(LaPresse) - Duro scontro televisivo tra Francesca Pascale e il generale Roberto Vannacci, durante la trasmissione 'Lo stato delle cose' di Massimo Giletti, sulle accuse di omofobia rivolte all'europarlamentare eletto in quota Lega dopo la pubblicazione del suo libro 'Il mondo al contrario'.

«Nel suo libro non ho fatto altro che ricevere degli insulti, mi scaldano quelle parole che ha detto perché mi colpiscono e colpiscono tante altre comunità e realtà in questo Paese», attacca Pascale. «Se lei si sente offesa è un problema suo, perché in quel libro non c'è una parola che leda la dignità o che sia offensivo nei riguardi di qualcuno e molti giudici si sono già espressi al riguardo», replica il generale.

Ma Pascale affonda: «La verità sa qual è? Che lei, come tutti gli ossessionati dell'omofobia, non fate altro che nascondere qualcosa che probabilmente reprimete fin dalla nascita». Infine Vannacci: «Non credo che lei sia laureata in psichiatria o psicologia, neanche lei lo è. Se ho bisogno di farmi analizzare vado da uno specialista, non vengo certo da lei quindi la esorto a pensare bene sulle parole che ha espresso visto che non mi conosce. Sono parole dette in libertà. Le moderi».

