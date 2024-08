"CERCASI PATAFIOCCA" - VIAGGIO NEI MEANDRI PORCELLINI DI TIKTOK, DOVE I 60ENNI PROVANO A RIMORCHIARE CON LE DIRETTE SUL SOCIAL CINESE - C'E' CHI CERCA "UNA DONNA DA MANTENERE"; UNA SIGNORA REALIZZA UN VASO A FORMA DI FALLO, MUOVENDO ALLUSIVAMENTE LE MANI SU E GIU' - ANCORA: UNA DONNA NON PIÙ GIOVANISSIMA SI STRUSCIA SUL MATERASSO, SIMULANDO DI FARE SESSO E UN'ALTRA AVVICINA LA BOCCA AL...

Estratto dell'articolo di Virginia Della Sala per www.ilfattoquotidiano.it

Scrollare Tik Tok è un passatempo interessante: il social dei giovanissimi ha vitalità, è il passaggio obbligato per capire la direzione delle nuove generazioni. Eppure, basta che il dito per sbaglio scivoli a sinistra, nella sezione dei video in Live, per essere inondati (sarà che l’algoritmo rileva l’età anagrafica del dito in questione) di squallore e viscidume over 40, tutto in diretta. Un’invasione.

La sequenza base: uomini in camicia o a torso nudo mostrano i loro appelli: “Cercasi patafiocca”, “Cerco donna da mantenere”. Uno di loro sostiene di essere in forma perché pratica il “Ficness”. Dito sullo schermo ed ecco una donna accoccolata, pantaloni abbassati e il tanga in vista. Si stringe il seno in primo piano sotto una t-shirt bianca. Sono seni finti, di scena e incollati alla t-shirt, noteranno i commentatori (bloccati senza avere il tempo di chiederle l’età).

Dito sullo schermo: una ragazza realizza al tornio un vaso fallico con l’argilla. Prima una mano, poi due, dall’alto in basso e viceversa: non diventerà mai un vaso. Forse, una serie tv sul fai- da-te di un solo eterno episodio.

Dito: una donna si struscia su un materasso simulando un atto sessuale.

Dito: un uomo sta nell’inquadratura con due galline in spalla.

Dito: una cartomante legge il futuro a chi si aggiunge alla diretta.

Dito: la vendita delle borse taroccate.

Dito: cinesi sotto un palloncino pieno d’acqua pronto a esplodere che fanno versi strani.

Dito: una donna accarezza un microfono peloso mentre emette suoni palatali e labiali trasmessi in alta qualità.

Dito: una ragazza parla al microfono “rimbalzando” su una seduta morbida e parlando di una “live speciale” che non si può fare sui social. [...]

