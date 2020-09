PHILIPPE RACCONTA DAVERIO: ''LASCIAI LA BOCCONI PER RIBELLIONE, APRII UNA BOTTEGA D'ARTE IN VIA MONTENAPOLEONE. POI QUANDO FECI L'ASSESSORE PER IL LEGHISTA FORMENTINI LA BUONA BORGHESIA MILANESE MI VOLTÒ LE SPALLE. L'UNICO CHE NON LO FECE FU…'' - CRITICO D'ARTE, GALLERISTA, DOCENTE UNIVERSITARIO, SCRITTORE, POLITICO. PADRE DI ORIGINE ITALIANA E MAMMA ALSAZIANA, EDUCAZIONE OTTOCENTESCA IN AUSTERI COLLEGI FRANCESI. TRASFERITOSI CON LA FAMIGLIA AL SUD (OVVERO VARESE) SI ISCRISSE A ECONOMIA. LA MOGLIE, IL FIGLIO, I CANI. ''LA FAMIGLIA NON È COSÌ MALE. ORA CHE HO FATTO 70 ANNI MI RENDO CONTO CHE…''