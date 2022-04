"ARROGANTE, SE LEI MI DÀ DEL CRETINO IO LA INTERROMPO FINCHÉ CONTINUA" – SUPER SCAZZO A “L’ARIA CHE TIRA”! IL SINDACALISTA GIORGIO CREMASCHI DÀ DEL DITTATORE A ZELENSKY E ACCUSA RONCONE: “QUELLI COME LEI CHE USANO HITLER E OFFENDONO L'ANPI IN REALTÀ VOGLIONO SOLO FARE LA TERZA GUERRA MONDIALE" - IL GIORNALISTA DEL “CORRIERE RISPONDE PER LE RIME: “MA LEI LO FESTEGGIA IL 25 APRILE? PER ME L’ANPI È SACRA…”

Da www.liberoquotidiano.it

Scontro a L'aria che tira su La7. Protagonisti della puntata di mercoledì 13 aprile, Giorgio Cremaschi e Fabrizio Roncone. A iniziare è il sindacalista che parlando della guerra, premette: "Questo è un conflitto di aggressione, non ci sono dubbi. Così come quelli che abbiamo fatto noi e la Nato nei territori di guerra citati da Roncone". Per questo Cremaschi invita a cancellare la guerra d'aggressione al diritto internazionale, scatenando l'ira in studio.

Prima è Myrta Merlino a ricordare a Cremaschi che così "si assolve Putin". Niente di più sbagliato per il sindacalista che prosegue: "No, anzi, lo condanno. Ma bisogna dire che la dittatura nazionalista russa è la stessa di Zelensky, bisogna smetterla di dire che l'Ucraina è una democrazia. Anche Zelensky è un dittatore".

Parole che aizzano Roncone: "Ma lei lo festeggia il 25 aprile, la nostra festa della Liberazione?". Una domanda a cui Cremaschi non attende prima di replicare: "Certo, io penso che tutti quelli come lei che usano Hitler e offendono l'Anpi in realtà vogliono solo fare la terza guerra mondiale". "Non si permetta", si scalda il giornalista mentre l'interlocutore continuava: "A domanda provocatoria c'è risposta provocatoria. Lei vuole la terza guerra mondiale".

Ma Roncone controbatte chiedendo a Cremaschi di evitare di gridare in collegamento: "Per me l'Anpi è sacra". "Anche per me - conclude il sindacalista -. Io non offendo l'Anpi, è il suo giornale che sta facendo una campagna vergognosa". A riportare ordine ci pensa allora la conduttrice, costretta a prendere la parola e mandare in onda la pubblicità.

