26 dic 2022 11:40

RICEVIAMO DA BRUNO VESPA E PUBBLICHIAMO: “LA NOTIZIA SECONDO CUI, NELLA CENA PER I MIEI 60 ANNI IN RAI, GIORGIA MELONI AVREBBE SCAMBIATO UN TASTEVIN DA ME INDOSSATO PER UN POSACENERE, È SBAGLIATA PER TRE RAGIONI. 1. NON HO MAI INDOSSATO IL TASTEVIN. 2. NESSUN SOMMELIER L'HA INDOSSATO QUELLA SERA. NON ERA UNA CENA DI DEGUSTAZIONE. 3. GIORGIA MELONI È UNA SIGNORA E NON FUMA A TAVOLA”