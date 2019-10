LO RICONOSCETE? È UN ATTORE DIVENTATO MOLTO FAMOSO PER UN RUOLO CHE HA INTERPRETATO DA BAMBINO, ED È STATO ARRESTATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - I POLIZIOTTI LO HANNO TROVATO ADDORMENTATO AL VOLANTE DELLA SUA AUTO, IN MEZZO AD UN INCROCIO, E… - VIDEO

Henry Thomas, l'attore noto per aver interpretato Elliott in ''E.T.'', è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato trovato addormentato al volante della sua auto, in mezzo a un incrocio. Nonostante sia famoso soltanto per il ruolo nel film di Spielberg, Thomas ha recitato in decine di altri film e serie tv, tra le quali la recente “The Haunting of Hill House prodotta da Netflix

