QUANTE NE ABBIAMO VISTE NEL 2020 – DAL “DOV’È BUGO?” DI MORGAN ALLA SPESA SEXY SU RAI2, FINO ALL’ETERNO RIPOSO DELLA D’URSO CON SALVINI E “NON CE N’È COVIDDI”: “LIBERO” RACCOGLIE TUTTE LE TELEFIGURACCE TRASH E STRACULT DELL'ANNO PASSATO – IL PEGGIORE? OVVIAMENTE CONTE CON LE SUE CONFERENZE STAMPA SEMPRE IN RITARDO, AL LIMITE DELLO STALKING – VIDEO

Alessandra Menzani per "Libero quotidiano"

lite bugo morgan a sanremo 3

I dieci momenti peggiori della tv nell' anno peggiore che la contemporaneità ricordi. Una catastrofe.

10 - bugo e morgan

«Dov' è Bugo?». È stato il migliore dei momenti peggiori, ma anche - se vogliamo - un istante meraviglioso. Primo: perché non si era mai visto un duo, a Sanremo, che si mandava a quel paese in diretta dopo che uno dei due (Morgan) aveva cambiato le parole del testo a tradimento.

meme su bugo e morgan 3

Secondo: perché era febbraio, eravamo ancora sereni e inconsapevoli della pandemia che stava arrivando, era ancora un periodo felice in cui il problema dell' Italia era, appunto, Bugo e Morgan.

l orologio di conte durante la diretta

9 - conte-show

Le conferenze stampa televisive di Giuseppe Conte. Brutte, tutte. Per i tempi: sempre in ritardo, sempre il sabato o la domenica, sempre con pochissimo preavviso rispetto alle misure di contenimento, sempre all' ora della cena. Per i modi: i Dpcm fatti quasi tutti alla carlona. Per la quantità: al limite dello stalking.

il tutorial di detto fatto per essere sexy al supermercato 7

8 - tutorial osè

Il tutorial della spesa sexy a Detto Fatto. Una ballerina di pole dance, con tacchi e minigonna, mostra nel pomeriggio su Raidue come dovrebbe fare una donna a cuccare al supermercato: mossette, look e piegamenti strategici. Davvero un siparietto svenevole ma ancora peggiori sono state le reazioni e le purghe che si sono scatenate in Rai su autori e responsabili. Si è salvata, giustamente, la conduttrice Bianca Guaccero.

IL TUTORIAL DI DETTO FATTO SU COME FARE LA SPESA IN MODO SENSUALE

MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

7 - corona e berlinguer

Il divorzio di Mauro Corona e Bianca Berliguer. I due hanno sempre battibeccato, ma il 24 settembre scorso è finita malissimo: lo scrittore, interrotto dalla conduttrice di Cartabianca, la chiama "gallina" e le dice di stare zitta.

Bianca lo perdona, il direttore di rete Franco di Mare no e continua a non volerlo in tv.

«Ha dei gravi problemi di alcolismo»; «ha offeso tutte le donne», dice. Peccato, si rompe una strepitosa coppia mediatica, i Sandra e Raimondo di Raitre.

6 - la preghiera in tv

BARBARA D URSO SALVINI ETERNO RIPOSO

Barbara d' Urso e Matteo Salvini. Siamo a marzo, su Canale 5. Le ambulanze con le sirene sfrecciano a ogni ora, le bare con i morti di Covid sfilano a Bergamo, le terapie intensive sono al collasso.

Barbara e Matteo, in diretta, recitano l'Eterno Riposo in omaggio alle vittime del virus.

BARBARA D URSO SALVINI ETERNO RIPOSO

Entrambi sono molto religiosi, crediamo nella buona fede, ma nemmeno David Lynch avrebbe partorito un momento così surreale.

VIDEO: BARBARA D’URSO E MATTEO SALVINI RECITANO L’ETERNO RIPOSO

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/tgcom24/coronavirus-barbara-durso-e-matteo-salvini-recitano-leterno-riposo_FD00000000136818

LE SCUSE DI MARIO BALOTELLI DOPO LA BATTUTACCIA A DAYANE MELLO

5 - balotelli al gf

Mario Balotelli al Grande Fratello Vip di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Interviene poiché fratello di Enock, uno dei concorrenti. Fa una battuta su una sua ex presente nella casa, Dayane Mello: «Mi vuole lì dentro poi dice "basta fa male"». Rozzo come sempre.

antonio razzi

4 - il poeta razzi

Antonio Razzi nell' ultimo Ballando con le Stelle. Una presenza incomprensibile nell' altrettanto incomprensibile anti-giuria. Già eravamo depressi, poi ci si è messo lui con le sue poesie.

Una per tutte, quella a Elisa Isordi. «Bella Elisa, al mio cuor tu dai le risa. Sei come la torre di Pisa che pende, che pende e mai crollerà. Tu sei bona, complimenti a mamma e papà». Preghiamo Forza Italia di riprenderselo.

3 - angela da mondello

angela da mondello

Angela Chianello dalla spiaggia di Mondello. È la signora sobria dell' estate, quella della frase «Qui non ce n' è Coviddi» a Live non è la d' Urso. Una tragedia nella tragedia se pensiamo che costei è diventata un' influencer a sfregio di tanti morti e che la tv non ce la faccia proprio, nemmeno quest' anno, a non trasformare un caso umano in un fenomeno.

filippo nardi

2 - il conte trash

Il conte Filippo Nardi al Grande Fratello Vip. Il record del cattivo gusto lo raggiunge con una serie imbarazzante di battute trash. «Se Maria Teresa fosse l' ultima donna sulla terra, farei solo una sveltina. Solo la punta»; «facciamo un nuovo format, Chi vuole essere fecondata, dove mettiamo i nostri geni in un barattolo e fecondiamo le ragazze che dovranno partorire in diretta»; «Quanto mi date se le strofino alla Ruta? Dai facciamolo in due o tre, gliele appoggiamo in fronte»; «è tutta bagnata perché ha visto me (a Dayane Mello)». Il prossimo anno merita un cinepanettone.

1 - finto pestaggio

iconize 4

L' omofobia è una brutta bestia. Inventarsi un pestaggio omofobo peggio ancora. Tale Iconize, professione influencer, ha simulato un' aggressione per far parlare di sè. La vicenda è "scoppiata" dentro la casa del Grande Fratello Vip quando Dayane Mello ha detto a Tommaso Zorzi che l' ex fidanzato si era inventato tutto. Pare che lui abbia usato un surgelato per ferirsi la faccia (la fantasia non gli manca). Il "genio" ammette tutto, promette di curarsi, e noi non possiamo non registrarlo come il fatto più triste di questo 2020.

