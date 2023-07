"TETTATE" NUCLEARI - UNA SCENA DI NUDO CON PROTAGONISTA FLORENCE PUGH È STATA CENSURATA NELLA VERSIONE DI "OPPENHEIMER" DISTRIBUITA IN INDIA E NEL MEDIO ORIENTE - L'ATTRICE, CHE NEL FILM INTERPRETA JEAN TATLOCK, LA COMPAGNA DI ROBERT OPPENHEIMER, È STATA COPERTA DA UN VESTITO NERO AGGIUNTO IN DIGITALE - LA PRODUZIONE HA CONFERMATO CHE LA MODIFICA È STATA FATTA PER… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Beatrice Pagan per www.movieplayer.it

scena di nudo in oppenheimer censurata in india e in medio oriente

Una scena di nudo presente nel film Oppenheimer è stata censurata in varie nazioni, India compresa. Online, sui social media, sono state condivise le immagini di Florence Pugh "coperta" da un vestito nero aggiunto in digitale.

Le immagini censurate

florence pugh cillian murphy oppenheimer

Nella versione originale del film Oppenheimer si vede Jean Tatlock, interpretata Florence Pugh, in topless mentre parla con il protagonista interpretato da Cillian Murphy. Le modifiche sembrano essere state effettuate nelle versioni distribuite in India e nel Medio Oriente. Le fonti vicine alla produzione hanno confermato che la modifica si è resa necessaria per ottenere la distribuzione in alcune nazioni dove le regole riguardanti la sessualità, le scene di nudo e l'uso di termini volgari sono molto dure.

