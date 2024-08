"IL FERRAGOSTO NON E' LA FESTA DELLE GRIGLIATE O DEL BOLLETTINO AUTOSTRADALE. È LA FESTA DELLA MADONNA" - IL GRUPPO DI COMICI DI "CONTENUTIZERO" PROVA A IMMAGINARE L'OPINIONE DELLA VERGINE MARIA SUL 15 AGOSTO, FESTA ALL'ASSUNZIONE: "LO ODIO. QUANDO VIENE NATALE, QUANDO VIENE PASQUA, TUTTI SI RICORDANO PERFETTAMENTE CHI È IL PROTAGONISTA DI QUELLA FESTA. MIO FIGLIO È RISORTO, NESSUNO SA CHE SONO L'UNICA PERSONA DELLA STORIA UMANA A..."

Trascrizione dal profilo Instragram "Contenutizero"

opinione della madonna su ferragosto 4

"Io odio il Ferragosto, so che è un sentimento che non si addice alla madre di Dio e neanche l'egocentrismo, ma questa, vorrei ricordarlo a tutti, è la mia festa. Io sono l'ultima persona che può parlare male del patriarcato, ma quando viene Natale, quando viene Pasqua, tutti si ricordano perfettamente chi è il protagonista di quella festa. E credimi, non sono qui per fare polemica con mio figlio, ma se non ci fossi stata io non avremmo avuto Natale, né Pasqua.

opinione della madonna su ferragosto 1

Quindi se c'è un giorno per festeggiare la Madonna, allora quando arriva quel giorno bisogna dire che quella è la festa della Madonna, non la festa delle grigliate, non la festa del bollettino del traffico autostradale, è la festa della mia assunzione in cielo.

Io sono l'unica persona insieme a mio figlio ad essere salita in cielo, non solo con l'anima ma anche con il corpo. Anche qui, tutti sanno che mio figlio è risorto. Nessuno sa che io non solo sono salita in cielo, ma non sono neanche morta. Mi sono addormentata e gli angeli mi hanno portato in cielo. Questo significa che sono l'unica persona della storia umana a non essere mai morta."

opinione della madonna su ferragosto 2 opinione della madonna su ferragosto 3