"DAGO NON SBAGLIA MAI, CAZZO! DACCI I NUMERI DEL SUPERENALOTTO"

I tweet sulla separazione tra Totti e Ilary

Giuseppe Candela@GiusCandela

totti smentite

Il 21 febbraio lo scoop di Dagospia. Pioggia di smentite, offese e lezioni di giornalismo. Dagospia aveva fatto bene il suo lavoro. Fortunatamente capita spesso. Questo però dice molto sulla logica di certe smentite. #totti #blasi

Davide Maggio@davidemaggio

Com’è che Ilary definiva la notizia della fine del matrimonio con Totti, lanciata mesi fa da @_DAGOSPIA_

e ripresa a ruota da altre testate?!

Ah, si, FIGURADIMERDA.

Caciottara.

#RispettoPerLaStampa

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ricordo Ilary Blasi furiosa a Verissimo per le “false” notizie sul suo matrimonio in crisi mentre faceva nomi di giornali e “hanno fatto una figura di merda”. O si è trattata di una profezia auto-avverante o i giornali erano bene informati, a quanto pare.

totti e ilary osho

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Ci credo che Ilary non voglia fare altre dichiarazioni.

Dovrebbe spiegare le smentite

Niccolò Fabbri@niccolo_fabbri

Possono essere state mille i motivi per i quali meno di cinque mesi fa Blasi e Totti hanno smentito la loro separazione, pur essendo probabilmente il tutto già in atto, ma lo sfanculamento che la Blasi fece ai giornali, già "antipatico" all'epoca, risulta ora totalmente ridicolo.

Marco Ferraglioni@MFerraglioni

#ilaryblasi: "rispettate la nostra famiglia ". Veramente chi non l'ha rispettate per prima siete stati voi due. Basta fare un giro sui giornali di gossip e escono fuori le vostre storie e storielle con tanto di foto #tottiblasi #tottieilary #totti

Francamente@Franchi98456048

totti blasi

Si sono sposati con tanto di diretta Sky e adesso invocano la riservatezza. Invece noi vogliamo sapere tutto e se volano insulti, ancora meglio.

#tottieilary #totti #ilaryblasi #Dagospia #ilary #tottiblasi

Cussiddu@cussiddu

Alle 13:30 ci sarà la conferenza stampa per chiedere privacy e riservatezza. #tottiblasi

BufalaNews@Labbufala

Il comunicato sulla separazione esce in notevole ritardo perché il ghost writer di #Totti si è suicidato. #tottiblasi

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

totti blasi meme 2

Noi parliamo al presente ma Ilary Blasi e Totti non hanno deciso di separarsi oggi così come quando è uscito Dago a febbraio non è perché avevano litigato la sera prima ma perché c’era una situazione che andava avanti da tempo

Silvia*@psiSil_vy

E niente regà è tutto vero, dagospia non se stava a sbaglià #tottiblasi

enzo B7@vibeney

dagospia non sbaglia mai cazzo

Imma@immacolella

Che il Giornalismo riparta da Dagospia.

totti meme

Lady Croissant @sonopienarasa

Dagospia dacci i numeri del Superenalotto #totti #ilary

Ajnur Husoski@AjnurHusoski23

#Dagospia docet! Gli altri muti.

Elena Galli@ellensue83

E comunque Dagospia c’ha sempre ragione #Totti #Ilary

lady kate@ladykeit

Qualcuno che si scusa con #Dagospia?? #tottiblasi

Paolo Giordano@IlPaoloGiordano

Bisogna riconoscere il merito a Dagospia, che l’ha detto subito.

Se stasera davvero Totti e Ilary Blasi annunciano la separazione, perché negarla fino a poco fa? Forse i figli sono stati danneggiati più dalle smentite che dalla verità (parere mio, sia chiaro). #Totti

@_DAGOSPIA_

Claudio Plazzotta@Claplaz

Ma Flavia Vento che dice?

BufalaNews@Labbufala

totti blasi ironie

Spalletti:"Ha fatto bene la Blasi a sostituirlo". #Spalletti #Totti #IlaryBlasi

Padre Alessio Gaudino redimo i peccatori@alessio_gaudino

Da moglie di Totti, a ex moglie di Totti

Marco Marfella (ilMenestrelloh)@ilMenestrelloh

In pratica il comunicato di Totti e Ilary esce perché Chi aveva già pronta la notizia con le foto di Totti da questa Noemi. Secondo me Alfonso ha avvisato Ilary e quindi hanno detto: ok amo è giunta l’ora di dire la verità #Totti #Ilary

Luca Barra@luca_barra

noemi bocchi

Il candidato rilegga le dichiarazioni di amicizia e stima tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini alla luce di quanto sta succedendo in queste ore e delle tempistiche di uscita di agenzie stampa, anticipazioni e settimanali. #tottiblasi

Fabio Fabbretti@fabiofabbretti

Capisco tutto ed è pure bello credere nell’amore, ma mezza Twitter che cade dal pero per la fine del matrimonio tra #Totti e Ilary anche no dai. Non siete credibili

Ruben Trasatti@darkap89

Sembra ieri quando si parlava della sitcom Casa Totti, di Ilary e Francesco come Sandra e Raimondo a Casa Vianello. Oggi invece…

Le frasi di Osho@lefrasidiosho

Mattarella: "Aprire una crisi coniugale in questo momento è da irresponsabili" #Totti #ilaryblasi

Massimo@Mamox__

Quando due si lasciano, di solito la colpa è di tutti e tre. #Totti #Ilary #tottiblasi

ilary blasi lenor

Claudio Plazzotta@Claplaz

Spero comunque che Ilary abbia lasciato anche Luca Marinelli dopo aver visto Diabolik

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Quindi #lisoladeifamosi ha fatto saltare un altro matrimonio #ilaryblasi #totti

Fran Altomare@FranAltomare

Siamo una nazione semplice: #Totti e #Ilary si lasciano e noi corriamo a preoccuparci per i Ferragnez.

Il Grande Flagello@grande_flagello

Di questo passo domani c'è da aspettarsi:

totti e ilary da chi

- La reunion delle Spice Girls

- La separazione dei Ferragnez

- L'annuncio di Mina a Sanremo

- Le dimissioni di Mattarella

#Totti #Ilary #crisidigoverno #Sanremo2023 #Amadeus

totti ilary MEME SULLA SEPARAZIONE TRA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI totti ilary draghi blasi