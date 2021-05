IL RICHIAMO DELLA FORESTA: MASSIMO GILETTI "LASCIA LA7” E TORNA IN RAI? – L’INDISCREZIONE DI 'TVBLOG' DOPO L’ULTIMA PUNTATA DI 'NON È L’ARENA' – IL RITORNO DI “GILETTI DI BACCALA’” SAREBBE FINALIZZATO A RISOLLEVARE GLI ASCOLTI DI RAI2 CHE DALL’USCITA DI MICHELE SANTORO NON HA PIU' TROVATO OCCHIO AL RILANCIO DI CAIRO…

Massimo Giletti lascia LA7 e approda in Rai? Ogni anno, verso la fine della stagione televisiva, si ipotizza il ritorno del giornalista di “Non è l’Arena” a Viale Mazzini, ma questa volta il tam tam è più insistente e “TVBlog” è stato il primo a rilanciare l’indiscrezione: “L’ultima puntata di Non è l’Arena di grande successo pare abbia mosso appetiti che vanno ben oltre il tasto numero sette del telecomando. Pare infatti, da voci insistenti che abbiamo avuto modo di raccogliere, che Massimo Giletti sembrerebbe vicinissimo a tornare in Rai”.

Secondo il sito, il come back di Giletti in Rai è finalizzato a risollevare gli ascolti della seconda rete: “Sono note le difficoltà di Rai2 nel trovare un programma che non faccia più rimpiangere Michele Santoro. (…). Dalla sua uscita infatti non sono mai più arrivati ascolti ai suoi livelli e ogni volta che va in onda ce lo ricorda. Gli esperimenti sono sotto gli occhi di tutti ed è inutile citarli”.

La sfida sarebbe quella di reinventare lo spazio di approfondimento politico e attualità del giovedì sera in concorrenza con il talk “Piazza Pulita” di Corrado Formigli. Sullo sfondo però c’è il rilancio del proprietario di La7, Urbano Cairo, che non vuole perdere un volto di punta.

