LA LUDOVICA DI GRÉSY CHE HA DATO IL DUE DI PICCHE A FEDEZ NON C'ENTRA NIENTE CON LA FAMIGLIA PROPRIETARIA DELLA CANTINA "MARCHESI DI GRESY" – I SOCI DELLA SOCIETÀ VINICOLA SONO ALBERTO CISA ASINARI DI GRÉSY E CASASCO, I SUOI FIGLI ALESSANDRO E NICCOLÒ E SUA FIGLIA LUDOVICA, SEMPLICEMENTE OMONIMA DELLA PERSONA OGGETTO DELL'ARTICOLO…

Scrivo in nome e per conto della Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy s.s.a. nonché dei suoi soci Alberto e Ludovica Cisa Asinari di Grésy e Casasco in proprio.

Il riferimento è all’articolo pubblicato il 05.05.2024 sul sito web https://m.dagospia.com/pillole-di-gossip-ludovica-di-gresy-e-fedez-ferragni-pippa-middleton- damiano-e-victoria-393822 (“l’Articolo”).

L’Articolo, nel commentare presunti contatti tra Federico Leonardo Lucia (in arte Fedez) e Ludovica Cisa Asinari di Grésy, riporta il seguente: «Ludovica Di Gresy, la ragazza che ha dato il due di picche a Fedez, ha 23 anni e appartiene a una delle famiglie più conosciute della Milano bene. Suo padre è Emanuele Di Gresy: un marchese che si occupa di vino ed è il proprietario della cantina Marchesi di Gresy. Inoltre è stato un ex di Flavia Vento e la loro relazione è finita in querela...».

L’informazione è scorretta, poiché la Ludovica di Grésy a cui è fatto riferimento nell’Articolo e suo padre Emanuele di Grésy sono soggetti che non hanno alcun ruolo né partecipazione nell’attività imprenditoriale ivi indicata: la cantina Marchesi di Grésy fa capo alla Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy s.s.a, i cui soci sono Alberto Cisa Asinari di Grésy e Casasco, i suoi figli Alessandro e Niccolò e sua figlia Ludovica (semplicemente omonima della persona oggetto dell’Articolo).

L’Articolo, peraltro:

(i) nell’affermare che il proprietario della Cantina Marchesi di Grésy sarebbe «stato un

ex di Flavia Vento e la loro relazione è finita in querela», comporta una fuorviante associazione tra Alberto Cisa Asinari di Grésy e Casasco e vicende di cronaca rosa e giudiziaria rispetto alle quali egli è sempre stato estraneo;

(ii) nell’indentificare la Ludovica Cisa Asinari di Grésy immortalata con Fedez con la figlia del titolare della cantina Marchesi di Grésy, attribuisce erroneamente alla Ludovica Cisa Asinari di Grésy mia assistita un ruolo in vicende di gossip rispetto alle quali è estranea.

Tutto ciò premesso chiedo che siano immediatamente rimossi dall’Articolo tutti i riferimenti alle mie assistite o, laddove ciò non fosse possibile, che la presente richiesta di rettifica sia pubblicata, in virtù di quanto disposto dall’art. 8 l. 47/1948, entro e non oltre due giorni dal suo ricevimento attribuendole risalto e formato pari a quelli riservati all’Articolo.

Distinti saluti, avvocato Tommaso Conte