QUELLE NELLA FOTO NON SONO MOZZARELLE MA ENORMI SFERE DI GHIACCIO! LA ZONA DI MODENA IN GINOCCHIO PER LA GRANDINE: DANNI A AUTO, EDIFICI, ALBERI E AI RACCOLTI

Sfere di ghiaccio grosse quanto palline da tennis se non di più hanno improvvisamente devastato la Bassa dove i danni sono ingentissimi. Ieri pomeriggio, tra le 14 e le 15 infatti il maltempo si è abbattuto ancora una volta sul nostro territorio, come avvenuto anche in Lombardia, a Cremona e nel Ravennate.

I comuni maggiormente colpiti dalla violenta grandinata sono stati quelli di Mirandola, Concordia, San Felice e Novi di Modena. Fortunatamente non risultano feriti ma le grosse palle ghiacciate hanno forato tetti, vetri, grondaie e distrutto le auto parcheggiate sulla strada. Ieri i primi cittadini, insieme alle forze dell’ordine, ai pompieri e alla protezione civile si sono subito mobilitati per valutare i danni subiti e prestare supporto alla cittadinanza.

Il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli ha effettuato sopralluoghi in diverse zone del comune insieme ai volontari della protezione civile. "Ci sono macchine completamente distrutte così come diversi impianti fotovoltaici delle abitazioni. I cittadini segnalano anche case con danni ai cappotti, alle finestre e decine di vetri sfondati. È anche mancata l’acqua ma non la corrente e siamo in fase di monitoraggio. La grandine caduta era molto grossa e abbiamo registrato danni importanti. Stiamo cercando di valutare anche quali danni abbiano subito gli edifici pubblici, per non parlare dell’agricoltura".

