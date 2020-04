LA QUARANTENA DEI GIUSTI: GUIDA TV PER RECLUSI - LA PASQUA OFFRE PERLE ASSOLUTE MISCHIATE A UN TRIONFO DI BONTÀ CATTOLICHE - CAPOLAVORI TRASH COME ''OPERAZIONE VACANZA'' E MARATONE ROSSELLINIANE, IL DOCUMENTARIO SU ALBERTO SORDI DI FABRIZIO CORALLO E IL TERRIBILE ''EMOJI'', L'EROTICO D'ARTE ''LUSSURIA. SEDUZIONE E TRADIMENTO'' E LO SCONTRO TRA “IL PAPA BUONO” DI RICKY TOGNAZZI E “LA BIBBIA. JESUS” CON MEGACAST

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo oggi? Se non siete ancora tutti sulla Pontina, se avete un minimo di lucidità dopo pastiere e abbacchi, la Pasqua in tv offre stasera ai reclusi delle perle assolute mischiate a un trionfo di bontà cattoliche. Come “La Bibbia. Jesus” su Rai1, superproduzione Lux-Beta del 1999 diretta Roger Young con Jeremy Sisto e megacast che va da Gary Oldman a Luca Zingaretti e Luca Barbareschi, da Jacqueline Bisset a Claudio Amendola, o “Il Papa buono” di Ricky Tognazzi con Bob Hoskins e Carlo Cecchi su Canale 5. Ma ci sono anche il terribile film animato “Emoji” di Anthony Leondis su Rai3, il sempre ottimo “Banana Joe” di Steno con Bud Spencer e Giorgio Bracardi su Rete 4.

siamo tutti alberto sordi

Sky Cinema e Sky Arte propongono in prima assoluta stasera, 21, 15 e 21, 45, il documentarrio di Fabrizio Corallo “Siamo tutti Alberto Sordi”, bel ripasso del cinema sordiano nell’anno del suo centenario. Se volete qualcosa di più sfizioso, si va dal dimenticato spy-warmovie “Amici e nemici” di George Pan Cosmatos con Roger Moore, Elliott Gould, David Niven e Claudia Cardinale su 7Gold, all’erotico d’arte “Lussuria. Seduzione e tradimento” girato da Ang Lee in Cina nel 2007 con Tony Leung e Wei Tang, Cielo tv, dall’ormai lontano “Francesco” di Liliana Cavani con Mickey Rourke che si rotolava nudo nella neve mostrando i tatuaggi, e una giovane Helena Bonham Carter, Rai Storia, al bel western con Giuliano Gemma “Il ritorno di Ringo” di Duccio Tessari su Cine 34. Ringo è sempre Ringo.

siamo tutti alberto sordi

Poi, finalmente, dalle 23 in poi iniziano i film più spintarelli, prima “Femina Ridens” di Piero Schivazappa con la bella Dagmar Lassander, Cielo 23,45, poi “L’inquilina del primo piano” di Ferdinando Baldi con Silvia Dionisio nudissima, Lino Toffolo e Pippo Franco, Cine 34 alle 00, 55. E il capolavoro trash di Claudio Fragasso “Operazione vacanze” con Jerry Calà, Massimo Ceccherini, Enzo Salvi e Valeria Marini nel ruolo di Nadia Escorti, Italia 1 alle 23, 50.

operazione vacanze

Un film prodotto da Andrea Jervolino tutto girato in un albergo della Basilicata, l'Hotel Portogreco, in un settembre che dovrebbe essere luglio. E si vede... Assolutamente da recuperare. Si va dalla suoneria scorreggiona del dottor Lino Picozza, alias Maurizio Mattioli, che ha fatto i soldi coi cessi in ceramica, o la piovra succhiatutto che allieta il bagno del direttore del villaggio vacanze Bebo Conforti, alias Jerry Calà, un tempo chiamato lo "schiantatope".

Dalle battute toscane del fumatissimo Spino, alias Massimo Ceccherini, "Ti ho portato il wurstel toscano. Sono il tuo stallone di Scandicci!" a quelle romane di tal Nando Bucia ("Bucia con la c di bucio..."), alias Enzo Salvi, "Bella pupa questa, se la vesti di verde, la scambi per la campana della differenziata"? E si conclude con l'enorme tedesco scorreggione interpretato dal napoletano Antonio Fiorillo, tutto pittato di biondo, che la moglie infedele addormenta con un geniale "Fai scorreggina e dormi...".

operazione vacanze 5

Capolavoro del trash, dove ogni momento è buono per il lancio di qualche sponsor del film, come le alghe di Guam o il Grana Padano. Tra gli attori troviamo anche il figlio di Smaila, Rudy, e quella Benedetta Valenzano, già vista in "Vita smeralda" e "Ballando sotto le stelle", nota per essere stata molto apprezzata da Berlusconi in un celebre notte dei Telegatti (la sorella invece era quella che scriveva a Silvio "Sei la rivoluzione!").

