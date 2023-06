BIANCA BERLINGUER A BELVE - INTERVISTA INTEGRALE

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

BIANCA BERLINGUER

L’unico modo per scriverne è omettere il suo cognome: Berlinguer. E’ la figlia di Enrico, è l’ex direttrice del Tg3, conduce il programma Carta Bianca e da ora in avanti sarà chiamata solo Bianca B.

Su Rai 3, ogni martedì sera, raccoglie ascolti inconsistenti, raduna carovane di scoppiati, e, adesso, vuole pure scegliersi gli sfidanti. Chiede infatti alla Rai di oscurare Rai 1, Rai 2, per illuminare meglio Rai 3, la rete che ha scambiato per la sua cabina mare.

E’ amica di Meloni, Santanchè. Deve parte della scalata a La Russa e Gasparri. In Lega è di casa. Sta più a destra di tutta la nuova Unità di Sansonetti, direttore a cui ha ordinato, con tanto di lettera, “giù le mani da mio padre”. Con il diavolo cena lei, ma il bestemmiatore sarebbe lui e chi la critica un fariseo.

BIANCA E ENRICO BERLINGUER

[…] nessuno ha mai raccontato per quale ragione gli abbonati Rai siano costretti, dal 2019, a trovare Bianca B. in video. Ogni martedì sera, una rete Rai somiglia alla corsia numero sei dello scrittore russo Cechov. Era il reparto dei cronici, quelli che soffrivano di incubi e persecuzioni. C’è il vicedirettore che cerca ancora le mascherine di Arcuri, l’editorialista che si crede il deejay Bob Sinclar, e ovviamente star fissa, è la versione spelacchiata dell’intellettuale, l’artista che viene pagato per ogni concetto-rutto e che, nel 2020, dava a Bianca B. “della gallina”.

[…] Solo in un paese ubriaco si può ritenere Mauro Corona una specie di Celinè. E’ da quando la Rai ha “dovuto” assegnarle questa trasmissione (cinque per cento di share come media, sei quando va bene) che Bianca B. ripropone lo stesso programma, con lo stesso format, perfino con gli stessi ospiti, nel tempo sempre più rintronati. Da allora è cambiato solo lo studio che ha preteso sempre più grande, perché […] “la direttrice ha bisogno di spazi. E, attenzione, l’inquadratura. Nessuna ruga deve essere mai mostrata. Nessuna”.

MASSIMO CACCIARI BIANCA BERLINGUER BEPPE SEVERGNINI - CARTABIANCA

Esistono carriere troncate da Bianca B., registi, capistruttura. Non si contano le stecche di sigarette inalate per sopportare la “zarina”, per fare fronte alle sue richieste. […] I mozziconi dei suoi giornalisti sono la prova che Bianca B. ha sempre pensato alla Rai “come qualcosa che qualcuno le potesse togliere e dunque da difendere”.

[…] Nel 2012, insediato Luigi Gubitosi, direttore generale Rai, si vara una circolare in cui si vieta ai direttori di condurre. Bianca B. è la sola che non rispetta quel precetto. Scoppiato il caso Corona, l’affaire gallina, scavalca direttori di genere, manager, tutti.

walter veltroni bianca berlinguer foto di bacco

Telefona all’ex ad Rai, Fuortes, fa mettere una buona parola anche da Veltroni, per riportare in video questo indispensabile shottino di pensiero che – lo ha confidato Bianca B. dal suo parrucchiere – “mi fa salire l’ascolto di trecentomila spettatori. Funziona, funziona”.

[…] Bianca B. ha cominciato con Giovanni Minoli (era inviata insieme a Massimo Giletti), ha continuato al Tg3 con Sandro Curzi fino a “Linea Notte” che Bianca B. ha sempre desiderato condurre il mercoledì sera. Il motivo è semplice. Era il giorno di Chi l’ha visto? e Bianca B. poteva sfruttare il traino. Ora che “Linea Notte” non è più la sua tisana, si permette di sforare. Maurizio Mannoni ha minacciato, più volte, di non andare in onda.

Oggi che sono passati anni, da quel 2016, anno in cui le venne tolta dopo sette anni la direzione del Tg3, […] Bianca B. esige che una giornalista come Francesca Fagnani lasci vuota la serata del martedì, altrimenti lei “si arrabbia”, altrimenti lei se “ne va”. Dove? Non è nuova.

BIANCA BERLINGUER

Si racconta che chiedesse a Marcello Ciannamea, oggi direttore del Prime Time Rai, di non contrapporle le fiction forti e lui, povero, faceva notare: “Ma se non va in onda come posso capire se una fiction sia forte o meno?”. Silenzio. La sinistra non ha mai potuto criticarla perchè figlia di, la destra, grazie a Bianca B., poteva esibire l’amicizia con la figlia di. Santanchè è stata a lungo ospite, quasi fissa, a “Cartabianca” e c’è chi giura che Bianca B. sia stata pure al Twiga (mancano le fotografie).

bianca berlinguer 3belve

Ignazio La Russa la chiamava per moderare i dialoghi dei colonnelli di An. Tutte le estati, Bianca B. attende l’invito alla festa della Lega. Una sera, i leghisti la trovarono a notte fonda chiacchierare, al chiaro di luna, con Maurizio Belpietro. E’ la Verità. La fortuna di Bianca B., ricorda Maurizio Gasparri, che la conosce, “l’ha fatta il centrodestra e non perché fosse Berlinguer, ma perché era brava ed era anche Berlinguer”. Ecco come si diventa “risorsa” e “intoccabili”.

mauro corona bianca berlinguer 1

Si passa da volto a risorsa Rai, grazie, soprattutto, ai nemici. Nel caso di Bianca B. il cielo era a favore e dunque è risorsa tripla A, come il rating. E ha ancora ragione Gasparri quando aggiunge che, in realtà, la Rai è una società per azioni distribuita ai volti Rai. C’è la partecipazione Sigfrido Ranucci, c’è stata la partecipazione Annunziata, Venier, Augias, padre-figlia, la quota Angela, la Bernabei. Nuovamente Gasparri: “Bianca è un’altra quota Rai. E se l’è meritata”. Oggi, Bianca B. teme di perdere il suo pezzo Rai più della memoria del padre, che nessuno le può togliere.

