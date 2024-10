"IL FILM (COME ALTRO CHIAMARLO) PRODOTTO PER LA RIYADH SEASON 'SIX KINGS SLAM' È OLTRE I CONFINI DEL CAFONE"

Marco Giusti per Dagospia

jannik sinner trailer six kings slam

Oltre i confini del cafone. Ma non era meglio un fine settimana a Ovindoli? Torna Mario Brega. Tutto è perdonato. Tornate Boldi e De Sica, re dei cinepanettoni di Aurelio De Laurentiis, che conosceva i gusti del pubblico. Torna pure Damien Hirst, quasi minimalista coi suoi colossi alla Ray Harryhausen.

holger rune trailer six kings slam

Il film, come altro chiamarlo?, da 5 minuti 15 secondi, prodotto per la Riyadh Season “Six Kings Slam” che lancia il torneo di tennis del 16-19 ottobre tra i sei campioni mondiali del tennis, Sinner, Alcaraz, Nadal, Djokovic, Medvedev, Rune, non è stracult. E’ una cafonata che ci porta ai bei tempi dei viaggi nel tempo di Neri Parenti e delle pubblicità della Milano da bere firmate da Tarsem con partite di calcio in mezzo alle fiamme dell’inferno.

novak djokovic trailer six kings slam

Qui, nel trailer/film ideato e diretto da una coppia di filmaker oggi gettonatissimi, i Los Pérez, cioè i messicani con base a Los Angeles Tania Verduzco e Adrian Pérez per la Biscuit Creative Shop, già autori di incredibili spot e video per Apple, Tinder, Paramount, Coca Cola, Selena Gomez, il gioco è portare ogni scontro di tennis a livello di una grande serie alla “Games of Throne” o alla “Vikings” o alla “Spartacus”. Alcaraz cyborg, Sinner Caligola, Rune Thor, Medvedev in groppa a un orso, Djokovic Beowulf.

carlos alcaraz trailer six kings slam

Mentre gran parte del Medio Oriente è in fiamme con bombe che fioccano sul Libano e droni ovunque, questi sei campioni che giocano a tennis con racchette che diventano armi micidiali per il pubblico dei vip internazionali arrivati in Arabia Saudita per la Riyad Season intascandosi un milione e mezzo a testa, magari suscitano qualche perplessità.

rafa nadal trailer six kings slam

Sì, era meglio un fine settimana a Ovindoli. Detto questo, provate a vedere nel sito dei Los Pérez il loro piccolo film precedente, “Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada", dedicato alla Lucha Libre, il wrestling messicano. E’ un capolavoro.

