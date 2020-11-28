IL RIASSUNTO DI FLAVIA PERINA: ''LA MERAVIGLIOSA PRETESA DI LAURA BOLDRINI: VOGLIO SCRIVERE UN PEZZO DICENDO CHE TUO PADRE È UNO STRONZO E TU SEI OBBLIGATO A PUBBLICARLO PERCHÉ SE NO SEI STRONZO PURE TU'' - SEGUONO CENTINAIA DI COMMENTI INFURIATI CONTRO FLAVIA PERINA

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La meravigliosa pretesa di Laura Boldrini: voglio scrivere un pezzo dicendo che tuo padre è uno stronzo e tu sei obbligato a pubblicarlo perché se no sei stronzo pure tu.

Pubblicato da Flavia Perina su Venerdì 27 novembre 2020

 

 

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