagine di queste riviste nelle edizioni di tutto il mondo (addirittura passano inediti – ancora! – nel 2002, su Penthouse ed. Taiwan).

Madonna, da star mondiale, ha tentato mille volte ma invano di fermarne la diffusione. Non che Madonna li abbia mai rinnegati. No. Ma a una astuta come lei nella comunicazione, e maniaca del controllo, rode e non poco svelarsi non al massimo del suo splendore. Il suo corpo 20enne lampeggia di goffa gioventù, e nient’altro. Non seduce, non secondo la Madonna-narrazione: non è levigato, qui e là ritoccato, e non è depilato, nel sesso e nelle ascelle (e qui ci siamo, sono gli anni ′70), e guarda un po’ che sopracciglia, e c’ha pure le braccia, pelose!

Seppur braccia pelose saranno evidenti in suoi posati dei 90s, (album "Bedtime Stories"), siamo lontanissimi dall’erotismo patinato e studiato della Madonna 1992, depilata e sessualmente decisa e pronta al boomerang da lei lanciato: la Madonna di "Sex", libro che è voragine di foto feticistiche, in cui tutte le perversioni, conosciute e no, sono da Madonna legittimate.

"Sex" ha buttato in pasto al pubblico, senza spiegare, ma neppure edulcorare, in alcun modo mediare, cosa sia viversi il sesso oltre l’etero missionario. Sono foto fuori limite. Al di là di ogni decenza e moralità costituite. Foto 15 anni dopo svettanti in mostre d’arte. Su cui Madonna ha lavorato pornograficamente, in segreto, costruendole nei dettagli. E libro in trittico col disco "Erotica", e il film "Body of Evidence". Se quest’ultimo è – e sono buona – la sbiadita scopiazzatura di "Basic Instinct", non abbiamo un disco di sesso più risolto e goduto di "Erotica".

E sì che c’hanno provato, e mica in poche (chiedete e Janet Jackson, farà finta di non ricordarselo!), ma chi altra ha cantato e orgasmato una pornografia da troneggiare libera, altera, davvero padrona di sé, a gambe larghe, senza pudori, e da regina? In "Sex", e nel video di "Erotica", Madonna precipita (e noi con lei) nei voleri della sua carne.

La sferza. Entra e mangia nuda nei fast food. Fa l’autostop nuda. Lecca e sc*pa chiunque e la qualunque. È uno scendere convinto nel suo e altrui cratere di ossessioni. Un mostrare – e rivendicare – ciò che noi, femmine, siamo – istinto, che domiamo – sebbene ci abbiano educato a vergognarcene. I successi di Madonna hanno portato bene ai suoi acerbi hot. Un suo nudo del 1979, battuto all’asta, ha raggiunto i 37500 dollari.