Nel pomeriggio ci sono film per tutta la famiglia. Niente commedie sexy, ovvio. Su Rai Due c’è addirittura la maratona “Una notte al museo”, tutti e tre gli episodi diretti da Shawn Levy con Ben Stiller, Owen Wilson e Robin Williams, dalle 14 in poi. Attenzione che nel primo ci sono anche Dick Van Dyke e Mickey Rooney, nel secondo Amy Adams e da qualche parte c’è pure Favino. Italia 1 propone “Superman Returns” di Bryan Singer con Brandon Routh e Kevin Spacey che mi ricordo come niente di che.

operazione vacanze 4

Meglio il più lontano “Il gioiello del Nilo” di Lewis Teague con Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny De Vito, Rai Movie 14. Personalmente adoro i film di marinai, come “Le avventure del capitano Hornblower”, grande classico in Technicolor diretto da un maestro come Raoul Walsh con Gregory Peck e Virginia Mayo, ma c’è anche Christopher Lee in una particina.

Alle 15 su Rete 4 puntualissimo arriva il kolossal biblico “Ben Hur” di William Wyler con Charlton Heston, Stephen Boyd, Jack Hawkins e mille comparse italiane (tra questi anche Lando Buzzanca e Giulian Gemma!). Fra gli assistenti c’è anche Sergio Leone che raccontava di quando Wyler, mentre girava il film, si fece costruire a Cinecittà un set western per una scena che doveva rigirare de “Il grande paese” con Gregory Peck… Se non vi va di sorbirvi per la ventesima volta il dramma di Ben Hur, l’alternativa è il Gesò Cristo di Kim Rossi Stuart in “I giardini dell’Eden” di Alessandro D’Alatri con tanto di Jovanotti, Cine 34 alle 17, 35. Non lo vedo da allora…

operazione vacanze 1

femmina ridens

Alle 19, 25 su Cine 34 un’occhiata alla bellissima Florence Guerin in “Scuola di ladri 2” di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi. Alle 21 vi ho già descritto l’intasamento di offerte di film più o meno pasquali, soprattutto dello scontro fra “Il Papa Buono” di Ricky Tognazzi su Canale 5 e “La Bibbia. Jesus” della Lux su Rai Uno. Vi ho detto del notevole documentario su Alberto Sordi di Fabrizio Corallo, “Siamo tutti Alberto Sordi”, Sky Arte e Sky Cinema.

femmina ridens

Intorno alle 23 parte qualche film interessante o comunque scaccia-ansia. Penso a “Borotalco” di Carlo Verdone con Eleonora Giorgi, Mario Brega e Angelo Infanti su Rete4, 23, 35, all’erotico da psicanalisi con audace scenografia vaginale (è così…) “Femina Ridens” di Piero Schivazappa con Dagmar Lassander, Cielo 23, 45. Poi è la volta del comico supertrash “Operazione vacanze” di Claudio Fragasso con Jerry Calà, Enzo Salvi, Valeria Marini su Italia 1, 23, 50. Vero film della serata pasquale.

femmina ridens

Se la vedrà con la grande seratona Rossellini su Rai Tre, che parte alle 00, 40 con “La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza” e si concluderà con il suo “Socrate” con Jean Sylvere. Nel primo film, composto da dieci episodi, se non sbaglio, ci sono anche molti attori stracult dell’epoca, come Pino Caruso, Luciano Rossi, Massim Sarchielli e la canzone dei titoli cantata da Shirley Bassey.

All’una partono la commedia sexy con Silvia Dionisio e Lino Toffolo “L’inquilina del piano di sopra” di Ferdinando Baldi, Cine 34, sorta di remake sexy di “Maddalena zero in condotta” e il più noto “Polvere di stelle” di Alberto Sordi con Monica Vitti su Canale 5. E tutto si concluderà quindi col celebre ritornello sordiano “Ma andoauai se la banana nun ce l’hai…” E’ l’Italia.

operazione vacanze 2 femmina ridens operazione vacanze 3 EMOJI MOVIE EMOJI MOVIE femmina ridens