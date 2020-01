RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “FONTI VICINE AD AMADEUS FANNO SAPERE CHE, AL NETTO DI OGNI VALUTAZIONE LEGITTIMA DAL PUNTO DI VISTA PROFESSIONALE, AMADEUS IN CONFERENZA STAMPA HA RINGRAZIATO IN APERTURA TUTTA LA RAI INDISTINTAMENTE PER IL SOSTEGNO E SI È SOFFERMATO IN SEGUITO SULLA DIRETTRICE TERESA DE SANTIS”

QUANDO SI DICE L’INGRATITUDINE: QUESTA MATTINA, NEL SUO PROFLUVIO DI BLA-BLA, FINCHE' UNA GIORNALISTA NON HA FATTO LA FATIDICA DOMANDA, AMADEUS NON HA TROVATO UNA FRASE PER RINGRAZIARE TERESA DE SANTIS

Riceviamo e pubblichiamo:

Fonti vicine ad Amadeus fanno sapere quanto segue: "Al netto di ogni valutazione legittima dal punto di vista professionale è opportuno ricordare che Amadeus in conferenza stampa ha ringraziato in apertura tutta la Rai indistintamente per il sostegno e si è soffermato in seguito sulla direttrice Teresa De Santis, come riportano numerose testate e come testimoniato dalla diretta streaming disponibile su RaiPlay.

Ringraziata, dunque, oggi e numerose volte nelle scorse settimane nelle diverse interviste rilasciate. Dimostrando ancora una volta gratiditutine per chi ha creduto, insieme ad altri, in lui".

