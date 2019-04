"AMBRA E’ RIMASTA ANTIPATICA COME I TEMPI DI NON E’ LA RAI” - L’ATTRICE MASSACRATA SUL WEB DOPO L'INTERVISTA A ‘DOMENICA IN’: "MA QUANTO È SUPERBA" – SULLA STORIA D’AMORE CON ALLEGRI HA RIVELATO: “NON SENTO L’ESIGENZA SOCIALE DI SPOSARMI, MAX MI HA INSEGNATO LA CALMA" (ADANI LO SA?) – POI RICORDA BONCOMPAGNI: "FIERISSIMA DI ESSERE NATA A ‘NON E’ LA RAI’ – E RIVELA: "CON ‘T’APPARTENGO’ CI HO PAGATO CASA..."

Luana Rosato per il Giornale

ambra domenica in

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Ambra Angiolini si è raccontata a tutto tondo nel salotto della “zia”, ma il pubblico da casa non ha gradito l’atteggiamento dell’attrice e l’ha accusata di essere “spocchiosa e antipatica”.

Chi segue Ambra sin dai suoi esordi a Non è la Rai, sa bene che non ama parlare pubblicamente della sua vita privata. Eppure, davanti ai microfoni di Rai 1, la Angiolini si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardanti il suo passato sentimentale con Francesco Renga e la sua attuale e chiacchieratissima storia d’amore con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. “Se a 42 anni decidi di farti tornare gli occhi a cuore ne deve valere la pena – ha detto riguardo alla sua relazione - . Non sento l’esigenza sociale di sposarmi, ho un mestiere, amo molto un uomo ma non voglio essere la moglie di, la compagna di. Per questo ho detto che ho deciso di sposare Ambra”.

ambra domenica in

Nonostante le confessioni in tv, però, Ambra non è riuscita a raccogliere il consenso di una fetta di telespettatori che, attraverso il profilo Instagram di Mara Venier, hanno espresso il loro disappunto nei confronti dell’attrice. “Ambra Angiolini era stupida e antipatica ai tempi di Non è la Rai e con l'intervista di oggi ha dimostrato di non essere cambiata”, “Ma Ambra fa il siparietto per sembrare antipatica? Ma ditegli che non c'è bisogno che finga poi così tanto”, “Ma quanto è superba Ambra...”: sono questi alcuni dei commenti al vetriolo che si leggono nei confronti della Angiolini che, dal canto suo, ha preferito non rispondere agli hater ignorando le loro accuse.

ambra domenica in ambra domenica in

laura freddi ambra ambra angiolini 6 ambra angiolini 3 ambra angiolini 2 lodo e ambra angiolini ambra lodo Ambra e Gramellini ambra angiolini ambra angiolini ambra angiolini BONCO AMBRA gianni boncompagni ambra angiolini ambra gianni boncompagni AMBRA E BONCOMPAGNI ambra allegri ambra allegri ambra angiolini 1 ambra domenica in