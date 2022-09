"MILLY CARLUCCI RAFFORZI LA SICUREZZA, GLI ALTRI PREPARINO I POP CORN!" – CANDELA: "IL PROSSIMO 8 OTTOBRE MUGHINI, CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AI DANNI DI SELVAGGIA RITROVERA’ LA LUCARELLI A "BALLANDO": LEI SARA’ IN GIURIA, LUI SI ESIBIRA’ COME CONCORRENTE” – SELVAGGIA RICORDA IL VIRGOLETTATO INCRIMINATO DI MUGHINI CHE SI CHIESE COSA C’ENTRASSERO LE SUE TETTE COL GIORNALISMO…

Giuseppe Candela per Dagospia

giampiero mughini

"Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano (su Desirée Mariottini, ndr) era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene", aveva annunciato Selvaggia Lucarelli sui social il 9 marzo 2021. Un anno e mezzo dopo il giornalista è stato condannato per diffamazione, con la pena convertita in una multa di 500 euro e un risarcimento a favore della firma del quotidiano "Domani" di 2.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali.

Nel tweet in cui comunicava il rinvio a giudizio, Lucarelli aveva allegato una foto che ricordava un virgolettato precedente: "Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue tette sul web e dintorni. Nella storia del mondo le tette sono state importantissime epperò la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa".

selvaggia lucarelli

La vera notizia? Il prossimo 8 ottobre si troveranno faccia a faccia in diretta tv a "Ballando con le stelle". Selvaggia Lucarelli in giuria, Giampiero Mughini come concorrente. Milly Carlucci rafforzi la sicurezza, gli altri possono preparare i pop corn!