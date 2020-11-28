La meravigliosa pretesa di Laura Boldrini: voglio scrivere un pezzo dicendo che tuo padre è uno stronzo e tu sei obbligato a pubblicarlo perché se no sei stronzo pure tu.Pubblicato da Flavia Perina su Venerdì 27 novembre 2020
IL RIASSUNTO DI FLAVIA PERINA: ''LA MERAVIGLIOSA PRETESA DI LAURA BOLDRINI: VOGLIO SCRIVERE UN PEZZO DICENDO CHE TUO PADRE È UNO STRONZO E TU SEI OBBLIGATO A PUBBLICARLO PERCHÉ SE NO SEI STRONZO PURE TU'' - SEGUONO CENTINAIA DI COMMENTI INFURIATI CONTRO FLAVIA PERINA-
La meravigliosa pretesa di Laura Boldrini: voglio scrivere un pezzo dicendo che tuo padre è uno stronzo e tu sei obbligato a pubblicarlo perché se no sei stronzo pure tu.Pubblicato da Flavia Perina su Venerdì 27 novembre 2020
IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA MI BUTTEREI SU UN TOTÒ SUPERCLASSICO E TRA I MIGLIORI, ''TOTÒ CERCA CASA'', NATO PER CASO: TOTÒ AVEVA FINITO DI GIRARE IN ANTICIPO ''L'IMPERATORE DI CAPRI'' E… - LA 7 SI SPARA DUE FILM INGLESI SUI COLPI GROSSI CON MICHAEL CAINE PROTAGONISTA - NELLA NOTTE ARRIVA QUALCHE FILM STRACULT, COME IL SEMPRE DIVERTENTE “VIUUULENTEMENTE MIA” DI CARLO VANZINA CON DIEGO ABATANTUONO E LAURA ANTONELLI
ROMANZO CRIMI - ''ARNALDO FORLANI TI HA PRESO L'ACCOUNT''. DI BATTISTA DÀ DEL DEMOCRISTIANO INCALLITO AL (TUTTORA) LEADER DEL M5S. TUTTA COLPA DELLA PUGLIA: LA. QUATTRO CONSIGLIERI GRILLINI SI SONO SEDUTI AL TAVOLO CON EMILIANO PER ''TROVARE PUNTI DI CONVERGENZA''. SONO CIRCOLATE IPOTESI DI ASSESSORATI, CON TANTO DI LACRIME DI ANTONELLA LARICCHIA, GIÀ CANDIDATA PRESIDENTE ALLE ULTIME REGIONALI, CHE HA PARLATO DI ''TRADIMENTO'' - CRIMI: FAKE NEWS
L’UNICA RIFORMA DA FARE È QUELLA FISCALE! – SAPETE QUANTO VALE L’EVASIONE TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA? 110 MILIARDI, CIOÈ PIÙ DELLA METÀ DEI SOLDI CHE STIAMO ASPETTANDO CON IL CAPPELLO IN MANO DA BRUXELLES – UN ESEMPIO: DA 20 ANNI C’È UNA NORMA CHE ABBASSA IL PRELIEVO SULLE RENDITE FINANZIARIE DAL 26 ALL’11%. PERCHÉ? – POI C’È L’ENORME PROBLEMA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE TRA BANCHE DATI…
“USO IL GOBBO PER NON DIMENTICARE LE PAROLE” – A 78 ANNI LO SCOJONAMENTO DI PAUL MCCARTNEY AI CONCERTI E' TALE CHE HA BISOGNO DI UN GOBBO NON PER PROBLEMI DI MEMORIA, MA DI ATTENZIONE: “A VOLTE MENTRE ESEGUO UNA CANZONE TIPO “ELEANOR RIGBY”, ENTRO IN MODALITÀ AUTOPILOTA E COMINCIO A PENSARE 'COSA MANGERÒ A CENA? FORSE NON CI SARÀ LA ZUPPA, MA MAGARI PRENDERÒ IL PIATTO PRINCIPALE'. E A QUEL PUNTO…” - VIDEO
LA MANO DI DIO? SENZA I MIRACOLI DEL BANCHIERE VENTRIGLIA E FERLAINO, MARADONA NON AVREBBE MAI INDOSSATO LA MAGLIA DEL NAPOLI. LA STORIA ROCAMBOLESCA DI COME RIUSCIRONO A STRAPPARE IL CAMPIONE DAL BARCELLONA, CON UNA BUSTA (VUOTA!) CONSEGNATA ALLA LEGA CALCIO, UN VOLO PRIVATO E LA DC DELL'EPOCA…
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
“SERVE IL LOCKDOWN A MILANO, GENOVA, TORINO E NAPOLI” - WALTER RICCIARDI: “LA SEMPLICE RACCOMANDAZIONE A NON MUOVERSI DI CASA RIDUCE DEL 3% L'INCIDENZA DEI CONTAGI, IL LOCKDOWN DEL 25%. SE A QUESTO ACCOPPIAMO LO SMART WORKING, CHE VALE UN ALTRO 13% E IL 15% DETERMINATO DALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE SI ARRIVA A QUEL 60% CHE SERVE PER RAFFREDDARE L'EPIDEMIA - IL RINVIO DI RICOVERI E INTERVENTI STA FACENDO AUMENTARE DEL 10 PER CENTO LA MORTALITÀ PER MALATTIE ONCOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI”
EPARINA NO, CORTISONE SÌ MA SOLO DOPO… - A 10 MESI DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA, ANCORA NON C'È UNA TERAPIA CONDIVISA TRA I MEDICI DI BASE PER CURARE CHI STA A CASA CON IL CORONAVIRUS. ORA IL CTS HA PRONTE LE LINEE GUIDA NAZIONALI - LE UNICHE CERTEZZE: IL SATURIMETRO È MOLTO IMPORTANTE (NON SI DEVE SCENDERE SOTTO IL 92% DI OSSIGENAZIONE) E GLI ANTIBIOTICI CHE VANNO PRESI SOLO IN UN CASO