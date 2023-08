RICOMINCIO DA TRAVIS - NONOSTANTE LE ACCUSE DI "SATANISMO" E LA MORTE DI 8 PERSONE A UN CONCERTO, TRAVIS SCOTT CONTINUA AD ESSERE UNO DEGLI ARTISTI PIU' AMATI E SEGUITI DEL MONDO - IL SUO NUOVO ALBUM, "UTOPIA", HA MANDATO IN CRASH SPOTIFY A CAUSA DEI TROPPI ACCESSI SIMULTANEI, DIVENTANDO IL DISCO RAP PIÙ ASCOLTATO DELL'ANNO NELLE PRIME 24 ORE DALLA PUBBLICAZIONE - CRESCE L'ENTUSIASMO TRA I FAN ITALIANI PER UN ANNUNCIO SUL SUO SITO NEL QUALE SI FA RIFERIMENTO A...

[...] Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per "il Messaggero"

travis scott 4

Avrebbe dovuto presentarlo dal vivo in diretta streaming mondiale lo scorso venerdì, nel giorno dell'uscita, con un live alle Piramidi di Giza. Una campagna di boicottaggio portata avanti sui social tra chi lo accusava di essere coinvolto in non meglio specificate «faccende anti egiziane afrocentriche» e chi invece rivangava le vecchie teorie cospirazioniste di chi lo definì un satanista - tutto nacque quando nel 2021 il suo AstroWorld Festival di Houston si rivelò una tragedia che portò alla morte di 8 persone nella calca della manifestazione e su TikTok venne accusato di aver inscenato un sacrificio umano - ha portato Travis Scott ad annullare lo show.

travis scott utopia

Eppure anche senza la spinta e il clamore mediatico di un evento del genere, Utopia, il nuovo album del 32enne rapper statunitense, tra gli artisti di maggiore successo oltreoceano [...] è arrivato su Spotify, ha causato un crash della piattaforma, per i troppi accessi simultanei. Non solo: nelle 24 ore successive, le 19 tracce del disco hanno collezionato circa 128,5 milioni di streams solo su Spotify, diventando l'album rap più ascoltato dell'anno nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione [...] e il terzo più ascoltato di sempre nel primo giorno [...]

travis scott 5

Intanto, a sorpresa, sul sito di Travis Scott è comparso un misterioso annuncio: nella sezione del sito dedicata al nuovo album si fa riferimento a un concerto a Pompei i cui dettagli non sono stati però ancora resi noti. Tra i fan italiani che non sono riusciti ad acquistare i biglietti per lo show da 80 mila spettatori del 30 giugno scorso all'Ipppodromo Snai di Milano cresce l'attesa per l'annuncio, ma non è chiaro se si tratti di un altro concerto o di un evento in streaming. Jacques Bermon Webster II, vero nome del rapper, in realtà è stato già avvistato tra gli scavi il 16 e 17 luglio scorso, insieme a una troupe, impegnato a girare alcune scene del film Circus Maximus, realizzato per accompagnare l'uscita di Utopia e proiettato nella notte tra giovedì e venerdì in alcuni cinema statunitensi.

travis scott pompei

IL VIAGGIO

Il film, che vede la partecipazione dei registi Gaspar Noè, Nicolas Winding Refn e Harmony Korine, è stato definito da Travis Scott come «un viaggio surreale e psichedelico» e come una «caleidoscopica esplorazione» dell'album. [...]

travis scott 3 Travis Scott Fan cerca di avvisare Travis Scott kylie jenner travis scott Fan cerca di avvisare Travis Scott travis scott concerto virtuale fortnite 1 travis scott concerto virtuale fortnite 2 travis scott 1 travis scott 2