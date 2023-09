"BENE"; "MA BENE DE CHE?" TORNA "L'ERA GLACIALE" A “UNO MATTINA IN FAMIGLIA” TRA TIBERIO TIMPERI E MONICA SETTA - LA CONDUTTRICE GLI CHIEDE "SE IL PROGRAMMA GLI MANCHERA". LA RISPOSTA DI TIMPERI E' UNA SPECIE DI SUPERCAZZOLA FINO A QUANDO SI INSERISCE IL BUON BEPPE CONVERTINI, CHE RINCARA: "MANCHERAI SOPRATTUTTO ALLE RAGAZZE” - VIDEO

Lontano dagli occhi lontano dal cuore, dice il proverbio. Ma parrebbe che la lontananza, come il vento cantato da Domenico Modugno, abbia soffiato ulteriormente sulle fiamme della non proprio idilliaca relazione professionale tra Monica Setta e Tiberio Timperi.

I due fino all'anno scorso conducevano assieme il programma mattutino del weekend di Rai1, Uno Mattina in Famiglia, con rapporti che dire incandescenti è un eufemismo. Tante volte infatti abbiamo assistito a battibecchi o a momenti di gelo in diretta fra i due conduttori (sotto gli occhi sbalorditi della terza, Ingrid Muccitelli), e ci si immaginava che la separazione - Timperi ha lasciato il programma per condurre I Fatti Vostri, lasciando il posto a Beppe Convertini - placasse definitivamente gli attriti.

E invece oggi l'occhioceruleo Tiberio è stato ospite di Uno Mattina in Famiglia e fra lui e l'ex collega Monica si è ricreata quella calorosa atmosfera glaciale alla quale avevano abituato gli spettatori ai tempi della loro collaborazione.

"Ti mancherà questo programma? Ti mancheremo?" ha domandato la Setta a Timperi, ricevendo in risposta una specie di supercazzola: "M... m... mi manca, no, perché le persone si continuano a frequentare, i legami che si sono consolidati in tutti questi anni restano. Per quanto riguarda l'effetto, be', insomma è come entrare in una casa in cui sono stato in affitto per qualche tempo, è cambiato qualche cosa, ma insomma sempre quella è..."

"Bene" ha risposto Monica. E lui: "Bene de che?". Lei, sconcertata dalla replica secca: "Bene, bene, bene che tu inizi una nuova vita...".

A quel punto s'inserisce il buon Convertini, che rincara: "Ci mancherai, Tiberio, mancherai soprattutto alle ragazze!", e Timperi, "convintissimo", ridacchiando: "Eh...". La telecamera quindi stacca sulla Setta, che sgrana gli occhi imbarazzata.

Qualcuno, commentando su Twitter la scena, si augura che venga prodotta una fiction ambientata dietro le quinte della trasmissione. Perché, ammettiamolo, un po' si rimpiange la separazione della coppia televisiva più "scoppiata" di sempre.

