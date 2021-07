Da “Libero quotidiano”

UNA DELLE ULTIME FOTO DI RAFFAELLA CARRA

Se ne è andata all' improvviso, alle 16,20 di un pomeriggio di luglio. I suoi milioni di fan lo hanno appreso dal comunicato di Sergio Japino, suo compagno per una vita: «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre».

Immagine di vitalità straripante e di voglia di vivere, Raffaella non aveva voluto che trapelasse nulla della malattia che l' aveva colpita negli ultimi mesi. Ed era riuscita a nascondere il suo stato di salute anche ai vicini, nonostante da tempo non solo mancasse dalla televisione, ma ancheb da casa. E anche ora non si sa molto sulla malattia che l' aveva colpita. Si sa solo che era diventata magrissima e che nelle ultime ore ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un' urna per contenere le sue ceneri.

carramba! che sorpresa carramba! che sorpresa 6 carramba! che sorpresa 4 carramba! che sorpresa 3 carramba! che sorpresa carramba! che sorpresa 1