"LAVORO A TITOLO GRATUITO. MI ATTACCANO PERCHÉ HO SMOSSO ACQUA STAGNANTE DA MOLTI ANNI" - SERGIO CASTELLITTO, PRESIDENTE DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA DI ROMA, REPLICA ALLE ACCUSE SULLE SPESE DEL "CSC" PER CONSULENZE E NUOVI INCARICHI, SUL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE STEFANO IACCHETTI E SULLA PARTECIPAZIONE DI SUA MOGLIE, ALLA MANIFESTAZIONE "ARTISTI IN GUERRA" A VENEZIA: "TUTTI I PRESIDENTI CHE MI HANNO PRECEDUTO HANNO ASSUNTO CONSULENTI E AVVOCATI DI LORO FIDUCIA. MAZZANTINI HA PERCEPITO 4 MILA EURO LORDI, COME TUTTI GLI ALTRI OSPITI. NON SVOLGE NESSUNA ATTIVITÀ DI CONSULENZA PRESSO IL CSC"

Estratto dell'articolo di Claudia Catalli per “la Stampa”

sergio castellitto foto di bacco

[…] Sergio Castellitto, presidente del Centro Sperimentale di Cinema, non si aspettava «la raffica di attacchi subiti in questi giorni». Quelli di Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e dei 5stelle, a cui ha risposto in una lettera al Corriere della sera.

sergio castellitto romeo e' giulietta di giovanni veronesi

«Sono sistematicamente attaccato solo perché sto cercando di fare ordine e probabilmente ho smosso acqua stagnante da molti anni. […] Lavoro con tutto il mio impegno a titolo completamente gratuito.E questo non l'ho mai visto scritto da nessuna parte».

Nega di aver licenziato i 17 lavoratori: «Questi collaboratori, verso i quali ho il massimo rispetto, avevano un contratto a tempo determinato, per un progetto di digitalizzazione, in scadenza a luglio».

sergio castellitto margaret mazzantini

Sul dirigente Stefano Iachetti specifica: «Con un'iniziativa autonoma ha inviato un contratto di assunzione a i 17. Decisione che spetta solo al direttore generale dietro approvazione del Cda e del presidente, che devono rispettare bandi di selezione e verificare se la Fondazione abbia le coperture finanziarie». Dopo l'apertura di un procedimento disciplinare, il cda ha preso «all'unanimità» la decisione di rimuovere il dirigente «perché venuto meno il vincolo fiduciario».

Sulle pellicole incendiabili: «La loro precarietà è un problema sempre esistito, come testimoniano i molteplici incendi del passato. Dopo l'ultimo episodio di giugno, ho adottato misure di vigilanza e ottenuto dal ministero uno spazio idoneo all'interno del Comprensorio militare polmanteo di Tor Sapienza». Risponde poi sulle consulenze, ricordando che «tutti i presidenti che mi hanno preceduto hanno assunto consulenti e avvocati di loro fiducia».

sergio castellitto foto di bacco (3)

[…] Non si tira indietro sul coinvolgimento di sua moglie Margaret Mazzantini, che ha preso parte alla manifestazione Diaspora degli artisti in guerra, in relazione all'incontro con David Grossman. Il Csc aveva proposto un altro nome, ma «non c'è stato un accordo. Mazzantini è stato nome gradito a Grossman, tra i due autori esisteva una conoscenza pregressa». Nessun favore: «Ha percepito 4 mila euro lordi come tutti gli altri ospiti. Non svolge nessuna attività di consulenza presso il Csc». […]

Quanto a Venezia ha rinunciato «alla camera a mia disposizione all'Hotel Excelsior e deciso di soggiornare, con la mia famiglia, a Villa Gallo affittata come base operativa del Centro Sperimentale». Scende in dettagli: «All'inizio del mio mandato mi è stata consegnata una carta corporate che ho usato per la prima volta a Venezia dopo quasi un anno dall'insediamento, per il pagamento di 4 pasti singoli e 4 taxi-barca, per un totale di 731,50 euro. Molti trasferimenti li ho fatti in vaporetto». […]

