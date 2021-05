"SE TI DISGUSTA UN BACIO GAY FORSE DOVRESTI CHIEDERTI PERCHÉ..." - VLADIMIR LUXURIA SUL NUOVO SPOT CONTRO L'OMOFOBIA: "CI SONO PERSONE CHE FANNO I CONTI CON UNA OMOSESSUALITÀ REPRESSA, MA C’È ANCHE L’IMMEDESIMAZIONE E IL RESPINGIMENTO SUBITO DOPO. ESISTE LA VIOLENZA PSICOLOGICA DI CHI SI ALZA E SE NE VA, SBUFFA E FA PESARE LA COSA ALLA COPPIA CHE SI BACIA. IL DDL ZAN? FINO A 20-30 ANNI FA DI QUESTE COSE NEANCHE SE NE PARLAVA. IO CHE HO VISSUTO L’OMOTRANSFOBIA SULLA MIA PELLE…” - VIDEO

Da "Radio Cusano Campus"

VLADIMIR LUXURIA

Vladimir Luxuria è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

spot anti omofobia 7

Sullo spot contro l’omofobia in cui si critica l’atteggiamento di un uomo che fa una smorfia e se ne va dopo aver assistito ad un bacio tra due lesbiche. “Siamo tutti dotati di una bellissima testa che si poggia su un collo che ti dà la possibilità, quando vedi una scena che non ti piace, semplicemente ti giri dall’altra parte, magari evitando quelle espressioni di disgusto, di fastidio, che spesso vengono fatte appositamente per far capire a quella coppia gay che si bacia che sta facendo qualcosa di riprovevole", ha affermato Luxuria.

spot anti omofobia 8

"Se uno ha una reazione di disgusto di fronte a un bacio tra due persone dovrebbe chiedersi perché gli dà così fastidio. Ci sono sicuramente persone che fanno i conti con una omosessualità repressa, ma c’è anche un’altra cosa: l’immedesimazione e il respingimento subito dopo. Io penso sia giusto che un uomo possa pensare che gli farebbe schifo baciare un altro uomo, però dovrebbe capire che non è che se fa schifo a lui vuol dire che quella cosa è uno schifo in generale".

spot anti omofobia 6

"È vero che esiste una violenza fisica, ma esiste anche quella psicologica di chi vedendo due persone dello stesso sesso che si baciano si alza e se ne va, sbuffa, fa un’espressione di disgusto per fargliela pesare a quelle persone”.

spot anti omofobia 5

Sul dibattito sul Ddl Zan: “Fino a 20-30 anni fa di queste cose neanche se ne parlava. Io che ho vissuto l’omotransfobia sulla mia pelle, se avessi saputo che un giorno si sarebbe parlato così tanto di questo fenomeno, ciò mi avrebbe molto rincuorata”.

spot anti omofobia 3 spot anti omofobia 2 spot anti omofobia 1 spot anti omofobia 4 VLADIMIR LUXURIA PRO DDL ZAN VLADIMIR LUXURIA