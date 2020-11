“USO IL GOBBO PER NON DIMENTICARE LE PAROLE” – A 78 ANNI LO SCOJONAMENTO DI PAUL MCCARTNEY AI CONCERTI E' TALE CHE HA BISOGNO DI UN GOBBO NON PER PROBLEMI DI MEMORIA, MA DI ATTENZIONE: “A VOLTE MENTRE ESEGUO UNA CANZONE TIPO “ELEANOR RIGBY”, ENTRO IN MODALITÀ AUTOPILOTA E COMINCIO A PENSARE 'COSA MANGERÒ A CENA? FORSE NON CI SARÀ LA ZUPPA, MA MAGARI PRENDERÒ IL PIATTO PRINCIPALE'. E A QUEL PUNTO…” - VIDEO