"IL MEDICO, L'AVVOCATO E IL COMMERCIALISTA, NON AVETE IDEA DEI MIEI CLIENTI" - UN ESCORT GAY RACCONTA A "NON È L'ARENA" IL GIRO DI DROGA E PROSTITUZIONE CHE COINVOLGE ANCHE PERSONAGGI INFLUENTI: "NON C'È SOLO ALBERTO GENOVESE. LA MAGGIOR PARTE SONO PADRI DI FAMIGLIA E VOGLIONO SBALLARSI, NON SCOPARE" - L'ESCORT LUCA BORROMEO: "UNA VOLTA CON IL MIO CAVALLO…" - VIDEO

1 - NON È L'ARENA, L'ESCORT GAY VUOTA IL SACCO: "ECCO CHI C'È TRA I MIEI CLIENTI", UN TERREMOTO

i racconti degli escort da massimo giletti 1

A Non è l'Arena si parla ancora di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di violenza sessuale. La vicenda ormai è nota: Genovese avrebbe organizzato nel suo appartamento festini a base di droga. In uno di questi una ragazza sarebbe stata abusata per ore.

Eppure, come testimonia un escort nella puntata del 20 ottobre del programma di Massimo Giletti, le sostanze stupefacenti in queste serate sono ricorrenti. "Ho iniziato a 17 anni su un sito di incontri - racconta il giovane alle telecamere di La7 -. Gli uomini sapevano che per andare sul sicuro dovevano offrire i soldi, anche pochi".

i racconti degli escort da massimo giletti 2

Poi l'escort scende nel dettaglio svelando i clienti con cui spesso aveva a che fare: "C'era quello sposato che si sentiva in colpa e chi no. Magari alcuni se ne fregavano e mi facevano vedere le foto dei figli e della moglie. La maggior parte comunque sono padri di famiglia".

Il ragazzo svela le tipiche richieste dei clienti, che chiedevano all'escort di "sballarsi" anche lui. "I miei maggiori clienti sono drogati - prosegue -, non sapete quanta droga gira in quei posti. Con le droghe per fare sesso si fa fatica a smettere".

massimo giletti 2

E ancora: "Quando i clienti sono drogati non puoi fare sesso, perché non ce la fanno. A loro però non interessa scopare ma sballarsi. Non avete idea di quante persone sono fatte, mentre ci parlate. Anche il medico, l'avvocato e il commercialista". Quei soggetti che il conduttore definisce "personaggi influenti".

2 - NON È L'ARENA, "QUELLA VOLTA, CON IL CAVALLO". L'ESCORT GAY SCONVOLGE GILETTI: LA PERVERSIONE PIÙ BIECA

luca borromeo

Luca Borromeo, escort, rivela alcuni dettagli della sua professione da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 20 ottobre. "Io ho una clientela di uomini ma anche di donne e coppie... Io sono dichiaratamente bisessuale", racconta.

"La trasgressione più strana?", dice rispondendo a una domanda del conduttore, "io ho fatto un servizio fotografico che è quello con cui mi pubblicizzo online in cui sono nudo sul dorso di un cavallo e quindi mi hanno chiesto di portare anche il cavallo...". "Il cavallo?", chiede Giletti.

luca borromeo da massimo giletti

"Ma il cavallo veramente non è disponile" era la sua risposta a queste richieste assurde da parte dei clienti. "Straordinario", commenta ironico il conduttore.

luca borromeo escort gay 1

Luca Borromeo non è il suo vero nome. Come ha raccontato in una recente intervista, l'escort ha scelto questo nome "perché sono nato il 4 novembre giorno di San Carlo Borromeo, poi perché venendo da Milano Borromeo ha un legame molto forte. Luca poi è un nome facile. Il fatto di essere italiano è una garanzia, specialmente visto che la mia clientela è composta al 50 per cento da stranieri anglosassoni".

https://www.la7.it/nonelarena/video/escort-luca-borromeo-la-trasgressione-piu-strana-di-portare-il-cavallo-21-10-2021-403826

