Altro che intelligenza artificiale. Non c'è trucco e non c'è inganno: quando si tratta di rifilare uno sgambetto a Matteo Salvini, i detrattori non hanno bisogno di particolari espedienti. Sparano a zero e basta. Fabio Fazio, ad esempio, è riuscito a stillare veleno alludendo con ogni probabilità a un recente video del leader leghista, che nelle scorse ore si era affidato alla tecnologia per pronunciare un discorso in perfetto francese.

Ricorrendo all'intelligenza artificiale, alla vigilia del raduno di Pontida, il vicepremier ha realizzato un filmato nel quale pronuncia un saluto in lingua straniera, nell'idioma di Marine LePen (che sarà ospite d'onore alla manifestazione). L'ironia polemica del conduttore tv non si è fatta attendere. […]

"Ho il sospetto che a volte l'intelligenza artificiale sia preferibile all'imbecillità naturale…", ha scritto il conduttore di Che tempo che fa, ormai prossimo all'avvio della sua nuova avventura televisiva sul Nove.

Per quanto polemico e tra le righe, abbastanza desumibile il riferimento indiretto alla performance di Matteo Salvini, che nella mattinata odierna aveva pubblicato quel video realizzato grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. […]

