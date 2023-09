17 set 2023 18:20

"IN ATTESA DI ESSERE RIPULITO DAL TRASH, IL GRANDE FRATELLO È STATO RIPULITO DAGLI ASCOLTI" - NANNI DELBECCHI: LA SECONDA PUNTATA HA TOTALIZZATO POCO PIÙ DI DUE MILIONI DI TELESPETTATORI E IL 16,1% DI SHARE, UNA PREOCCUPANTE TRANVATA PER LA MACCHINA DA SOLDI MEDIASET. UNA VOLTA PER REDIMERSI SI ANDAVA IN CONVENTO, ORA SI FA IL CASTING PER CANALE 5. MA TOGLIERE IL TRASH DAL GF E' COME TOGLIERE I TATUAGGI A FABRIZIO CORONA. NON SI PUÒ: SE TOGLI UNO, SPARISCE ANCHE L'ALTRO”